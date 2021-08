Zawsze trudno zdecydować się na wybór prezentu ślubnego. Zawsze łatwiej kupić coś dla siebie niż dla kogoś innego. Jak wybrać prezent ślubny, który nie będzie kolejnym przedmiotem na półce?

Gdzie znaleźć pomysł na prezent ślubny?

Choć nie jest łatwo kupić prezent dla przyszłej młodej pary, nie należy się poddawać. Co więcej, zaproszenie na ślub prawdopodobnie otrzymałeś z góry i masz mnóstwo czasu na znalezienie odpowiedniego prezentu. Jest kilka miejsc, w których można znaleźć inspirację. Przede wszystkim poproś o listę życzeń prezentów od nowożeńców. Być może para, do której zostałeś zaproszony, utworzyła listę życzeń i możesz wybrać coś z listy. Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, są fora i artykuły z czasopism.

Oryginalne prezenty ślubne

Wybierając prezent ślubny dla Młodej Pary, prawdopodobnie nie chcesz się powtarzać z innymi gośćmi. Cztery zestawy garnków, pięć żelazek, kilka zestawów pościeli i dwa tostery zdecydowanie nie znajdują się na liście prezentów, które spodobają nowożeńcom. Wybierając bardzo oryginalny i szalony prezent, trzeba też uważać. Bez znajomości preferencji młodej pary łatwo kupić coś bezużytecznego, z czego młoda para nie będzie korzystać. Na przykład bilety podróżne obligują do wzięcia urlopu od pracy i nie wiadomo, czy nowożeńcy będą mieli taką możliwość. Ryzykowne jest również wykupienie kursu skoku spadochronowego lub paralotniarstwa. Nawet jeśli lubisz tego typu atrakcje, odbiorcy niekoniecznie podzielają tę pasję. Oryginalnym prezentem będzie pakiet SPA dla dwojga. Po wyczerpujących przygotowaniach weselnych i dużym stresie młoda para z pewnością uda się na relaksujący masaż i strefę wellness. Co więcej, czas leczenia nowożeńców zostanie określony samodzielnie przez nich.

Pieniądze lub prezent

W dzisiejszych czasach na pewno nie będziesz oszustem, jeśli zapytasz nowożeńców, co chcieliby otrzymać jako prezent . Często pary nawet podają tę informację na ulotce dołączonej do zaproszenia. Być może po ślubie planują kupić mieszkanie, dom lub podróż poślubną do egzotycznego kraju, a zamiast prezentów liczą na pieniądze. Wręczenie koperty jest zawsze bezpieczniejsze niż kupowanie sprzętu AGD i pościeli. Z drugiej strony przemyślany i piękny prezent będzie wyróżniał się spośród innych prezentów, a tym bardziej pozostanie pamiątką dla młodej pary. Dobrym pomysłem jest podzielenie budżetu i podarowanie koperty i drobnego upominku. Może to być np. elegancki notatnik dla młodej pary do umieszczenia zdjęć z wesela lub karta podarunkowa.

Ponadto karta podarunkowa może być samowystarczalnym prezentem, jeśli jest to karta na zakup elektroniki, odzieży lub usług. Taki prezent można znaleźć na stronie: https://giftmall.pl/catalog

Co uwielbiają nowożeńcy?

Innym pomysłem jest prezent dopasowany do zainteresowań nowożeńców. Czy wiesz, co lubią gotować? Oryginalnym prezentem będzie creme brulee lub raclette. Młoda para poprosiła o wino zamiast kwiatów? Możesz spróbować podarować aerator do wina lub zestaw do napowietrzania, aby nadać mu jak najlepszy smak.

Pudełko na prezent ślubny

Treść ma znaczenie, ale opakowanie, w którym prezentujesz prezenty ślubne, również powinno wyglądać wyjątkowo. Kupując prezent w sklepie, możesz poprosić o opakowanie. W centrach handlowych znajdują się stoiska, na których można zamówić wyjątkowe opakowanie na prezent. Jeśli masz umiejętności artystyczne, możesz sam to zapakować. Nowożeńcy z pewnością docenią ręcznie wykonane opakowanie. Ciekawą alternatywą jest przygotowanie kosza prezentowego, do którego można włożyć kopertę, wino lub książkę, jeśli nowożeńcy poprosili o takie prezenty zamiast kwiatów i np. spersonalizowane pudełko czekoladek.