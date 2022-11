Dokręcanie śrub oraz wkrętów ręcznie, za pomocą klucza, wiąże się z dużym wysiłkiem oraz stratą czasu. O ile w przypadku kilku złącz, wystarczy zastosować proste narzędzia, tak przy gruntownych remontach oraz komercyjnych pracach, posiadanie elektronarzędzi znacznie przyspiesza procesy montażowe. Kiedy zakup zwykłej wkrętarki będzie wystarczający, a kiedy należy sięgnąć po bardziej profesjonalne rozwiązanie?

Czym jest zakrętarka?

Przeznaczenie wkrętarki jest powszechnie znane, nawet wśród osób, które nie mają zbyt dużego doświadczenia w kwestiach budowlanych, czy stolarskich. Urządzenie takie jak zakrętarka jest jednak znacznie mniej popularne, więc nie każdy zna jej zastosowanie. Urządzenie różni się od swojego mniejszego odpowiednika, przede wszystkim możliwością mocowania śrub i wkrętów samo gwintujących o dużych średnicach, nawet w bardzo twardych materiałach. Może być także stosowane do wykonywania otworów w stali oraz grubym drewnie.

Zakrętarka w przeciwieństwie do wkrętarki jest dużym urządzeniem. Posiada udar obrotowy, który reaguje na zbyt duży opór stawiany przez wkręt, umożliwiając prawidłową penetrację materiału. Przed przystąpieniem do operacji należy uruchomić narzędzie i wygenerować szybki ruch obrotowy wrzeciona. Gdy zostanie załączony udar, charakter pracy zmienia się na skokowy – zakrętarka używa mocy proporcjonalnie do stawianego oporu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiedni dobór momentu obrotowego. Jego wartość odpowiada ilości siły, jaką urządzenie może wygenerować. W praktyce oznacza to tyle, że zwiększenie momentu pozwala na mocowanie złącz, o większych średnicach. Trzeba jednak pamiętać, że podczas pracy z cienkimi śrubami, zbyt duży moment spowoduje trwałe uszkodzenie zarówno elementu wkręcanego, jak i otworu.

Możliwości wkrętarki i zakrętarki

Zakrętarka stosowana jest głównie na placach budowy. Pozwala mocować elementy konstrukcyjne o wielkich gabarytach oraz wykonywać w nich otwory. Sprawdza się doskonale podczas pracy z materiałami, które wymagają użycia dużych złącz mocujących. Jej zastosowanie w prywatnych, niekomercyjnych celach nie jest zbyt popularne. Wynika to z faktu, że możliwości urządzenia znacznie wykraczają poza przeciętne domowe zapotrzebowanie. Wyjątek stanowią oczywiście większe prace, takie jak budowa domu. W takim przypadku koszty związane z zakupem zakrętarki nie są tak mocno odczuwalne.

Wkrętarka jest przeznaczona do pracy z elementami bardziej powszechnymi, o standardowych rozmiarach. Nie posiada udaru, który pozwala penetrować grube i wytrzymałe materiały. Jest kompaktowa i lekka. Ma możliwość szybkiej wymiany bitów, co czyni ją bardzo uniwersalnym narzędziem. Pozwala operować naprzemiennie na śrubach i wkrętach o różnych łbach i gniazdach. Idealnie nadaje się do prostych prac domowych, ogrodowych czy stolarskich.

Podsumowanie

Podstawową różnicą pomiędzy wkrętarką i zakrętarką są parametry techniczne, jakie cechują oba urządzenia. Zakrętarka może charakteryzuje się znacznie większą mocą oraz napięciem. Jej akumulator ma także większą pojemność, co przekłada się na dłuższy czas pracy baterii.

O ile nie prowadzimy skomplikowanych prac, wymagających penetracji betonu, w użytku domowym wkrętarka będzie w zupełności wystarczająca. Pozwoli na sprawne wykonywanie prostych mocowań. Można ją zakupić w bardzo przystępnej cenie. Zakrętarka znajdzie swoje zastosowanie raczej w sektorze komercyjnym. Możliwości, jakie oferuje to urządzenie, z pewnością sprawią, że jego zakup będzie udaną inwestycją.

