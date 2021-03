Sposoby na wzmocnienie odporności dziecka

Układ odpornościowy spełnia niezwykle istotną funkcję, a mianowicie, chroni organizm przed różnorodnymi bakteriami, wirusami, szkodliwymi związkami chemicznymi, czy fizycznymi uszkodzeniami.

Warto wiedzieć, że odporność malucha kształtuje się jeszcze długo po jego przyjściu na świat. W życiu płodowym zapewnione ma bezpieczne środowisko, a po narodzinach przed infekcjami chronią go przede wszystkim przeciwciała pochodzące od matki. Niestety tuż po porodzie, ich poziom w organizmie dziecka spada, a zanim zacznie produkować własne przeciwciała, mijają tygodnie. Aby układ odpornościowy prawidłowo się rozwijał, należy go wspierać. To właśnie zadanie dla rodziców.

Karmienie piersią

Pozytywnych stron karmienia dziecka piersią nie da się przecenić. Mleko matki dostarcza sporej ilości wartościowych składników, które doskonale wpływają na odporność maluszka. Dziecko chronione jest przed infekcjami układu pokarmowego, czy oddechowego. Pokarm matki jest źródłem białka, energii, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, składników mineralnych, witamin, probiotyków oraz prebiotyków.

Prawidłowa dieta ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju w kluczowym okresie, czyli w ciągu 1000 pierwszych dni życia dziecka. Musi być bogata w składniki wspomagające odporność. Istotne jest np. żelazo. Już jego niedobór u ciężarnej kobiety może być przyczyną zaburzeń odporności u malucha. Bardzo ważne są witaminy A, C oraz D.

Szczepienia

Biologiczny preparat, który imituje naturalną infekcję i rozwija taką odporność, jaką organizm uzyskuje podczas kontaktu z prawdziwą bakterią, czy wirusem – tak działa szczepionka. To właśnie ona chroni przed ciężkim przebiegiem choroby, a także co ważne, przed powikłaniami.

Należy pamiętać, że ogromne zagrożenie dla dzieci stanowią bakterie otoczkowe, w tym m.in. pneumokoki i meningokoki.

Odpowiednia temperatura

Wielu rodziców uważa, że ich pociechy powinny przebywać w domu, w jak najwyższej temperaturze, że im cieplej, tym lepiej. Nic bardziej mylnego. Temperatura nie powinna przekraczać 23°C, optymalna to 21°C, a w nocy najlepiej zmniejszyć ją o ok. 2°C.

Dobrym pomysłem jest wychodzenie z dzieckiem na zewnątrz, niezależnie od pogody. Nie sugerujemy, by spacerować, gdy leje deszcz, czy jest śnieżyca, ale fakt, że nie ma słońca nie powinien zatrzymać nas w czterech ścianach. Oczywiście zawsze należy ubrać malucha stosownie do panujących warunków atmosferycznych, pamiętając o tym, że nie musi to być kilka warstw ubrań. O przegrzanie organizmu nietrudno. A tego lepiej unikać.

Aktywność na świeżym powietrzu

Zachęcanie dzieci do aktywności, to pomysł, który jak najbardziej popierają pediatrzy. Ruch doskonale wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne, dodajmy też, że wzmacnia odporność. Spacery, jazda na rowerze, na rolkach, szaleństwa na placu zabaw – na świeżym powietrzu naprawdę jest co robić. Warto też pozwolić dziecku na to, by ubrudziło się np. w piaskownicy. Po powrocie do domu można je przecież umyć, a ubranie wyprać. Sterylne warunki nie są wskazane.

Ograniczenie stresu

Dzieci, podobnie jak dorośli, różnie reagują na sytuacje, które ich spotykają. Narażone są na stres. Oczywiście nie jest możliwe, by całkowicie go wyeliminować, nie byłoby to nawet dobrym pomysłem, gdyż muszą nauczyć się radzić sobie z negatywnymi emocjami, których przecież w życiu nie brakuje. Jednak, kiedy napięć jest za dużo, we krwi zmniejsza się liczba komórek odpornościowych. Dlatego należy dbać o równowagę psychiczną pociechy, zawsze warto rozmawiać z nią o trudnościach, o tym co czuje, co myśli oraz oferować mu wsparcie.

Artykuł powstał we współpracy z https://www.pediatra-gorzow.pl/