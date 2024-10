Do 15 października trwa rekrutacja uczestników do II edycji Naukowego programu szkoleniowo-mentoringowego „Science-Up” organizowanego przez Fundację Projektów Studenckich! Program skierowany jest do studentów, doktorantów oraz tegorocznych absolwentów, którzy interesują się zagadnieniami z obszaru nauk społecznych (w szczególności w tematyce ekonomii, finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości) i chcą rozwijać swoje umiejętności badawcze oraz pogłębiać wiedzę na temat pisania tekstów naukowych.

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Indywidualny mentoring: Każdy uczestnik odbędzie 5 sesji mentoringowych (online) z doświadczonym naukowcem, który pomoże mu w opracowaniu indywidualnego planu badawczego i stworzeniu planu jego realizacji.

Każdy uczestnik odbędzie 5 sesji mentoringowych (online) z doświadczonym naukowcem, który pomoże mu w opracowaniu indywidualnego planu badawczego i stworzeniu planu jego realizacji. Specjalistyczne szkolenia: Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w 4 spotkaniach szkoleniowych i warsztatowych, które obejmą m.in. pisanie tekstów naukowych, planowanie badań oraz korzystanie z baz danych.

Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w 4 spotkaniach szkoleniowych i warsztatowych, które obejmą m.in. pisanie tekstów naukowych, planowanie badań oraz korzystanie z baz danych. Rozwój naukowy: Program to idealna okazja do poszerzenia swoich horyzontów i zdobycia cennego doświadczenia naukowego, które przyda się zarówno w pracy akademickiej, jak i zawodowej.

Program to idealna okazja do poszerzenia swoich horyzontów i zdobycia cennego doświadczenia naukowego, które przyda się zarówno w pracy akademickiej, jak i zawodowej. Bezpłatny i dostępny z każdego miejsca: Program jest w całości realizowany online, a uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w nim.

Kto może zostać uczestnikiem?

Student, doktorant lub tegoroczny absolwent studiów interesujący się naukami społecznymi (w szczególności zagadnieniami z obszaru ekonomii, finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości).

Każdy z uczestników programu musi być członkiem lub sympatykiem koła naukowego lub organizacji studenckiej o profilu naukowym.

Osoba, która pragnie rozwijać swoje zainteresowania pod okiem mentorów i pracować nad indywidualnym projektem badawczym oraz własnym dorobkiem naukowym.

Jak aplikować? Rekrutacja trwa od 30 września do 15 października 2024 roku poprzez formularz na stronie: www.scienceup.bliskonauki.pl/formularz-zgloszeniowy-uczestnika/. Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie opublikowana do 21 października 2024 roku na stronie internetowej programu.

Harmonogram:

Rekrutacja uczestników: 30 września – 15 października 2024

30 września – 15 października 2024 Wyniki rekrutacji: do 21 października 2024

do 21 października 2024 Inauguracja programu: 24 października 2024

24 października 2024 Sesje mentoringowe i szkolenia: od 24 października do 8 grudnia 2024

od 24 października do 8 grudnia 2024 Zakończenie programu: 13 grudnia 2024

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: www.scienceup.bliskonauki.pl

Dołącz do elitarnej grupy młodych naukowców, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nowe doświadczenia w ramach programu Science-Up! Nie przegap swojej szansy na rozwój! Nie zwlekaj – aplikuj już dziś!