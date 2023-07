W sobotę 22 lipca na Placu Bohaterów w Zielonej Górze miał miejsce piknik rodzinny „Strefa Bezpieczeństwa Compensy”. Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach 5. edycji kampanii społecznej Bezpieczna Autostrada. Celem akcji jest edukacja w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach i autostradach, nauka pierwszej pomocy oraz promocja zdrowia.

Kampania prowadzona jest przez towarzystwo ubezpieczeń Compensa, we współpracy z wykwalifikowanymi ratownikami z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dotychczas zrealizowano ponad 50 imprez edukacyjnych w całej Polsce, do końca 2023 roku odbędzie się jeszcze 8 pikników.

Od pięciu lat realizujemy wspólnie z Compensą kampanię społeczną Bezpieczna Autostrada. Edukujemy dzieci i dorosłych, jak reagować w sytuacji zagrożenia życia i jak zadbać o bezpieczeństwo kierowców i pasażerów w ruchu drogowym. Podczas pikników rodzinnych szerzymy ideę współodpowiedzialności: widzisz? Reaguj właściwie, bezpiecznie. To wiedza, od której zależy nasze życie – powiedział Tadeusz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Edukacja i zabawa

W ramach Strefy Bezpieczeństwa Compensy wykwalifikowani ratownicy w praktyce uczyli pierwszej pomocy, nie tylko instruując, jak ratować życie, ale też dając szansę aktywnego przećwiczenia na fantomach. Uczestnicy mieli możliwość wykonania podstawowych badań profilaktycznych, m.in. wzroku czy poziomu cukru we krwi, a także skorzystania ze strefy relaksu i masaży. Odwiedzający mogli spróbować swoich sił w quizach wiedzy z nagrodami, zadaniach-wyzwaniach (refleksomierz, narkogogle i alkogogle), na wadze przeciążeniowej sprawdzić, ile może ważyć np. zwykła butelka wody w sytuacji wypadku, czy gwałtownego hamowania, a nawet doświadczyć dachowania i zderzenia w specjalnych symulatorach. Zorganizowano również wiele zabaw edukacyjnych – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Wszystko po to, by przekazać wiedzę i zwalczać lęk przed ratowaniem innego człowieka. A tym samym promować aktywną postawę i gotowość do niesienia pomocy.

Defibrylator AED

W ramach akcji, Compensa przekazała mieszkańcom Zielonej Góry defibrylator AED. Urządzenie odebrał Krzysztof Rutkowski, kierownik Biura Ochrony Wizyjnej z Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra. Defibrylator zamontowany został na Budynku Szkoły Podstawowej nr 14, przy ulicy Jaskółczej 66.

Bezpieczeństwo mieszkańców miasta jest naszym priorytetem. Dlatego wszelkie wydarzenia związane z podniesieniem świadomości dotyczącej udzielania pierwszej pomocy są niezwykle ważne. Pierwsze minuty mają decydujące znaczenie, a w połączeniu ze sprzętem wspomagającym jak AED, szansa uratowania życia jest znacznie większa. Nie należy bać się użycia defibrylatora, gdyż jest to bezpieczne urządzenie, które diagnozuje stan osoby poszkodowanej i dopiero wtedy, stosownie do sytuacji, reaguje. W imieniu mieszkańców bardzo dziękuję za przekazany dar – powiedział Krzysztof Rutkowski.

Organizatorzy dziękują mieszkańcom Zielonej Góry za miłe przyjęcie i aktywny udział w pikniku edukacyjnym.

Bardzo się cieszę, że Bezpieczna Autostrada zawitała także do Zielonej Góry. Wiedza jak ratować życie jest najważniejsza, a nigdy nie wiadomo, kiedy zajdzie potrzeba, aby z niej skorzystać. Wierzę, że nasza kampania będzie miała pozytywny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i osób odwiedzających to piękne miasto. Podobnie jak przekazany defibrylator, chociaż mam nadzieję, że nigdy nie będzie musiał zostać użyty – mówi Gabriela Wojnarowska, Dyrektor Oddziału Compensy w Zielonej Górze.

Szczegóły dotyczące ogólnopolskiej akcji Bezpieczna Autostrada znajdują się na stronie:

bezpiecznaautostrada.pl