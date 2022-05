Form finansowania zakupu nowego samochodu jest kilka. Wydawałoby się, że najpopularniejsza z nich to kupno pojazdu za gotówkę, aczkolwiek rozwiązanie to odchodzi do lamusa. Znacznie popularniejszy jest kredyt samochodowy, leasing lub wynajem długoterminowy. Dzisiaj skupimy się na dwóch ostatnich propozycjach, które cieszą się sporym wzięciem. Są bardzo korzystne dla przedsiębiorców, dlatego nie brakuje amatorów takich rozwiązań. Czym jednak różnią się te formy finansowania? Jakimi zaletami się charakteryzują? Co warto wiedzieć na ich temat?

Wynajem długoterminowy coraz popularniejszy!

Wypożyczalni samochodów jest w Polsce coraz więcej, co w dużej mierze jest z pewnością spowodowane rosnącą popularnością najmu długoterminowego. Czym jest spowodowany jego sukces? Charakteryzuje się on nieco innymi zasadami niż klasyczny leasing, czym przyciąga wiele osób. Można stwierdzić, że w dalszym ciągu jest to leasing, lecz operacyjny, którego warunki wyglądają nieco inaczej, aniżeli w przypadku podstawowego rozwiązania. Najważniejszą zaletą jest fakt, że wynajem długoterminowy to forma finansowanie z zerowym lub bardzo niskim wkładem własnym. W związku z tym można opuścić salon samochodowy bez zostawiania w nim nawet złotówki. Brzmi ciekawie? Czytaj dalej!

Długoterminowy wynajem samochodu – niezbędne informacje!

W przypadku, gdy mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym, czyli wynajmem długoterminowym, musimy liczyć się ze sporymi kosztami wykupu. To sporo odmiana w porównaniu do klasycznego leasingu, kiedy to samochody po jego zakończeniu przechodzą na użytkowników za określoną, najczęściej bardzo niską kwotę wykupu. Jeśli jednak decydujmy się na wynajem długoterminowy, po jego zakończeniu jesteśmy zobowiązani oddać pojazd leasingodawcy.

Wielką zaletą najmu długoterminowego jest fakt, że w jego skład wchodzą wszystkie niezbędne dodatki, jakimi głowę musi zaprzątać sobie zwyczajny posiadacz samochodu. Właśnie dlatego serwisowanie samochodu, czy przeglądy eksploatacyjne stoją po stronie leasingodawcy. Wszystko wliczone jest w cenę, dlatego, nawet jeśli z autem coś się zadzieje, to mówiąc kolokwialnie, nie będzie twój problem.

Jakimi zaletami charakteryzuje się wynajem długoterminowy?

Największą zaletą wynajmu długoterminowego jest jego prostota oraz brak zbędnych formalności. Co więcej, każdy przedsiębiorca ma możliwość dzięki temu rozwiązaniu stworzyć sporą flotę firmową, a przy tym nie angażować ogromnych kosztów, które zostaną rozłożona na następne miesiące. Nie bez znaczenia jest także fakt, że użytkownik samochodu nie musi pamiętać o serwisie, przeglądach, zmianie opon na zimowe czy ewentualnym wynajmie pojazdu zastępczego. W przypadku, gdy zdecydujesz się na wynajem długoterminowy, zwróć uwagę na roczny limit kilometrów. Wynajem samochodów na tych zasadach wiąże się z jego ustaleniem, co dla osób, które sporo podróżują, może być bardzo istotne.

Tradycyjny leasing – czym się cechuje?

Mimo tego, że wynajem aut jest coraz popularniejszy, to klasyczny leasing w dalszym ciągu na wielu zwolenników. Rozwiązanie to także ma swoje zalety, takie jak brak limitu kilometrów czy możliwość wykupienia samochodu po zakończeniu leasingu. Na tym nie koniec, samą spłatę można rozłożyć na wiele lat, w niektórych wypadkach nawet całą dekadę. Wadą jest konieczność wniesienia początkowej opłaty, która bardzo często jest znacznie wyższa, niż jesteśmy w stanie rzeczywiście wpłacić.

Podsumowanie

Jak się można domyślić, odpowiedź na pytanie, która forma finansowania jest lepsza, jest po prostu niemożliwe. Wybór jest naprawdę trudne, a zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Jeśli nie brakuje ci wolnej gotówki oraz priorytetem jest dla ciebie późniejsze wykupienie samochodu, to powinieneś postawić na leasing. W przypadku, gdy jednak wygoda, a także brak kłopotów z obsługą auta jest dla ciebie najważniejszy, to zdecyduj się na wynajem długoterminowy. Przed ostatecznym podjęciem decyzji warto zastanowić się nad tym, czego właściwie oczekujemy i to właśnie na tej podstawie wybrać leasing lub wynajem długoterminowy.

