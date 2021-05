Zielona Góra to bez wątpienia miasto z wielkimi sportowymi tradycjami. Doskonale wiedzą o tym wszyscy pasjonaci żużla oraz koszykówki. To właśnie te dwie dyscypliny są szczególnie istotne dla mieszkańców Zielonej Góry. Dlaczego? Ponieważ w obydwu tych przypadkach lokalna społeczność może dopingować swoich reprezentantów. Na parkietach Energa Basket Ligi świetnie prezentuje się drużyna Enea Zastal BC Zielona Góra. Tymczasem tory żużlowe to oczywiście dom dla ekipy Falubazu. Co warto wiedzieć o tych zespołach i jak będzie wyglądać przyszłość sportu w Zielonej Górze?

Enea Zastal BC Zielona Góra – krok od mistrzostwa kraju

Sezon Energa Basket Ligi 2020/2021 okazał się stosunkowo udany dla ekipy z Zielonej Góry. Jednak samo zakończenie rozgrywek wywołało prawdziwe trzęsienie w szeregach tej drużyny. Wszystko ze względu na fakt, że zespół Enea Zastal BC Zielona Góra przez cały sezon prezentował się naprawdę znakomicie. Zawodnicy prowadzeni przez trenera Żana Tabaka wygrali rundę zasadniczą. Nic więc dziwnego, że kibice oczekiwali zdobycia drugiego z rzędu tytułu mistrza kraju. Tak się jednak nie stało…

Co prawda, zespół z Zielonej Góry dotarł do finału fazy play-off. Jednak w bezpośrednich meczach finałowych to zawodnicy Stali Ostrów Świętokrzyski okazali się lepsi. Dlaczego tak się stało? Być może wpływ na ten rezultat miała wcześniejsza deklaracja trenera Tabaka, który ogłosił, że po zakończeniu sezonu zrezygnuje ze sprawowanej funkcji. Gdy tak rzeczywiście się stało, trener Tabak w gorzkich słowach wypowiedział się także o braku pomocy ze strony miasta. Były już szkoleniowiec stwierdził, że zespół znalazł się w trudnej sytuacji finansowej z powodu pandemii. To z kolei spowodowało odejście dwóch kluczowych zawodników, a ich brak miał wpłynąć na obniżkę formy zespołu.

Nowym trenerem drużyny został Oliver Vidin. Podstawowym celem nowego szkoleniowca w przyszłym sezonie z pewnością będzie próba odbudowania zespołu i nawiązanie walki o mistrzostwo kraju. Czy trener Vidin zdoła tego dokonać? Odpowiedź poznamy już niebawem!

Falstart drużyny Falubazu w sezonie PGE Ekstraligi 2021

Swoje problemy ma także zespół Falubazu, czyli jedna z najbardziej rozpoznawalnych drużyn żużlowych w Polsce. Niedawno ruszył bowiem nowy sezon PGE Ekstraligi. Typy ekspertów były dość jasne – Falubaz miał ponownie walczyć o udział w Final 4. Niestety, początek sezonu w wykonaniu żużlowców z Zielonej Góry stawia te prognozy pod znakiem zapytania.

Początek nie był najgorszy, albowiem zawodnicy Falubazu po pierwszej porażce wygrali swój drugi mecz. Jednak tuż po nim nastąpiły aż 4 porażki z rzędu. Tym samym Falubaz z bilansem 1-0-5 zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli PGE Ekstraligi 2021. Sympatykom drużyny pozostaje więc liczyć na to, że ich ulubieńcom uda się odnaleźć utraconą formę. Spadek Falubazu do 1 Ligi byłby przecież dotkliwym ciosem dla całej Zielonej Góry.

