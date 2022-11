Zimą znacznie łatwiej o złapanie przeziębienia czy grypy, dlatego warto dbać o siebie zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Postaw na kompleksowe działanie, które pozytywnie wpłynie także na ogólne samopoczucie. Warto pamiętać, że jesienią i zimą cera jest bardziej podatna na uszkodzenia i przesuszanie, a włosy od czapek i szalików stają się bardziej łamliwe i napuszone. Wprowadź do codziennej pielęgnacji wysokiej klasy olejki eteryczne, które pomogą zadbać o zdrowie i uatrakcyjnią wieczorne rytuały.

Olejek eukaliptusowy

Olejek eukaliptusowy otrzymywany jest w wyniku destylacji liści eukaliptusa. Ma charakterystyczny świeży, lekko ziemisty zapach. Jest naturalnym składnikiem, dodawanym do różnego rodzaju leków czy suplementów. Łagodzi objawy przeziębienia, wspomaga leczenie bólu gardła czy kataru. Dodatkowo ma odświeżający posmak, dlatego często jest dodawany do past do zębów lub cukierków. Zapach eukaliptusa działa pobudzająco, a dodany do kąpieli lub masażu łagodzi bóle mięśni. Świetnie się sprawdzi również zapobiegawczo – wystarczy go rozpylić w formie mgiełki z dyfuzora.

Olejek bergamotowy

Olejek bergamotowy powstaje poprzez wyciskanie owoców bergamotki. Działa łagodząco na spięte mięśnie, pomaga redukować stres i silne emocje, a także ułatwia koncentrację. Dodatkowo wykazuje działanie antyseptyczne. Polecany jest także jako wspomagacz przy opryszczce. Jeżeli dodasz go do ulubionej odżywki do włosów, nada im blasku oraz sprawi, że będą się ładnie układać. Dodatkowo ma delikatny zapach, który idealnie otula w zimowe dni.

Olejek Ylang Ylang

Olejek Ylang Ylang powstaje ze świeżych kwiatów drzewa Cananga Odorata. To jeden z najpopularniejszych produktów dostępnych na rynku. Łagodzi stres i napięcia, przyczynia się do poprawy nastroju, a także relaksuje. Można dodać go do kosmetyków, dzięki czemu nada skórze zdrowego blasku. Jeżeli masz problem z przetłuszczaniem się skóry głowy, to z powodzeniem możesz dodać kilka kropli do szamponu. Taki zabieg wzmacnia włosy i redukuje pracę gruczołów łojowych.

Olejek jałowcowy

Olejek jałowcowy powstaje z owoców rośliny o nazwie Juniperus Communis. Ma leśny, świeży zapach, idealnie wpasuje się w gusta osób, które chcą wypełnić dom drzewnym aromatem przed zbliżającym się okresem świątecznym. Dodatkowo pobudza ciało i umysł, wzmaga koncentrację, pomaga walczyć ze zmęczeniem, co jest szczególnie ważne, kiedy za oknem szybko robi się ciemno. Dodatkowo rozgrzewa i rozluźnia, co idealnie wspomaga walkę z początkami przeziębienia czy bólem mięśni. Możesz go rozpylić przy użyciu dyfuzora lub dodać do gorącej kąpieli.

Olejki eteryczne dzięki swoim właściwościom można ze sobą łączyć. Dzięki temu uzyskasz jeszcze lepsze aromaty i wzmocnisz swoje zdrowie. Wybierz wysokiej jakości olejki eteryczne i wprowadź aromaterapię do swojej codziennej rutyny. Z pewnością poczujesz jej dobroczynny wpływ i wzmocnisz swoją naturalną odporność.