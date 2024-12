Dokumenty elektroniczne w coraz większym stopniu zastępują te w formie papierowej. Są praktyczne, pozwalają zaoszczędzić sporo miejsca, ale ich utylizacja może być problematyczna. Tak jak w przypadku papieru, musimy zniszczyć nośnik danych, aby odtworzenie informacji nie było możliwe. Jak zrobić to skutecznie?

Na czym polega niszczenie dysków?

Niszczenie dysków sprowadza się do uszkodzenia nośnika danych w taki sposób, aby nie tylko nie nadawał się on do zapisywania informacji, ale też by odtworzenie zawartych w nim wcześniej danych nie było możliwe. W praktyce chodzi dokładnie o taki sam efekt, jak przy papierze. Tutaj jednak nie mamy do dyspozycji nowoczesnych niszczarek, dlatego zagadnienie, jakim jest niszczenie dysków firmowych, wydaje się znacznie bardziej złożone. Obecnie wiele podmiotów gospodarczych korzysta z profesjonalnych usług outsourcingowych, o których więcej można dowiedzieć się na https://www.rhenus-office.pl//uslugi/niszczenie-dyskow/ .

Jak bezpiecznie i skutecznie niszczyć dyski?

Do niedawna sądzono, że wystarczy formatowanie dysku, aby trwale go uszkodzić. Tymczasem badania wykazały, że nawet sformatowany dysk wciąż może być zdatny do użytku, a co za tym idzie, odtworzenie danych w nim zapisanych jest możliwe. Dlatego trzeba sięgnąć po znacznie bardziej zaawansowane metody. O tym, jak bezpiecznie niszczyć dokumenty, przeczytamy na https://www.rhenus-office.pl/baza-wiedzy/jak-bezpiecznie-niszczyc-dokumenty-norma-iso-iec-21964-i-jej-praktyczne-zastosowanie-1/ . Jeśli chodzi o dyski, to najlepszą metodą jest demagnetyzacja. Polega ona na uruchomieniu silnego impulsu magnetycznego, który doprowadzi do uszkodzenia nośnika. To jednak nie wszystko – trzeba jeszcze bezpiecznie usunąć pozostałości dysku, zgodnie z normami ochrony środowiska naturalnego.

Niszczenie danych z dysków – pewnie i bezpiecznie

Niszczenie danych z dysków obejmuje:

usunięcie dokumentów,

formatowanie,

demagnetyzację,

utylizację resztek.