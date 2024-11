Wyjeżdżasz z Polski na kilka tygodni, a nawet miesięcy? Chcesz mieć pewność, że ty i towarzysze twojej wyprawy będziecie bezpieczni niezależnie od sytuacji? Sprawdź, na jakich aspektach powinno skupiać się dobrej jakości ubezpieczenie turystyczne.

Ubezpieczenie turystyczne – wyrusz w drogę ze spokojną głową

Dalekie i długie podróże wymagają obszernego planowania, intensywnych przygotowań, a także mogą wzbudzać wiele stresu. Należy bowiem dopilnować wielu formalności oraz sporządzić właściwy plan, który będzie obejmować pokonywaną trasę, miejsca noclegowe czy atrakcje, z jakimi będziesz mieć do czynienia.

Niezwykle ważne jest również zadbanie o bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich lub po prostu współtowarzyszy wyprawy. Jednym ze sposobów na ochronę jest wykupienie odpowiedniej polisy. Ubezpieczenie turystyczne oferowane jest przez wiele towarzystw, których ofertę możesz poznać w specjalnych biurach.

Dlaczego jednak warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie turystyczne i przed czym właściwie może ono ciebie chronić? W jaki sposób zaopatrzyć się w taki pakiet i w jakich sytuacjach będzie on wyjątkowo przydatny?

Czy ubezpieczenie turystyczne rzeczywiście może się przydać?

Wielu osobom wydaje się, że zaopatrzenie się w kartę EKUZ jest wystarczającym zabezpieczeniem podczas międzynarodowych wyjazdów. Oczywiście zdecydowanie warto mieć ją przy sobie – zapewni ona bowiem bezpłatną opiekę zdrowotną w publicznych szpitalach czy przychodniach na takiej samej zasadzie, jak ma to miejsce w przypadku placówek NFZ.

Czym więc jest ubezpieczenie turystyczne? Jest to specjalna polisa, którą wystawia niezależne od NFZ towarzystwo ubezpieczeniowe. Po odwiedzeniu multiagencji ubezpieczeń lub agenta będziesz miał jasność co do oferty poszczególnych firm.

Po uiszczeniu składki o ustalonej wcześniej wysokości otrzymujesz rozszerzoną ochroną podczas zagranicznych podróży. Pozwoli ci to na większą swobodę w trakcie pobytu poza Polską – taki pakiet bowiem będzie zabezpieczeniem nie tylko pod kątem finansowym, ale i doradczym czy praktycznym w sytuacjach kryzysowych.

Jakie zdarzenia i ewentualności obejmuje długoterminowe ubezpieczenie turystyczne i komu może się przydać?

Można wyróżnić naprawdę wiele sytuacji, w których ubezpieczenie turystyczne jest w stanie uratować skórę. Weźmy jednak kwestie, które w tego typu polisach przewijają się wyjątkowo często:

pokrycie kosztów leczenia w razie nagłej choroby lub wypadku

transport osoby poszkodowanej do kraju

pomoc prawna

ubezpieczenie OC

koszty ratownictwa

ochrona bagażu

ubezpieczenie NNW

ubezpieczenie assistance lub AC dla samochodu

Niektóre polisy obejmują również ubezpieczenie od pracy fizycznej, wspinaczek górskich lub innych sportów, w tym tych wysokiego ryzyka. By jednak dowiedzieć się, jakie towarzystwa mogą zaspokoić bardziej specyficzne potrzeby, należy udać się do właściwego biura.

Komu w pierwszej kolejności przyda się długoterminowe ubezpieczenie turystyczne? Można tu wspomnieć na przykład o osobach, które wyjeżdżają za granicę na kilka miesięcy do pracy lub na studia.

Takie rozwiązanie będzie również wygodę w przypadku często podróżujących ludzi, którzy rzadko kiedy mają czas, by przystanąć w Polsce na dłużej niż kilka tygodni. Dotyczy to również sportowców – oni również opuszczają Polskę kilka, a nawet kilkanaście razy w roku, by uczestniczyć w zawodach.