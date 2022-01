Sen jest jednym z aspektów, które zapewniają nasze przetrwanie. Bez względu na to, w jakich czasach żyjemy, na jakiej półkuli, jest on tak samo ważny. Mimo wielu lat badań, ludzkość wciąż nie wymyśliła substytutu snu. Jeśli śpimy za mało, wtedy organizm daje o sobie znać. Prawidłowe myślenie, podejmowanie decyzji, praca naszych narządów – wszystko jest uzależnione od tego, ile czasu poświęcamy na sen. Warto jednak wspomnieć, że długość, choć bardzo ważna, nie jest jedynym elementem, który zapewnia odpoczynek. Istotnym jest także komfort, czyli m.in miejsce, na którym śpimy. Nasz układ kostny mimo, że w nocy nieruchomy, odczuwa każdy, nawet najmniejszy niuans, który mógłby w sposób negatywny odbić się na naszym zdrowiu.

Wygodne łóżko podstawą wypoczynku

Jednym z najważniejszych elementów na rynku sypialnianym są materace. Jest mnóstwo rodzajów i materiałów, z których są wykonane. Wybór takowego powinien być dobrze przemyślany, gdyż jest to część, z którą nasze ciało ma bezpośredni kontakt. Coraz chętniej wybierane przez klientów są materace kieszeniowe, szczególnie od renomowanego producenta marki Hilding Anders. Są one wykonane w nieco bardziej złożony sposób, niż tradycyjne materace, co ma na pewno znaczący wpływ na nasz komfort. Odporne na odgniecenia oraz stabilne, nie ważne jak dużo osób i w jakiej konfiguracji będzie na nim przebywać.

Czy są to materace dla każdego? Warto zapoznać się z informacjami, kiedy możemy zakupić taki materac do naszego domu: https://materacezielonagora.pl/kiedy-warto-zdecydowac-sie-na-materace-kieszeniowe. Wszystko zależy od tego, jakie są nasze wymagania, preferencje, a nawet wielkość pomieszczenia, w którym znajdować będzie się materac wraz ze stelażem. Ciekawą ofertę posiada sklep Sleeping House https://sleepinghouse.pl/135-materace-120×200. Na stronie dostępny jest szeroki wybór materacy kieszeniowych, gdzie z pewnością każdy znajdzie coś interesującego.

Kilka sposobów, które uwolnią cię od bólu pleców

Jednym z najważniejszych aspektów jest wybór materaca. Należy wziąć pod uwagę, jakie są nasze potrzeby, czy wolimy bardziej miękkie czy twarde elementy. Zastanówmy się także nad tworzywem, z czego jest on wykonany. Kręgosłup szyjny, jak i nasza głowa są bardzo wrażliwe na niewygodne pozycje. Wybór odpowiedniej poduszki pozwala uniknąć bólu i skurczu mięśni. Jeśli budzimy się w środku nocy, a poduszki nie ma pod naszą głową – jest to sygnał, że należy pomyśleć nad jej zmianą.

Trzecim sposobem na ulgę w bólu pleców jest wybór odpowiedniej pościeli. Najlepiej by była ona lekka, ale dająca ciepło. Wykonanie też nie pozostaje bez wpływu na sen – sztuczne materiały nie pochłaniają np. potu a do tego mogą podrażniać skórę. I najważniejsze – pozycja. Powinniśmy spać na plecach lub lewym boku. Leżenie na brzuchu wpływa negatywnie na nasze ciało oraz kręgosłup. Leżąc z kolei na prawym boku, zwiększamy prawdopodobieństwo cofania się treści żołądkowej do gardła.

Materace kontra łóżka

Bez wątpienia, materace królują jeśli chodzi o akcesoria do spania. Tradycyjne łóżka są duże, wygodne ale także nieporęczne. Uszkodzenie jakiegokolwiek elementu często oznacza wymianę całego mebla. Inaczej sprawa wygląda z materacami. Zawsze możemy takowy zmienić, uprać a nawet wykorzystać jako samodzielne miejsce do spania. Materiały, z jakich są wykonane zapewniają przyjemny sen, drzemki czy zwyczajny odpoczynek z książką bądź komputerem. Materace są lekkie, łatwe w montażu, nie wymagają większych środków finansowych, nie musimy się ograniczać do jednego typu czy wyglądu.