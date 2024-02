W dobie rosnącej inflacji każda poczyniona oszczędność wydaje się być na wagę złota. Warto w tym kontekście przyjrzeć się wodzie. Krótki prysznic zamiast długiej kąpieli i naprawa cieknącego kranu nie załatwią sprawy. W dzisiejszych czasach trzeba być po prostu sprytnym. Jeśli w twojej instalacji płynie twarda woda, oszczędzisz mniej. To nie mit. Miękka woda po prostu się opłaca.

Twarda woda daje się we znaki

Wysoki stopień twardości wody może wystąpić niezależnie od ujęcia, albo miejsca zamieszkania. Jeśli na dnie swojego czajnika obserwujesz kamienny osad, to jasny sygnał, że z twojego kranu płynie twarda woda. Co to oznacza w kontekście całego gospodarstwa domowego?

Zużyjesz nawet o 60% więcej chemii gospodarczej oraz kosmetyków

Zapłacisz 20% wyższe rachunki za ogrzewanie

Sprzęty AGD mające kontakt z wodą szybciej ulegną awarii

Skóra stanie się podrażniona, a włosy będą przesuszone

Efekty prania i sprzątania nie będą cię satysfakcjonować

Poczujesz różnicę w smaku ulubionych napojów i potraw

Tego wszystkiego możesz na szczęście uniknąć, jeśli zrezygnujesz z używania twardej wody.

Dopasuj zmiękczacz wody do swoich potrzeb

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia WHO (and. World Health Organization) stopień twardości wody przeznaczonej do celów spożywczych powinien się mieścić w przedziale 50-500 mg CaCO 3 /l. Twarda woda nie stanowi zatem niebezpieczeństwa dla zdrowia, jednak w kontekście domowych instalacji oraz codziennego użytkowania jest bardzo niepożądana. Problemy biorą się przede wszystkim z kamiennego kotłowego, który osadza się na wszystkich powierzchniach mających kontakt z wodą oraz wysokiego napięcia powierzchniowego wody. Można je na szczęście rozwiązać z pomocą jednego urządzenia, które likwiduje przyczynę twardej wody, a nie tylko jej widoczne skutki.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, zmiękczacze wody stały się podstawą wyposażenia gospodarstwa domowego. Wynika to z chęci ochrony instalacji oraz potencjalnych oszczędności, jakie wiążą się z montażem takiego urządzenia. Aby wybrać model dopasowany do swoich potrzeb należy jednak wziąć pod uwagę wiele różnych kwestii, w tym zużycie wody, ilość osób korzystających z niej na co dzień, a także stopień twardości wody.

To, czego nie warto robić to szukać kompromisów w kwestii jakości. Kiedy twarda woda utrudnia codzienne funkcjonowanie, należy poszukać skutecznego rozwiązania, które będzie idealnie dopasowane do potrzeb wszystkich domowników. Biorąc pod uwagę mnogość urządzeń dostępnych na rynku nie powinno to być trudne. A jednak, nie wszystkie zmiękczacze wody charakteryzują się tą samą skutecznością i wydajnością. Będąc na etapie podejmowania decyzji warto zwrócić uwagę na każdy szczegół. Dużą popularnością cieszą się w tej kategorii urządzeń zmiękczacze wody Ecoperla – polskiej marki z tradycjami i świetnym zapleczem technicznym. Ich produkty to doskonały kompromis między wysoką jakością i atrakcyjną ceną, a także wiele funkcjonalnych rozwiązań typu wbudowany moduł wifi, który pozwala kontrolowac pracę urządzenia z poziomu smartfona.

To, jaki model warto wybrać sugerują również rankingi zmiękczaczy wody dostępne zarówno na prywatnych blogach, jak i w branżowych portalach. Posługując się rzetelnymi danymi poznajesz urządzenia najchętniej wybierane przez innych użytkowników Internetu. Zamiast samodzielnie analizować wszystkie aspekty pracy konkretnego urządzenia, możesz zweryfikować poszczególne modele, w tym ich największe zalety i dodatkowe funkcje, typu wbudowany moduł wifi, czy regeneracja przeciwprądowa. Na podstawie doświadczeń innych, wybór optymalnego rozwiązania staje się łatwiejszy i zabiera mniej czasu. To bez wątpienia najlepsza rekomendacja, jaką może otrzymać ranking ze zmiękczaczami wody.

Nie daj się okraść!

Twarda woda to podstępny złodziej, który kradnie zarówno twoje pieniądze, jak i czas wolny. W praktyce, walka z tym zjawiskiem oznacza oszczędności na wielu płaszczyznach. Czy wiesz, że osad po twardej wodzie przewodzi bowiem ciepło nawet 20 razy gorzej niż stal? Rachunki za ogrzewanie spadną nawet o 20%, jeśli w rurach instalacji grzewczej przestanie odkładać się kamień kotłowy. Miękka woda to zatem najlepsze co możesz zrobić, aby do minimum ograniczyć straty energii cieplnej oraz wyeliminować lokalne przegrzania lub niedogrzania, które często prowadzą do awarii całego systemu. To jednak nie wszystko! Pod osadami z kamienia kotłowego może się dodatkowo rozwijać korozja, a wtedy też nietrudno o pojawienie się groźnych bakterii Legionella. W wyniku użytkowania twardej wody bojler może załączać się częściej, co generuje dodatkowe koszty eksploatacyjne. Z powodu użytkowania twardej wody, wielu producentów nie przyjmie też sprzętu AGD na warunkach gwarancyjnych do naprawy. Brzmi kiepsko? A to jeszcze nie wszystko!

Jeśli w olbrzymich ilościach zużywasz kosmetyki do mycia, proszek do prania czy preparaty czyszczące, odpowiada za to twarda woda. Nawet najlepsze detergenty trudniej się wtedy rozpuszczają, a przez wysokie napięcie powierzchniowe wody wytwarzają mniej aktywnej piany. W efekcie, stosujesz ich więcej niż zaleca producent, ale nawet wtedy nie przynoszą pożądanych rezultatów. Błędne koło się zamyka. Miękka woda pozwala ograniczyć wydatki na preparaty chemiczne nawet o 60%! W parze z oszczędnością pieniędzy przyjdzie również więcej wolnego czasu, którego nie trzeba już będzie poświęcać na szorowanie kabiny prysznicowej, czy łazienkowej armatury.

Miękka woda po prostu się opłaca

Więcej pieniędzy w portfelu, mniej czasu zmarnowanego na sprzątanie, dłuższe życie sprzętów AGD, optymalna wydajność instalacji grzewczej oraz lepsza kondycja skóry i włosów po kąpieli to tylko niektóre zalety korzystania z miękkiej wody. Teraz możesz zoptymalizować funkcjonowanie swojego gospodarstwa domowego montując zaledwie jedno urządzenia. Centralny zmiękczacz wody od renomowanego producenta to bowiem kompletne rozwiązanie wszystkich problemów z kamieniem kotłowym i wysokim napięciem powierzchniowym wody. Już dziś zainwestuj w swój czas, codzienny komfort i dobre samopoczucie całej rodziny. To się opłaca!