Szlabany parkingowe Wrocław – dlaczego warto?

Coraz popularniejsze staje się zabezpieczenie parkingów. Nie tylko na osiedlach mieszkalnych, ale przede wszystkim parkingi sklepowe, miejskie, czy firmowe wyposażone są w skuteczne kontrole wjazdu, czyli szlabany parkingowe i wszelkie systemy kontroli wjazdu. Poniższej sprawdzimy, czy opłaca się inwestować w takie systemy kontrolne, a także zastanowimy się nad tym, dlaczego warto zainstalować szlabany i blokady parkingowe. Jakie szlabany są obecnie wybierane? To także poruszymy w poniższym tekście.

Szlaban – co to jest?

Zacząć należy od tego, czym jest w ogóle szlaban. Dawniej szlaban kojarzony był głównie z przejazdami kolejowymi, gdzie zabezpieczono w ten sposób teren torowiska na czas przejazdu pociągu. Obecnie szlaban jest coraz popularniejszym narzędziem wykorzystywanym do ochrony różnych obiektów. Ta podnoszona i opuszczana barierka doskonale znana jest dzisiejszym kierowcom, którzy coraz częściej spotykają na swojej drodze ten element. Szlabany we Wrocławiu spotykane są nie tylko na przejazdach kolejowych, ale również na wjazdach do obiektów przedsiębiorstw, korporacji, zakładów produkcyjnych, ale również i do terenów sklepowych, jak również i na osiedlach mieszkalnych. Bardzo dużo osiedli budowanych jest z zamysłem ochrony obiektu, dlatego teren osiedla jest ogrodzony, a droga wjazdowa wyposażona jest w szlaban kontrolny.

Co daje szlaban?

W pierwszej kolejności warto ustalić, że szlabany parkingowe we Wrocławiu to możliwość kontroli wjazdu na dany obiekt. W przypadku takich obiektów jak szpitale, czy pasaże handlowe, gdzie parking jest płatny, szlaban umożliwia sprawną kontrolę sytuacji. Szlabany z systemami kontrolnymi umożliwiają wjazd osobom upoważnionym. Płatne parkingi wyposażone są w systemy parkingowe, które pomagają w obsłudze – to znaczy pozwalają na dokładne ustalenie czasu korzystania z parkingu i pobranie właściwej opłaty. Ręczne szlabany obsługiwane muszą być przez uprawnione osoby, co nie zawsze pomaga w sprawnej obsłudze parkingu, znacznie lepsze są automatyczne systemy kontroli, które są coraz częściej wybierane. Nic dziwnego w tym, że w pełni zautomatyzowane systemy wyparły już ręczne szlabany parkingowe.

Ochrona obiektu

Szlabany funkcjonujące jako systemy parkingowe we Wrocławiu, ale nie tylko w tym mieście spełniają wiele funkcji. Przede wszystkim pomagają chronić obiekt. Dzięki temu, że funkcjonują, dany teren jest trudniejszym “łupem” dla przestępców. Systemy parkingowe we Wrocławiu ochraniające prywatne osiedla są dostępne w zasadzie jedynie dla mieszkańców. Każdy wjazd jest kontrolowany, a dzięki temu łatwiej mieć wpływ na to, co ma się wydarzyć na takim terenie. Nie tylko automatyczne szlabany we Wrocławiu stanowią pewnego rodzaju zabezpieczenie terenu, również blokady parkingowe są coraz częściej widywane.

Blokady parkingowe we Wrocławiu, wszelkiego rodzaju słupki i barierki znakomicie sprawdzają się w przypadku zabezpieczenia swojego miejsca parkingowego. Nie jest to drogi element, a może oszczędzić wielu przykrych sytuacji. Mowa oczywiście o sytuacji, gdzie ktoś zajmuje nie swoje miejsce na parkingu. Blokada parkingowa dostępna jest za niecałe 200 zł, a skutecznie zniechęca kierowców do zajmowania nieswoich miejsc. Blokowanie miejsca gwarantuje jego dostępność tylko temu, kto ma dostęp do klucza. Takie barierki świetnie sprawdzą się także na parkingach firmowych, aby wyznaczyć odpowiednie miejsca dla personelu. Sprawdza się, to gdy na danym obiekcie jest jeden parking dostępny zarówno dla pracowników firmy, jak i przyjezdnych klientów. Zarówno szlabany, systemy kontrolne (wjazd na kartę), jak i blokady miejsc parkingowych świetnie wpływają na zabezpieczenie danego obiektu, ale nie tylko.

Widząc obiekt tak chroniony, można być pewnym jego renomy. Jakie ma to znaczenie? W przypadku osiedli mieszkalnych ma to bez wątpienia ogromny wpływ na przykład na wysokość cen nieruchomości. Jeśli chodzi o obiekty przemysłowe, produkcyjne i firmowe widok świetnie zabezpieczonego terenu parkingowego skłania odwiedzających do myślenia o danej firmie w kategoriach profesjonalnych. Inwestycja w szlaban parkingowy czy systemy kontrolne zwiększa prestiż i renomę danego miejsca, a przecież głównym powodem, dla którego instaluje się takie elementy, jest zwykle ochrona danego obiektu. W ten sposób otrzymuje się więcej przy takiej inwestycji.

Komfort

Oprócz renomy, ochrony, czy prestiżu blokady parkingowe we Wrocławiu dają również poczucie komfortu. Właściciel blokady wie, że tylko on może korzystać z danego miejsca i być pewnym, że w każdej chwili będzie ono dostępne tylko i wyłącznie dla niego. W dużych miastach znalezienie wolnego miejsca powoli graniczy z cudem, a to ze względu na zwiększenie liczby pojazdów, jakimi się poruszamy. Wiedza, że wracamy do domu, a nasze miejsce parkingowe czeka tylko na nas, musi kojarzyć się z dużym komfortem i spokojem dla jej użytkownika. Warto wiedzieć, że nie są one używane tylko w obiektach prywatnych, ale również stanowią ważny element infrastruktury miejskiej i drogowej.