Panele podłogowe to rozwiązanie, które stanowi idealną kombinację ponadczasowej klasyki z nowoczesnością. Panele cieszą się niesłabnącą popularnością od lat z wielu powodów. Podłoga ułożona z paneli to nie tylko estetyczny wygląd pomieszczenia, ale także odporność na uszkodzenia mechaniczne. W ostatnich latach na rynek szturmem wdarły się panele podłogowe szare, zaskarbiając sobie sympatię użytkowników. Do jakich wnętrz pasują szare panele podłogowe? Jaki kolor ścian dobrać? Jakie dodatki wybrać? Na te i więcej pytań znajdą Państwo odpowiedź w poniższym artykule.

Panele podłogowe szare – do jakich aranżacji?

Panele podłogowe szare to bardzo uniwersalne rozwiązanie. O ile panele podłogowe ciemne narzucają niejako konieczność rozjaśnienia wnętrza przy pomocy dodatków, tak szare panele można łączyć niemalże ze wszystkim. Panele w chłodnych odcieniach szarości nie tylko podnoszą walory estetyczne wnętrza, są również bardzo praktyczne. Szare panele podłogowe sprawdzą się w każdym wnętrzu – w salonie, sypialni czy kuchni. Wnętrza z szarymi panelami podłogowymi wydają się większe, poprzez złudzenie optyczne, co stanowi dodatkowy atut rozwiązania zwłaszcza w przypadku mniejszych metraży. Jasne panele idealnie wpisują się w popularny aktualnie styl skandynawski. Panele w odcieniach szarości będą idealnie uzupełniać aranżacje w stylu loftowym oraz minimalistycznym. Naturalne drewno to doskonały dodatek do aranżacji w stylu rustykalnym oraz stylu vintage. Panele podłogowe szare są dostępne w wielu wersjach zarówno kolorystycznych, jak i w kwestii rozmiaru, co pozwala dobrać modele do wnętrz utrzymanych w określonej stylistyce.

Szare panele podłogowe – jaki kolor ścian dobrać?

W przypadku paneli podłogowych w odcieniach szarości zasada dobierania koloru ścian jest bardzo prosta. Panele laminowane w jaśniejszych odcieniach dają nieskończone możliwości w kwestii doboru ścian. Jasna podłoga będzie doskonale komponować się z klasyczną bielą, ale także bardziej ekstrawaganckimi propozycjami. Butelkowa zieleń, bordo, granit, błękit – możliwości jest naprawdę wiele. Szara podłoga w ciemniejszych odcieniach może stanowić wyzwanie aranżacyjne. Decydując się na ciemną, szarą podłogę, dobrą praktyką jest postawienie na jasne ściany. Zestawienie ciemnej podłogi z równie ciemnymi ścianami mogłoby stworzyć przytłaczającą, smutną przestrzeń. Dodatkowo zbyt ciemne barwy optycznie zmniejszą pomieszczenie, co może okazać się niekorzystnym zabiegiem. Do uniwersalnych kolorów, jakim jest szarość idealnie, pasują tapety ze wzorami czy krajobrazem. Uniwersalność kolorystyczna sprawia, że szare panele będą prezentować się dobrze w każdym pomieszczeniu.

Panele podłogowe w odcieniach szarości – jakie dodatki wybrać?

Zastosowanie szarych paneli daje nieskończone możliwości w kwestii dodatków. Dla miłośników odważnych dodatków dobra wiadomość – z szarymi panelami doskonale komponują się intensywne barwy. Z tego względu szare podłogi są częstym wyborem miłośników stylu boho oraz stylu rustykalnego. Dobrym wyborem będą więc lampy, dywany, obrazy w jaskrawych odcieniach żółci, czerwieni czy granatu. Oczywiście dobór dodatków będzie uzależniony od osobistych założeń stylistycznych. W przypadku pomieszczeń minimalistycznych doskonale sprawdzą się dodatki w bieli, czerni, brązie oraz pastelowych barwach.

Szare panele podłogowe są stworzone dla miłośników praktycznych rozwiązań. Do mycia paneli wystarczy odrobina wody z płynem. Panele nie wymagają nakładu pracy, a ich wygląd zrobi wrażenie na każdym z gości.