Testy diagnostyczne niegdyś było można wykonać wyłącznie w laboratorium, jednak współcześnie równie dobrze można przeprowadzać je w domu. Badając próbkę moczu, śliny lub wydzieliny z nosa, można sprawdzić obecność określonych hormonów, substancji lub wirusów w organizmie. Dzięki temu w kilka minut można uzyskać wynik, który pozwala postawić prawidłową diagnozę i podjąć odpowiednie leczenie. Jeśli chcesz wykonać test PCR lub inny test in vitro, dowiedz się, jak go zrobić i co możesz się dzięki niemu dowiedzieć.

Wykonując test pacjentowi w laboratorium lub przychodni, diagnosta i lekarz są w stanie określić, jak powinno wyglądać leczenie danej osoby. Wykazanie obecności wirusa w organizmie sprawia, że lekarz wie, że antybiotykoterapia jest zbędna z powodu braku skuteczności. Proste do wykonania testy można przeprowadzać również we własnym domu, by zgłosić się do lekarza z konkretnym wynikiem do potwierdzenia.

Testy na covid i nie tylko

Testy na covid należą do najbardziej znanych testów płytkowych do samodzielnego wykonania, jednak istnieją również inne testy do przeprowadzania w podobny sposób. W szpitalach i przychodniach często można natknąć się na testy combo, które umożliwiają sprawdzenie obecności kilku wirusów w organizmie. Tego typu bezpłatny test w przychodni w kilka minut daje odpowiedź, czy pacjent jest zakażony koronawirusem, grypą lub RSV.

Test na covid, grypę i RSV przeprowadza się przede wszystkim u pacjentów, którzy wykazują objawy sugerujące zakażenie jednym z tych wirusów. Po jego wykonaniu w przychodni wynik może być dostarczony zarówno w formie papierowej, jak i pojawić się na Internetowym Koncie Pacjenta. W zależności od obowiązujących przepisów pacjent może zostać objęty kwarantanną lub jedynie zaleceniem pozostawania w domu i unikania kontaktów towarzyskich.

Test diagnostyczny podstawą do rozpoczęcia leczenia

Testy na koronawirusa sprawiły, że wiele osób zaczęło testować się na własną rękę, by sprawdzić, czy mogą bezpiecznie kontaktować się z innymi osobami. Pozytywny wynik testu świadczy o aktywnym zakażeniu, z kolei negatywny wyklucza obecność danego wirusa w organizmie. Dużą popularnością cieszą się testy antygenowe, które można przeprowadzić praktycznie u każdego. Do ich wykonania wystarczy 30-minutowe przygotowania, które polega na powstrzymaniu się od picia, jedzenia, żucia gumy i palenia papierosów.

Jak przeprowadzić test antygenowy? Test antygenowy covid rozpoczyna się od pobrania próbki z nosa lub gardła. Końcówkę wymazówki należy wprowadzić głęboko do nosa, kilkukrotnie przekręcić, a następnie włożyć ją do pojemniczka z płynem buforowym. Płyn po zmieszaniu z pobraną wydzieliną należy wkropić do kasetki w miejscu wskazanym przez producenta. Zwykle do badania wystarcza 2-3 krople preparatu. Po określonym czasie na płytce testowej pokazuje się wynik. Otrzymany rezultat powinno się skonsultować z lekarzem rodzinnym, by podjąć odpowiednie leczenie.

Pozytywny wynik testu i co dalej?

Szybki test antygenowy covid lub test na anginę należy interpretować w porozumieniu ze specjalistą, gdyż tylko lekarz jest w stanie stwierdzić, jak powinien postępować pacjent, by wrócić do zdrowia. Wyniki testu antygenowego uzyskane w domu podczas diagnostyki in vitro pomagają lekarzowi w postawieniu diagnozy, jednak w każdym przypadku może zlecić ponowny test w laboratorium, które daje gwarancję poprawności wykonania badania.