Sektor pralniczy od wielu lat konsekwentnie się rozwija. Nowe punkty oferujące kompleksowe odświeżanie asortymentu tekstylnego powstają w Polsce w bardzo szybkim tempie. Pomimo pandemii zainteresowanie usługami pralniczymi wcale nie słabnie, a nowe pralnie znakomicie przyjmują się nie tylko w dużych miastach, ale i w mniejszych miejscowościach. O sukcesie w biznesie pralniczym decydują takie czynniki jak dobra lokalizacja, atrakcyjna oferta czy konkurencyjne ceny. Bardzo ważna jest także szybkość, skuteczność i jakość wykonywanych usług. Na wyposażeniu pralni przemysłowej znajdują się bardzo nowoczesne urządzenia. Wiele pralni funkcjonujących na terenie naszego kraju może pochwalić się bardzo rozbudowanym parkiem maszynowym.

Z jakich technologii korzysta się obecnie w przemyśle pralniczym? Przeczytaj ten artykuł i poznaj odpowiedź.

Niezbędne wyposażenie w nowoczesnej pralni

Mówiąc o praniu odzieży najczęściej mamy na myśli tradycyjne pranie na mokro, odbywające się poprzez zanurzenie brudnej bielizny w kąpieli wodnej z dodatkiem odpowiedniego detergentu. Dawniej używano w tym celu głównie proszku, obecnie stosuje się również wysokiej jakości tabletki, płyny i żele piorące. Ten rodzaj usług jest skierowany przede wszystkim do klientów instytucjonalnych, wśród których są m.in. hotele, restauracje, szpitale, sanatoria czy jednostki wojskowe. Na rynku funkcjonują również pralnie chemiczne, przeznaczone w głównej mierze do odświeżania garderoby nienadającej się do prania na mokro. Z pralni chemicznych najczęściej korzystają klienci indywidualni, choć placówki te oferują swoje usługi również firmom. Ponieważ pralnie wodne i pralnie chemiczne podchodzą do problemu zabrudzonych tekstyliów zupełnie inaczej, potrzebują innego zestawu maszyn dostosowanego do specyfiki konkretnej metody czyszczenia. Najważniejszym urządzeniem w pralni wodnej jest pralnica przemysłowa (nazywana też pralką przemysłową lub pralnico-wirówką). To duży, wyspecjalizowany automat posiadający rozbudowane cykle robocze. O tym, jak działa pralka przemysłowa, można poczytać na przykład tutaj: https://www.kannegiesser.pl/maszyny/pralnicowirowki/. W przypadku czyszczenia chemicznego zamiast wody wykorzystywany jest specjalny rozpuszczalnik (stąd popularna nazwa: pranie na sucho), którym zalewa się ubrania i który rozpuszcza brud. Technologia ta opiera się na zastosowaniu hermetycznych, bezwylotowych agregatów piorąco-suszących zwanych agregatami chemicznymi. Zużyty rozpuszczalnik chemiczny jest oczyszczany w procesie destylacji, po czym ponownie trafia do bębna, natomiast resztki zużytego produktu wędrują do osobnego pojemnika, który zostaje oddany do utylizacji.

Profesjonalne maszyny pralnicze: magle przemysłowe

Odświeżanie odzieży w pralni wodnej czy chemicznej nie sprowadza się jedynie do usunięcia plam i zabrudzeń. Po zakończeniu prania ubrania poddawane są tak zwanemu finiszowaniu. To rozbudowany proces obejmujący m.in. dokładne usunięcie z materiału wszystkich zmarszczek i zagnieceń. Zanim garderoba trafi na powrót do rąk właściciela, musi zostać wyprasowana z użyciem wyspecjalizowanych urządzeń. Są to nie tylko klasyczne stoły prasowalnicze, lecz także np. manekiny do prasowania (inaczej: manekiny formujące) wykorzystywane do wykańczania odzieży i bielizny fasonowanej zarówno w procesie prania wodnego, jak i czyszczenia chemicznego. Jednym z obowiązkowych elementów wyposażenia pralni są również profesjonalne magle.

Inne maszyny stosowane we współczesnych pralniach wodnych i chemicznych

W nowoczesnych punktach pralniczych nie brakuje również innych specjalistycznych sprzętów zwiększających wydajność i efektywność pracy zakładu. Wśród tak zwanych urządzeń pomocniczych możemy wymienić między innymi składarki do odzieży oraz pakowarki do ubrań. W każdej pralni niezbędne są także środki piorące dostosowane do specyfiki różnych rodzajów tkanin.