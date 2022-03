Szary to obecnie popularny kolor, mający zastosowanie w aranżacji wnętrz. Wiele osób decyduję się również na szare płytki w przedpokoju, jednak nie wie jak połączyć je z innymi elementami wystroju, aby wyglądało to estetycznie. Oto kolorystyczne inspiracje z szarymi płytkami wielkoformatowymi w roli głównej.

Duże płytki – piękne, modne i praktyczne

Duże płytki w przedpokoju to obecnie popularne rozwiązanie, po które sięga wiele osób. W sklepach i marketach budowlanych wybór wielkoformatowych płytek jest ogromny. Dlatego warto sięgać po sprawdzone produkty, cieszące się dobrymi opiniami użytkowników i nienagannym designem, ale również bardzo wytrzymałe (Np. płytki dostępne w sklepie Klink.pl).

5 kolorystycznych inspiracji z płytkami wielkoformatowymi

Płytki wielkoformatowe sprawdzają się w różnych pomieszczeniach, w tym również w przedpokoju. Jednak warto wiedzieć z czym je łączyć i o co zadbać podczas aranżowania wnętrza by uzyskać piękną przestrzeń, która zachwyci domowników oraz gości i będzie praktyczna oraz modna mimo upływu lat. Oto inspiracje dla osób, które chcą wybrać duże płytki do swojego przedpokoju:

Kiedy duże znaczy przestronne…

Duże płytki w przedpokoju pozwalają uzyskać jednolity wygląd powierzchni ścian i podłóg, dzięki czemu wnętrze wydaje się bardziej przestronne. Dlatego duże płytki warto wybierać zwłaszcza do małych pomieszczeń oraz do nowoczesnych aranżacji przedpokoju.

Najnowsze trendy wnętrzarskie zachęcają do tworzenia estetycznych przestrzeni bez małych płytek oddzielonych wyraźną fugą. Teraz zdecydowanie bardziej sprawdzają się płytki wielkoformatowe, które są łatwe w utrzymaniu w czystości i odporne na zarysowania. Obecnie są one dostępne w wielu wzorach i kolorach, jednak warto wybierać desenie uniwersalne, w tym delikatne beże, szarości i odcienie bieli. Dają one szerokie możliwości aranżacyjne i są bazą do tworzenia przedpokoju w stylu klasycznym lub np. skandynawskim. Z kolei, jeśli chce się stworzyć zdecydowaną i odważną aranżację pomieszczenia, to warto wybrać płytki, które są imitacją kamienia lub stali corten i idealnie komponują się z designerskimi dodatkami w postaci mebli, regałów i loftowych szafek na buty.

Płytki XXL i cegła

Szare płytki w przedpokoju dobrze łączą się czerwoną cegłą, która jest bardzo popularna w aranżacjach wnętrz. Takie zestawienie optycznie powiększa przestrzeń, a kolor szary dobrze komponuje się z naturalną barwą cegły. Całość warto uzupełnić prostymi meblami, np. z czarnymi frontami lub elementami wykonanymi z litego drewna.

Szare płytki i betonowa ściana w stylu glamour

Dla osób, które cenią sobie eleganckie i nowoczesne wnętrza dobrym rozwiązaniem jest połączenie szarych, dużych płytek w przedpokoju z betonową ścianą. W ten sposób uzyskuje się minimalistyczną aranżację, która, zależnie od preferencji, może być matowa lub błyszcząca – jeśli wybierzemy konkretny rodzaj farby na ścianę. Całość warto uzupełnić nowoczesnym dodatkiem, takim jak np. szklany, duży żyrandol z metalowymi dodatkami.

Szare płytki w przedpokoju połączonym z salonem i jadalnią

Szare płytki do przedpokoju, który jest otwarty na salon, kuchnię i jadalnię to podwójne wyzwanie, ponieważ tego typu podłoga musi być trwała, łatwa w czyszczeniu a także stylowa. Dlatego warto zdecydować się na wielkoformatowe płytki, które utworzą jednolitą przestrzeń i podkreślą charakter przedpokoju i salonu. Jeśli dodatkowo łączy się on z kuchnią to szare płytki będą dobrze komponować się z klasyczną, białą zabudową i z nowoczesnymi szafami w przedpokoju.

Duże, szare płytki i metaliczne dodatki w kolorze miedzi

Szary to na tyle uniwersalny kolor, że z powodzeniem można go łączyć z metalicznymi dodatkami w odcieniach złota, srebra lub modnej obecnie miedzi.

W przypadku aranżacji przedpokoju pięknie wygląda to zwłaszcza w towarzystwie betonowej ściany, która idealnie komponuje się z szarością płytek w formacie XXL.

Jeśli szukasz więcej inspiracji do przedpokoju z płytkami wielkoformatowymi oraz chcesz poczytać wskazówki od projektantów i porady dekoratorów wnętrz to sprawdź je na m.podhale24.pl.