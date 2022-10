Dzieci obcokrajowców mogą czuć się niepewnie przyjeżdżając do Polski, głównie z uwagi na zmianę środowiska oraz brak znajomości języka. Jako rodzice powinniśmy je wspierać na każdym kroku, aby przełamać wszelkie bariery, dodać otuchy i pewności siebie. Warto zacząć właśnie od nauki języka polskiego, co samo w sobie będzie bardzo korzystnym rozwiązaniem i jednocześnie znakomitą inwestycją w przyszłość. Jak zrobić to szybko i efektywnie? Dowiedz się już dziś!

Najskuteczniejsze metody nauki języka polskiego dla dzieci

Nauka języka polskiego, szczególnie przy pierwszej styczności z nim, może wydawać się trudna i bardzo skomplikowana. Złe nastawienie może niekorzystnie wpływać na chęć do przyswajania nowej wiedzy oraz działać demotywująco. Dlatego ważne jest przeprowadzenie dialogu z dzieckiem i przedstawienie podczas rozmowy korzyści wynikającej z nauki języka polskiego. Jeśli cała rodzina pochodząca z innego kraju planuje na stałe osiedlić się w Polsce, to doskonałym rozwiązaniem będzie zdobycie umiejętności posługiwania się językiem obowiązującym w tym kraju, co w przyszłości może wiązać się z łatwiejszym zdobyciem pracy czy mniejszymi trudnościami w szkole bądź na studiach. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji najskuteczniejszych metod nauki języka polskiego dla dzieci obcokrajowców.

Oglądanie bajek, czytanie książek z ilustracjami

Maluchy z pewnością będą zachwycone oglądaniem bajek, które warto puścić im w języku polskim. Będzie to znakomite połączenie przyjemnego z pożytecznym. Dziecko, słuchając dialogów ulubionych bohaterów, szybko zacznie kojarzyć nowe słówka, szczególnie te często powtarzające się. Bardzo dobrą propozycją jest także czytanie książek, jednak warto wybierać te z ilustracjami, nawet komiksy. Dzięki temu obraz będzie przedstawiał dokładnie to, o czym dziecko słucha w danym rozdziale, co będzie działać podobnie jak oglądanie bajek. Najlepiej, aby towarzyszył Wam słownik, który umożliwi szybkie przetłumaczenie niezrozumiałych słówek.

Gry planszowe i komputerowe o prostych zasadach

Połączenie nauki z zabawą to zawsze najlepszy wybór dla dziecka w każdym wieku, niezależnie od umiejętności, którą mają przyswoić. Poza książkami i bajkami dobrym rozwiązaniem są gry planszowe i komputerowe opierające się na prostych zasadach. Większość dzieci lubi swój wolny czas poświęcać na granie, przez co zwiększa się ich zaangażowanie w przyswajanie nowej wiedzy. Nie ma tu miejsca na presję, co korzystnie wpływa na naukę.

Korepetycje prowadzone przez profesjonalnych nauczycieli

Równie doskonałym rozwiązaniem jest nauka języka polskiego dla dzieci obcokrajowców ze StartPolish. Pomimo że nasz ojczysty język jest uznawany za jeden z najtrudniejszych na świecie, to specjaliści chętnie przełamują ten stereotyp podczas prowadzenia kursów, lekcji dodatkowych czy w pomocach dydaktycznych w postaci ciekawych książek i podręczników. Można się z nich wiele dowiedzieć, a także szybko i efektywnie nauczyć języka polskiego, niezależnie od stopnia zaawansowania. Umiejętności będą się widocznie poprawiać z lekcji na lekcję lub z każdym przeczytanym rozdziałem. Odpowiednie podejście nauczycieli pozwoli podchodzić do nauki z właściwym podejściem i zdobywać wiedzę bez żadnej presji. Jest to równie ważne dla dzieci i ich rodziców.