Jeśli chcesz zwiększyć swoją wiedzę w zakresie ratowania ludzkiego życia, to prędzej czy później i tak na swojej drodze trafisz na profesjonalny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Co czyni go wyjątkowym na tle innych szkoleń?

Czym wyróżnia się kurs KPP?

Na rynku funkcjonuje wiele zajęć z udzielania pomocy dla osób zawodowo niezwiązanych z ratownictwem, które podnoszą nasze kompetencje. Z roku na rok wzrasta jednak zainteresowanie kursami KPP, które jako jedyne są organizowane na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Oznacza to, że ukończenie kursu KPP zapewnia otrzymanie uprawnień ratownika. Jest to najwyższy możliwy stopień, jaki może zdobyć osoba, która nie pracuje w szeroko rozumianej służbie medycznej. Szkolenie jest wymagające, ma bardzo szeroki program oraz nieliniowy przebieg.

Jeśli ktoś liczy na nudne zajęcia teoretyczne organizowane w przytulnej, ogrzewanej sali, to jest w błędzie. Zajęcia dobrych jednostek szkolących, na przykład w Centrum Ratownictwa są organizowane w terenie. Czasem kursanci muszą udzielać pomocy w lesie, a kiedy indziej uczą się ratować ludzkie życie w opuszczonym budynku lub na brzegu jeziora.

Ile trwają zajęcia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy?

Nie jest to kurs, który można ukończyć w jeden weekend. Zajęcia są podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną. Szkolenie KPP trwa aż 66 godzin. Tak duża ilość czasu, jaki trzeba poświęcić na przyswojenie wiedzy, wynika z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zajęcia praktyczne trwają aż 41 godzin. Prowadzą je osoby zawodowo związane z branżą ratowniczą, które w toku swojej wieloletniej pracy widziały już sporo niecodziennych, niespotykanych w podręcznikach teoretyków, sytuacji, kiedy trzeba było udzielić poszkodowanemu pomocy.

Wiele osób ceni sobie zwłaszcza ten aspekt praktyczny. Czasem, gdy chcemy uratować ludzkie życie, trzeba działać w sposób niekonwencjonalny. Kto wie o tym więcej niż ratownicy medyczni z długim stażem? W trakcie kursu przyswoimy rozległą wiedzę z zakresu prowadzenia resuscytacji czy zabezpieczenia osoby, która doznała szeregu różnych urazów: od złamania kończyn po wyziębienie.

Gdzie można ukończyć kurs KPP w lubuskim?

Mieszkańcy tego regionu Polski coraz częściej przejawiają zainteresowanie szkoleniami KPP. Wiele osób wpisuje w wyszukiwarkę internetową takie frazy jak kurs KPP Zielona Góra czy szkolenia z pierwszej pomocy w Zielonej Górze. Pokazuje to dość dobrze, że rośnie zapotrzebowanie na tego typu szkolenia.

Mimo trwającej pandemii COVID-19, wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że warto zdobyć tę wiedzę właśnie teraz, by jeszcze skuteczniej móc nieść pomoc zarówno swoim bliskim, jak i na przykład kolegom i koleżankom z pracy. Ostatecznie, wypadek może zdarzyć się wszędzie.

Centrum Ratownictwa ma już zaplanowane termin szkolenia z KPP w Zielonej Górze – https://www.centrumratownictwa.com/kursy-pierwszej-pomocy/zielona-gora. Rozpocznie się ono 19 lutego 2021 roku. Oznacza to, że jeśli teraz zdecydujecie się zapisać na kurs, to okres świąteczno-noworoczny możecie wykorzystać na zapoznanie się z materiałami, które wchodzą w skład części teoretycznej szkolenia.

Nabyta wiedza na pewno okaże się bardzo pomocna nie tylko podczas egzaminu czy procesu recertyfikacji, ale i w codziennym życiu. Zima to ten czas w roku, kiedy ilość urazów i złamań szybko rośnie. Mając na uwadze, że służba zdrowia jest obecnie obciążona walką z pandemią, każda przeszkolona osoba, która potrafi na przykład ustabilizować uszkodzoną kończynę, będzie na wagę złota.