Jak powstają filmy reklamowe i co zyskasz, decydując się skorzystać z usług profesjonalnego wykonawcy? Dopracowany spot reklamowy wymaga współpracy wielu specjalistów. Dowiedz się, co oferuje produkcja filmowa reklam.

Podstawy produkcji filmowej – jak powstają spoty reklamowe?

Gwarancja udanej współpracy w przypadku filmów reklamowych to bezpośredni kontakt z klientem i gotowość do podejmowania wyzwań. Realizacja powinna zacząć się od omówienia koncepcji, grupy docelowej oraz środka emisji reklamy. Spoty tworzone na potrzeby telewizji zwykle wiążą się z wyższymi kosztami od reklam przeznaczonych do emisji w sieci. Dlatego na początku grupa realizatorska wyznacza wraz z klientem potrzeby i strategię oraz przedstawia zgodne z najnowszymi trendami pomysły na spot.

Gdy scenariusz jest już gotowy, można określić liczbę potrzebnych dni zdjęciowych. Materiał nagrywany jest w najwyższej rozdzielczości, w najlepszej lokalizacji – w wynajętym studiu lub w terenie. Po stronie realizatora jest także zaangażowanie odpowiedniej liczby aktorów i statystów. Nagrany materiał przechodzi przez proces montażu i postprodukcji. Oprócz gotowego filmu klient dostaje także pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji.

Jak wybić się ze spotem reklamowym?

Obecnie w produkcji filmu reklamowego najbardziej liczy się oryginalność. Internet zalewa mnóstwo podobnych do siebie produkcji video, promujących różne produkty i usługi. Warto zainwestować w lepszej jakości film reklamowy, niż wypuszczać kolejny spot o średnim lub niskim poziomie za pół ceny. Tańsze wersje mogą także przynieść efekt odwrotny od zamierzonego – odbiorca zacznie kojarzyć markę z brakiem oryginalności.

Warto więc zdecydować się na profesjonalny zespół, bez względu na to, czy planujesz wybić się w social mediach czy w telewizji. Do każdego zlecenia podchodzimy z pełnym zaangażowaniem i po wysłuchaniu uwag klienta. Wyróżnia nas troska o wysoką jakość techniczną filmu i pierwsze wrażenie, które zrobi on na odbiorcy.

Filmy promocyjne – co pomogą osiągnąć?

Przy produkcji filmów promocyjnych liczy się obecnie nie tylko pokazanie produktu, ale i przedstawienie marki w pozytywnym świetle oraz rozpowszechnianie informacji. Często rolą samej reklamy jest przekazanie w interesujący sposób wiadomości na temat działalności jednostek państwowych, przedsiębiorstw czy działalności charytatywnych.

Odpowiednio dobrany obraz, przyjemne oświetlenie i trafnie dopasowana muzyka potrafią sprawić, że reklama zostanie pozytywnie zapamiętana przez odbiorców. Tworzymy filmy z wciągającą historią, z którą może utożsamić się odbiorca. Dzięki temu dany spot lepiej zapada użytkownikom w pamięć i pomaga w zrozumieniu przekazu. Skupiamy się na umiejętnym dołączeniu do tego oferowanego produktu, usługi albo promowanego wydarzenia. Wiemy, że rosnąca popularność wyróżniającego się filmu reklamowego przekłada się na większy zasięg oraz wzrost zysków naszego klienta.

Filmy wizerunkowe – zaprezentuj swoją działalność

Każdy nowy klient czy pracownik poszukuje obecnie informacji na temat produktu czy usług w sieci. Prosty przekaz wideo pozwoli Ci pokazać swoją firmę w odpowiednim świetle. Filmy korporacyjne bazują na historii firmy, która powinna opierać się na konkretnych przykładach. Bohaterami są zazwyczaj pracownicy lub twórcy przedsiębiorstwa. Dzięki temu przekaz jest uniwersalny i prosty w odbiorze. Eksperci na https://filmowaniereklam.pl/ stworzą jedyny w swoim rodzaju film korporacyjny, spot reklamowy lub film produktowy.