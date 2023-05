11 maja, globalny lider produkcji urządzeń do obróbki cieplnej metali i jedna z największych firm w regionie – SECO/WARWICK, oficjalnie otworzył nowe biuro w Zielonej Górze. W nowej lokalizacji już pracują inżynierowie, programiści, automatycy i managerowie projektów. SECO/WARWICK to wielokrotnie nagradzany pracodawca, który może poszczycić się niską rotacją pracowników, atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia i dobrą atmosferą w pracy.

Zielona Góra, to południowa stolica województwa lubuskiego, SECO/WARWICK, zaś to kluczowy pracodawca w regionie, lecz dotychczas bez swego przyczółku w tym mieście. Decyzja o otwarciu biura właśnie tu, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracowników, bowiem ponad 10 proc. zatrudnionej kadry inżynierskiej stanowią mieszkańcy Zielonej Góry, więc zmiana jest dla nich oszczędnością czasu i kosztów związanych z dojazdami do głównej siedziby firmy – do Świebodzina.

„Wierzymy, że nasza obecność w Zielonej Górze to nie tylko atrakcyjny atut dla dotychczasowych pracowników, ale także magnes dla nowych osób, które chciałaby z nami stawiać swoje pierwsze kroki zawodowe lub kontynuować karierę. Na całym świecie zatrudniamy już blisko 850 osób, z czego ponad 70% w Polsce. Nasze ostatnie wyniki finansowe pokazują, że jesteśmy na wznoszącej fali, tj. zwiększamy produkcję, wdrażamy liczne innowacje, również w obszarze zielonych technologii oraz odnotowaliśmy rekordowy wzrost zysku w minionym roku. Za tym rozwojem idzie systematyczne powiększanie zespołu. Zapraszamy tych, którzy wspólnie z nami chcą budować globalną markę obecną na rynku od ponad 100 lat, a znajdującą się w wielkiej piątce producentów urządzeń do obróbki cieplnej i metalurgii” – powiedział Sławomir Woźniak, Prezes Zarządu Grupy SECO/WARWICK.

Rozwój z Grupą SECO/WARWICK

Grupa SECO/WARWICK to dziś 3 marki, 5 segmentów produktowych, ponad 4000 wdrożeń zaawansowanych technologicznie pieców przemysłowych dla kluczowych branż gospodarki w ponad 70 krajach. W związku z rozwojem poszukuje nowych pracowników, ale także nie zapomina o obecnych.

„Oddział w Zielonej Górze to ukłon w stronę naszych dotychczasowych pracowników, którzy tutaj mieszkają i którzy chcieliby pracować z biura zlokalizowanego bliżej domu. Poza atrakcyjnym wynagrodzeniem oferujemy szereg benefitów i dodatków, które sprawiają, że jesteśmy postrzegani jako jeden z atrakcyjniejszych pracodawców w regionie. Możliwość pracy zdalnej, dofinansowanie dojazdów do pracy, opieka medyczna, ubezpieczenie czy dodatkowy dzień wolny po długiej delegacji, a przede wszystkich szkolenia i rozwój to dla nas standardowe rozwiązania, a dla przyszłych pracowników ważny atut. By zbudować jeden z pieców (nierzadko będących wielkości standardowego budynku mieszkalnego) potrzebujemy konstruktora, mechanika, spawacza, inżyniera, serwisanta, kalkulanta, elektryka czy automatyka. Świat, technologia, procesy dynamicznie się zmieniają stąd każdy głodny wiedzy, doświadczeń i ciekawych wyzwań powinien dołączyć do zespołu SECO/WARWICK” – mówi Paulina Borsuk, Dyrektor HR Grupy SECO/WARWICK.

Rekordowy rok SECO/WARWICK

Notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych świebodziński SECO/WARWICK, to synonim jakości, niezawodności, innowacyjności i solidności. Ten pierwszy wybór wśród producentów rozwiązań do obróbki cieplnej metali i metalurgii próżniowej może pochwalić się rekordowym portfelem zamówień na koniec ubiegłego roku – 566 mln zł (wzrost o 66 proc. r/r/). Na sukces ma wpływ zbilansowany rozwój, przemyślane inwestycje oraz długofalowa strategia wspierania zielonych technologii.

Na świetne wyniki Grupy w ubiegłym roku miało wpływ m.in. rozszerzenie działalności produkcyjnej w Chinach, dynamiczny rozwój rynku amerykańskiego oraz ogromna liczba zamówień związana z ekspansją branży elektromobilności. W 2022 r. Spółka miała ponad 80 proc. zysku netto więcej niż w roku ubiegłym, zaś przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 622 mln zł (463 mln zł w 2021 r.). Efektem tak znakomitych wyników jest nowa siedziba spółki SECO/WARWICK INDIA, przenosiny do większych biur spółki SECO/WARWICK USA, czy nowe powierzchnie produkcyjno-magazynowe spółki Retech, a dziś otwarcie biura w Zielonej Górze. Sukces Grupy SECO/WARWICK to efekt mądrych decyzji biznesowych, ale także znakomitego zespołu, bez którego nie byłby on możliwy.

„Wśród naszych pracowników są osoby związane z nami od wielu lat, To solidni fachowcy, którzy każdego dnia ciężko pracują na sukces całej firmy. Nie ma solidnego pracodawcy, bez solidnego pracownika. To sprzężona relacja. Dlatego dziękujemy całej załodze za codzienny wkład w rozwój Grupy” – dodał S. Woźniak.

S(ECO)/WARWICK – ekologia jest wpisana w naszą naturę

SECO/WARWICK to firma globalna i jednocześnie rodzinna. To miejsce, w którym często pracują dwa, a nawet trzy pokolenia oraz osoby ze stażem liczonym w dziesiątkach lat. Często pomostem łączącym te pokolenia są działania społeczne i ekologiczne stanowiące ważny element DNA Grupy.

„Angażujemy się w szereg inicjatyw charytatywnych i ekologicznych, bo na równi ważna jest dla nas zrównoważona produkcja, tworzone przez nas zielone technologie oraz eco działania społeczne. Wszystkie one są elementem długofalowej strategii – SECO/ECO, a działania społeczne będące jej częścią, stanowią o zielonym DNA pracowników. Dlatego wspólnie sadzimy i sprzątamy lasy, dajemy drugie życie rzeczom czy budujemy i przekazujemy autorskie pojemniki na plastikowe nakrętki, deszczówką podlewamy trawniki a wylatane punkty zbieramy i przekazujemy liniom lotniczym na zakup zrównoważonego paliwa. W różny sposób i wielopokoleniowo zmieniamy kolor obróbki cieplnej i metalurgii na zielony” – komentuje Katarzyna Sawka, Wiceprezes Marketingu Grupy SECO/WARWICK.

Biuro w Zielonej Górze, to kolejny po Poznaniu i Tarnowskich Górach polski oddział Grupy SECO/WARWICK. Docelowo na tej powierzchni blisko 200 m² pracować będzie do 30 pracowników, ale nie jest to nasze ostatnie słowo rozwojowo-ekspansyjne.