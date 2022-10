Hodowla rybek ma niebywały wpływ na psychikę człowieka. Posiadanie akwarium, w którym tętni podwodne życie, pozytywnie oddziałuje na układ nerwowy, umożliwiając relaks i odprężenie w domowym zaciszu. Dodatkowo, jego obecność w pomieszczeniu umożliwia dekorację otoczenia, bądź wydzielenia w nim odrębnej części. Rybki to zwierzęta idealne dla alergików, gdyż nie wywołują uczulenia i szczególnie polecane osobom, preferującym ciszę i harmonię, gdyż nie wydają żadnych dźwięków. Decydując się na zakup ów zwierzątek, należy wziąć pod uwagę miejsce, w którym chcemy je ulokować i zastanowić się nad tym, jaki docelowy gatunek ryb chcemy podziwiać, przebywając w murach naszej posiadłości. Ważnym aspektem jest również to, jaką nasze akwarium ma mieć wielkość – pamiętajmy przy tym, że im większe akwarium, tym więcej ryb i obowiązków z nimi związanych.

3w1 – czyli nauka, zabawa i leczenie.

Według najnowszych doniesień ze świata nauki, hodowla rybek w domowym akwarium (i nie tylko) wpływa pozytywnie na ludzką psychikę, przyśpieszając tym samym naturalną regenerację i wspierając codzienną pracę układu nerwowego. Obserwowanie życia, jakie wiodą rybki to okazja do wyciszenia organizmu, uspokojenia własnych myśli, a nawet podwalina do medytacji, czy jogi. Zakup rybek polecany jest szczególnie osobom, które chorują na nadciśnienie, mają przewlekłe lub wrodzone wady i schorzenia serca, bądź borykają się z depresją i pogorszonym samopoczuciem. W przypadku nieco młodszych obywateli, opieka nad rybkami wzmacnia ich rozwój emocjonalny, rozwija zainteresowania pozaszkolne i pomaga w organizacji wolnego czasu. Biorąc aktywny udział w życiu ów stworzeń, dzieci uczą się odpowiedzialności, empatii, oraz czynnego obserwowania przyrody i otaczającego je świata. Obserwowanie takiego podwodnego świata, wyzwala kreatywność i motywuje do działania.

Akwarystyka, to proste hobby, które nie wymaga zbyt dużego nakładu siły i czasu. Wystarczy poświęcić kilka minut dziennie na nakarmienie rybek i sprawdzenie, czy w ich świecie wszystko działa jak należy. Nie musimy wyprowadzać ich na spacer, czy sponsorować wizyty u weterynarza – jedynie raz w miesiącu winniśmy poświęcić około godziny na wyczyszczenie akwarium, wymianę wody wewnątrz zbiornika i oczyszczenie ozdób, które pokryły się zbędnym osadem. Pomijając walory zdrowotne i naukowe, miejmy też na uwadze, że akwarium samo w sobie stanowi hipnotyzujący dodatek do każdego mieszkania, wprowadzając do jego wnętrza naturę w czystej postaci, która wpasuje się w praktycznie każdy styl.

Komponowanie zbiornika krok po kroku.

Gdy już zdecydujemy, o wielkości i kształcie akwarium, należy zająć się dekoracją jego wnętrza. Musimy zaopatrzyć się w odpowiednich rozmiarów filtry akwariowe (wystarczy jeden na jedno akwarium), które na bieżącą będą oczyszczać znajdującą się wewnątrz wodę, wybrać odpowiednie dla oka oświetlenie led, rodzaj podłoża, które ułożymy na dnie zbiornika (kamyczki, lub żwirek), a także korzenie i kryjówki niezbędne dla rybek. Rośliny akwariowe, które będą zdobić nasz podwodny świat, należy ściśle dopasować do rodzaju rybek, jaki planujemy zakupić. Konieczne jest także zaaplikowanie do środka specjalistycznych preparatów, zajmujących się utworzeniem idealnego ph i rozkwitem bakterii osadzonych we filtrze. Jeśli zdecydowaliśmy się na żywe rośliny dla naszych rybek, to niezbędnym elementem wyposażenia będzie zestaw co2, zajmujący się ich nawożeniem i dotlenianiem, tak, aby jak najdłużej wytrwały zanurzone w wodzie i były odporne na podjadanie przez ryby. Ostatnim, niezbędnym produktem jest pokarm, który codziennie będziemy podawać mieszkańcom zaaranżowanego zbiornika – jego rodzaj należy skonsultować ze sprzedawcą, u którego zaopatrzymy się w ryby.