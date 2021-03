Fani Ekstraklasy z pewnością nie będą mogli narzekać na brak emocji w najbliższej kolejce. Przed nami bardzo ciekawe starcia, w których zmierzą się dwaj beniaminkowie, a także derby Pomorza! Jakie typy warto obstawić zdaniem bukmachera?

Warta Poznań vs Podbeskidzie Bielsko-Biała

Warta i Podbeskidzie to drużyny, które w poprzednim sezonie rywalizowały ze sobą na poziomie 1. Ligi. Przed rozpoczęciem rozgrywek bukmacher PZBuk wskazywał te dwa zespoły jako głównych kandydatów do spadku, z naciskiem na drużynę z Poznania. Ligowa rzeczywistość po raz kolejny okazała się nieprzewidywalna. Warta, która kadrowo mogła być uznawana z najgorszą ekipę w Ekstraklasie, ma obecnie bliżej do 4 miejsca w tabeli, niż do spadku.

Podbeskidzie ciągle rywalizuje głównie ze Stalą Mielec oraz Cracovią o przetrwanie, jednak można założyć, że tutaj emocje potrwają do ostatniej kolejki.

Faworytem tego pojedynku zdaniem analityków bukmachera PZBuk jest Warta Poznań, która ma na swoim koncie trzy kolejne zwycięstwa przeciwko temu rywalowi. Podbeskidzie tylko raz od 2007 roku wygrało z Wartą na wyjeździe, jednak warto podkreślić, że Górale w tym czasie regularnie zdobywali przynajmniej jednego gola – tylko raz nie udało im się strzelić bramki na wyjeździe z Wartą.

Pogoń Szczecin vs Lechia Gdańsk

Już w piątek oczy wszystkich kibiców Ekstraklasy będą zwrócone na Szczecin, gdzie Pogoń podejmie Lechię Gdańsk. Derby Pomorza tym razem zapowiadają się bardzo ciekawie, ponieważ Portowcy są drugą drużyną tabeli, a goście plasują się na czwartym miejscu. Oba zespoły dzieli zaledwie pięć punktów.

Pogoń ma za sobą jeden z najtrudniejszych momentów w sezonie, czyli 3 porażki w ostatnich 4 meczach. Przełamanie tego zespołu nadeszło w wyjazdowym starciu z Jagiellonią, jednak czy będą w stanie pokonać również Lechię? Gdańszczanie w ostatnim czasie nie tylko nie przegrywają, ale również regularnie notują wygrane. Podopieczni Piotra Stokowca wywalczyli aż 13 z 15 możliwych punktów na dystansie ostatnich 5 kolejek.

W tym meczu warto zwrócić uwagę na sekcję zakładów dodatkowych w ofercie PZBuk, które pozwolą Ci zagrać tutaj na -2,5 bramki, czyli bardzo popularny typ wśród typerów podczas rundy wiosennej. Spodziewam się tutaj wyrównanej i taktycznej potyczki.

