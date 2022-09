Szukasz nietypowych elementów do stylizacji? Kup workery! Buty te doskonale sprawdzą się w jesienno-zimowym sezonie, dodając outfitom pazura. Do czego nosić workery? Przedstawiamy najmodniejsze zestawy.

Workery damskie – co to za buty?

Damskie workery to rodzaj obuwia, który charakteryzuje się wyższą cholewką oraz sznurowadłami. Stanowią połączenie wygody oraz stylu. Co ciekawe, początkowo buty te były noszone przez pracowników fizycznych. Stąd nazwa “workery”, gdzie “work” z angielskiego oznacza praca. Wraz z upływem czasu buty te stały się elementem mody codziennej. Od wielu sezonów święcą triumfy, pojawiając się co roku w kolekcjach najsłynniejszych projektantów mody. Projektanci, choć wziąć stawiają na klasyczne i uniwersalne modele, to co roku proponują również nietuzinkowe workery, dedykowane tym, co kochają bawić się modą.

Jeśli jeszcze nie masz ich w swojej szafie, to najwyższy czas, aby wybrać się na zakupy! Wybierz co najmniej jedną parę, która zapewni Ci maksymalny komfort podczas codziennej bieganiny.

Jakie workery wybrać?

Workery są bardzo wdzięcznym elementem garderoby. Pomimo tego, że są masywne, to pasują do wielu rzeczy. Z powodzeniem zestawisz je nie tylko ze spodniami w militarnym stylu, ale również zwiewnymi sukienkami, skórzanymi spódnicami czy szortami. Wystarczy tylko wybrać odpowiedni model.

W sklepach obuwniczych znajdziesz damskie workery w różnej odsłonie, dzięki czemu bez problemu znajdziesz idealny dla siebie model. Do wyboru masz minimalistyczne, gładkie botki sznurowane, które swoim wyglądem przypominają klasyczne glany, a także modele ze zdobieniami np. ćwieki, klamry, kokardki, perełki czy futerko. To, na które się zdecydujesz, zależy od Twojego gustu.

Jak nosić workery damskie? Modne stylizacje

Nie wiesz, do czego nosić damskie workery? Nie martw się! Przygotowaliśmy kilka pomysłów na modne i wygodne stylizacje.

Miłośniczkom rockowych stylizacji polecamy buty z klamrami i ćwiekami. Te elementy nadają wyrazistego charakteru każdej stylizacji. Włóż do nich jeansy z dziurami, t-shirt oraz koszulę w kratę. Zamiast torebki wybierz plecak.

Buty z ćwiekami i klamrami sprawdzą się również w nieco bardziej kobiecych outfitach. Jak je stylizować? Nasza pierwsza propozycja to dzianinowa, krótka sukienka oversize. W pasie koniecznie przewiąż paskiem, aby uwydatnić talię. Na głowę włóż kaszkiet, a na ramię elegancką kopertówkę na złotym łańcuszku. Postaw na buty w jasnych kolorach np. odcieniach beżu. Do tego zwiewna sukienka. Na siebie zarzuć kultową ramoneskę. Całość uzupełnij modną listonoszką.

Bardzo fajny, uniwersalny zestaw otrzymasz, łącząc klasyczne workery z jeansami. Na górę możesz włożyć cienki golf albo bluzę bez kaptura. Uzupełnieniem stylizacji niech będzie łańcuszek oraz plecak, w którym zmieścisz najpotrzebniejsze rzeczy.

Workery ciekawie prezentują się również z sukienkami oraz wzorzystymi rajstopami. Możesz postawić na rajstopy w kropki, a do tego małą czarną. Jako okrycie wierzchnie sprawdzi się ramoneska albo dwurzędowy płaszczyk.