Ikoniczną cocktail dress zaprojektował w 1949 roku sam Christian Dior. Jednak nie trzeba zaglądać do butików największych domów mody ani wydawać fortuny, by wzbogacić swoją garderobę o piękną i ponadczasową sukienkę koktajlową midi. Nie trzeba też przepłacać za samą metkę w znanych sieciówkach. Warto dać szansę rodzimym markom modowym, które czerpią ze światowych trendów i tworzą swoje kolekcje w Polsce – od projektu do ostatniej nici, a jeśli chodzi o jakość, to nigdy nie idą na kompromis.

Skąd wzięła się sukienka koktajlowa?

Sukienka koktajlowa to rodzaj eleganckiego ubioru damskiego, którego szczyt popularności przypadł po II wojnie światowej. W powojennej rzeczywistości ludzie znowu mogli cieszyć się życiem. Śmietanka towarzyska bawiła się na eleganckich, zakrapianych przyjęciach, nierzadko organizowanych w ciągu dnia. Kobiety obecne na salonach zaczęły zrywać z przyjętymi konwenansami. Potrzebowały bardziej frywolnego ubioru, ale na mini wciąż jeszcze było za wcześnie. Za to dla sukienek koktajlowych midi nastała złota era.

Sukienka koktajlowa – co to za krój?

Sukienka koktajlowa była znacznie prostsza, lżejsza i krótsza od sukni wieczorowej. W tradycyjnej formie posiadała niewielki dekolt, fason podkreślający talię i proporcje oraz długość midi, czyli średnią. Świetnie nadawała się więc na półformalne spotkania, zwłaszcza odbywające się w ciągu dnia, gdy niestosownym byłoby założenie stroju wieczorowego. Idealnie sprawdzała się podczas przyjęć koktajlowych, wymagających wygodnych, kobiecych, półformalnych stylizacji.

Sukienka koktajlowa dzisiaj

Dzisiaj sukienka koktajlowa midi to oczywiście nie jedyna, dostępna długość. Do kategorii koktajlówek często zaliczane są także sukienki mini oraz suknie sięgające kostek lub nawet samej ziemi. Do podnoszenia wytworności kreacji i przeciwnie, do jej odformalizowania, służą dodatki: buty, biżuteria, nakrycie głowy, fryzura, makijaż, torebka, kolor na paznokciach itd. Dzięki temu wystarczy mieć w szafie jedną sukienkę koktajlową, ale jakości premium – świetnie odszytą i ładnie leżącą, by na jej bazie tworzyć outfity na przeróżne okazje. Nieważne, czy sięga do kolan, czy kończy się w połowie łydki. Przy czym z wszystkich długości koktajlowych sukienek, to właśnie długość midi uznawana jest przez stylistów, specjalistów od etykiety i same użytkowniczki za najbardziej wszechstronną.

Jaką sukienkę koktajlową midi wybrać?

Idąc śladem ojca cocktail dress, Christiana Diora, postaw przede wszystkim na jakość. Logo na metce ani cena nie są najważniejszymi kryteriami wyboru. Kupowana sukienka koktajlowa midi powinna być uszyta z naprawdę wysokogatunkowych, szlachetnych materiałów, idealnie leżeć na sylwetce i zapewniać długotrwałe poczucie komfortu. Jeśli zależy Ci na eleganckiej, ale wygodnej kreacji na letnie imprezy plenerowe, upewnij się, że wybrany przez Ciebie model został wykonany z przewiewnych, odpornych na zagniecenia tkanin. Wydaje Ci się, że nie można dzisiaj mieć tego wszystkiego za maksymalnie kilkaset złotych? Oczywiście, że można! Trzeba tylko trafić na odpowiedni sklep…

Sukienki koktajlowe midi projektowane i szyte w Polsce