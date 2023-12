Okres Bożego Narodzenia nie tylko niesie ze sobą magiczną atmosferę, ale także wymaga intensywnych przygotowań i zakupów. Jak planować święta i jednocześnie trochę zaoszczędzić?

Mimo, że Mikołajki już za nami, przed nami jeszcze przedświąteczne zakupy. Jak zrealizować je ekonomicznie i z satysfakcją? Listopad i grudzień stają się miesiącami, w których sklepy odnotowują rekordy sprzedaży, generując aż 40% więcej przychodów w porównaniu do poprzednich miesięcy. Według danych GfK – an NIQ Company, te dwa miesiące odpowiadają za 22% rocznej sprzedaży dóbr technologicznych w Polsce. Dla wielu osób grudzień to kluczowy czas na poszukiwanie idealnych prezentów. Mimo że część osób już otrzymała prezenty od Mikołaja, wielu z nas pozostawia prezenty pod choinką.

Najczęściej podarunkiem na Mikołaja jest coś małego, ale świąteczne prezenty często wymagają większego nakładu finansowego, co może sprawić trudności. To może wynikać z faktu, że oprócz zakupu prezentów świątecznych, często musimy przygotować się do Wigilii i gościć rodzinę

Atrakcyjne oferty i ciekawe promocje znajdziecie są między innymi na stronie z promocjami HotShops.pl – platformie, na której społeczność udostępnia promocje, kody rabatowe oraz liczne obniżki z praktycznie wszystkich sklepów. Warto regularnie sprawdzać i przeglądać pojawiające się okazje, ponieważ jest to doskonały sposób na oszczędności przed świętami oraz na bardziej ekonomiczne zakupy.

Co kupujemy podczas zakupów świątecznych?

Świąteczne zakupy obejmują różnorodne produkty i prezenty, a preferencje zakupowe zależą od indywidualnych gustów, tradycji rodzinnych i kulturowych zwyczajów. Pomimo tego, że przed tym magicznym okresem wielu z nas zastanawia się, jaki prezent kupić na święta, nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Niemniej jednak, poniżej znajdują się ogólne kategorie produktów, które Polacy często wybierają podczas świątecznych zakupów:

Upominki: Wśród najczęściej wybieranych podarunków znajdują się zabawki dla dzieci, gadżety, sprzęty elektroniczne, odzież, perfumy, kosmetyki, książki, gry planszowe i wiele innych.

Żywność i napoje: W okresie świątecznym Polacy często dokonują zakupów żywności i napojów na specjalne potrawy świąteczne. W koszykach znajdują się tradycyjne dania, słodycze, alkohol, owoce i warzywa.

Dekoracje świąteczne: Nabywanie ozdób świątecznych, choinek, girland, ozdób na stół i inne elementy dekoracyjne jest powszechne przed Bożym Narodzeniem.

Ubrania i obuwie: W okresie świątecznym wielu Polaków decyduje się na zakup nowej odzieży i obuwia, zarówno dla siebie, jak i jako prezenty dla innych.

Elektronika: Sprzęt elektroniczny, zwłaszcza telewizory, smartfony, tablety, konsole Xbox czy PS5, oraz sprzęt audio cieszą się dużą popularnością w okresie świątecznym, często będąc trafionymi prezentami.

Książki i multimedia: Książki, filmy, muzyka i gry wideo są również często wybieranymi upominkami.

Kosmetyki i artykuły do pielęgnacji osobistej: Produkty kosmetyczne, zestawy do pielęgnacji ciała i perfumy stanowią popularne prezenty świąteczne.

Aktualny stan gospodarki sprawia, że Polacy kładą nacisk na ekonomiczne podejście. W Polsce wielu obywateli planuje i oszczędza na prezentach, zwłaszcza w okresie świątecznym. Coraz częściej szukamy okazji w marketach i coraz bardziej interesują nas tańsze produkty z Lidla, Kauflandu czy Dino są w tym okresie bardzo popularne. Również promocje Biedronki cieszą się dużą popularnością. Często ludzie starają się dostosować swoje wydatki do dostępnych środków finansowych, aby uniknąć nadmiernego zadłużenia. Sposób podejścia do oszczędzania na prezenty może różnić się w zależności od indywidualnych preferencji, sytuacji finansowej oraz kulturowych tradycji.

Ile Polacy wydają na święta na święta?

Zgodnie z informacjami przekazanymi znalezionymi w internecie , prognozujemy, że średnio na nadchodzące święta wydamy nominalnie około 1500 zł. To niewielki wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, przy czym połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na zakup produktów spożywczych. Wzrastająca inflacja staje się wyraźnie odczuwalna dla większości z nas, zwłaszcza w okresie świątecznym. Nieprzekroczenie tego budżetu nie będzie łatwe, ponieważ oprócz prezentów musimy uwzględnić także inne wydatki związane z zakupem choinki, dekoracji świątecznych, ozdób i innych elementów tworzących świąteczną atmosferę. W bożonarodzeniowych świętach priorytetem jest przede wszystkim stworzenie świątecznego klimatu i spędzenie czasu z rodziną.

Aby nie przekroczyć tej kwoty starajmy się zatem oszczędzać i szukać aktualnych promocji, często np. ten sam produkt kupiony w promocyjnej cenie potrafi być nawet o połowę tańszy. Warto więc korzystać z okazji zwłaszcza podczas świątecznych zakupów. Np. prezent świąteczny dla dziecka gdy jest promocja na Lego to oszczędność kilku złotych a już kupiony w promocji telewizor to nawet oszczędność kilkuset złotych.

Który moment jest najbardziej odpowiedni do rozpoczęcia zakupów świątecznych?