Świat nieustannie się rozwija, a zamienna sytuacja rodzi zarówno szanse, jak i problemy dla poszczególnych branż. Odpowiedzią na wyzwania, jakie współczesność stawia przed przewozem towarów, jest transport intermodalny.

Najprościej można zdefiniować transport intermodalny jako formę przewozu towarów wykorzystującą wiele środków, w zależności od trasy i sytuacji: pojazdy ciężarowe, samoloty, statki, pociągi. Rozwiązanie takie ma liczne zalety, w związku z którymi cieszy się rosnącą popularnością w Polsce, Europie i na świecie. Korzystają z niego takie branże jak: spożywcza, budowlana, elektroniczna, AGD, modowa, papiernicza, beauty, chemiczna oraz wiele innych. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod adresem: https://omida.pl/transport-intermodalny/.

Transport intermodalny – jak działa?

Cały proces przewozu towarów dzieli się na kilka etapów. W pierwszym cały transport (pre-carriage) organizowany jest do terminalu intermodalnego, z wykorzystaniem samochodów ciężarowych prowadzonych przez specjalnie wyszkolonych kierowców. Następnie naczepa zostaje w całości załadowana na pociąg, ale towar nie jest przeładowywany, lecz pozostaje w jednostce ładunkowej. Ta z kolei – w zależności od lokalizacji końcowej destynacji towaru – może zostać przeładowana na terminalu kolejowym lub promowym na następny środek transportu. Na całej trasie, od momentu odbiory do momentu dostawy, towar jest stale monitorowany przy użyciu lokalizatora GPS przez wyspecjalizowaną kadrę, co zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Jakie zalety ma transport intermodalny?

Rosnąca popularność transportu intermodalnego wynika z wielu jego zalet. Jedną z głównych stanowi to, że pozwala on wygenerować oszczędność kosztów. Powstaje ona w efekcie tego, że poszczególne etapy transportu realizowane mogą być środkami umożliwiającymi przewiezienie większej liczby naczep. Przykładowo, jeden pociąg może przetransportować na całej trasie trzydzieści sześć naczep intermodalnych.

Ten rodzaj transportu pozwala także na obniżenie emisji spalin i CO2 (nawet do 70 proc.!) – oczywiście ze względu na korzystanie z różnych środków transportu.

Transport intermodalny pomaga również przyspieszyć przewóz towarów, ze względu chociażby na możliwość uniknięcia korków. Jest zarazem o wiele bardziej bezpieczny niż pozostałe formy przewozu towarów, ponieważ kierowca nie zatrzymuje się na parkingach, a jedynie na terminalach, które pozostają pod stałym nadzorem.

Co bardzo ważne, wymagania dotyczące kontenerów lub naczep wykorzystywanych w transporcie intermodalnym muszą spełniać standardy bezpieczeństwa i jakości. Są również odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Na całej trasie odbywa się monitoring. Niebezpieczeństwo uszkodzenia lub utraty towaru znacząco maleje.

Transport intermodalny odpowiedzią na wyzwania stojące przed branżą

Dynamiczne zmiany cen paliw, rosnąca konkurencja, coraz większy nacisk na walkę z zanieczyszczeniami i ochronę środowiska – to tylko niektóre wyzwania, przed którymi stoi polska i europejska branża transportowa. Transport intermodalny odpowiada na wiele spośród nich.

Wykorzystanie różnych środków transportu sprzyja redukcji zużycia paliwa, co przekłada się na niższe koszta przewozu towarów, a także na generowanie mniejszej emisji zanieczyszczeń i CO2. Elastyczność, efektywność oraz stabilne ceny sprawiają z kolei, że jest on atrakcyjną opcją alternatywną wobec tradycyjnych form transportu.

