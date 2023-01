Jazda na motocyklu to spora przyjemność, ale wymaga też ubioru, który zapewni nam bezpieczeństwo na drodze. Spodnie wyposażone w kieszenie, odpowiednie ochraniacze bioder, ochraniacze na kolanach, spodnie wykonane z wytrzymałej tkaniny – to podstawa sukcesu. A jeśli mają służyć nam jeszcze do całościowego połączenia – wszak kurtka motocyklowa przeznaczona na wielkie i małe wojaże to również jeden z wiodących produktów na motor – to może dobrze, aby były to spodnie skórzane? Czy skóra faktycznie jest najlepsza jeśli chodzi o materiał chroniący przed urazami? Jaki materiał spodni motocyklowych wybrać? Jak dobrać właściwy rozmiar i długość? Jak być zadowolonych z wyboru produktu wysokiej jakości?

Czy zawsze wybierać skórzane spodnie? Rodzaje spodni motocyklowych

Dobre spodnie motocyklowe mają zarówno dobrze wyglądać, ale przede wszystkim zapewniać nam ochronę przed otarciami czy urazami podczas ewentualnego wypadku. Oczywiście, inny produkt będzie lepszy do jazdy po mieście, w długie trasy czy na tor wyścigowy. Niektóre spodnie motocyklowe lepiej sprawdzą się latem, inne podczas optymalnej pogody. Czy warto zatem wybrać spodnie skórzane motocyklowe?

Spodnie skórzane są niezwykle popularne i zapewniają doskonały wygląd. Doceniają je zwłaszcza właściciele criuserów czy chopperów. Są bardzo wytrzymałe, prezentują wysoką jakość wykonania i świetnie chronią przed otarciami. Świetnie chronią też motocyklistę przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych, urazami, drobnymi kamieniami czy odpryskami asfaltu. Wybierając spodnie ze skóry bydlęcej, możesz liczyć na komfort termiczny, a także odpowiednią wentylację w upalne dni. Skórzane spodnie będą idealne na długie wyjazdy.

Drugą możliwą opcją są spodnie tekstylne. Są elastyczne i łatwo się dopasowują do ciała, są wygodne, komfortowe i bezpieczne. Tekstylne spodnie dają użytkownikowi wiele korzyści w postaci np. wytrzymałości na otarcia, dobrej wentylacji, lekkości, wielu kieszeni, specjalnym ochraniaczom na kolana i biodra, podpinkach chroniących przed chłodem lub deszczem, a także kevlarowemu podszyciu niektórych modeli. Spodnie tekstylne są dosyć dobrym rozwiązaniem, ale wciąż zapewniają mniejszą odporność na otarcia niż skóra. Szybciej się też niszczą. Mimo tego, możesz je założyć do jazdy w mieście, do pracy.

Ostatnim rodzajem są spodnie jeansowe na motor. Cenione za komfort noszenia i świetny wygląd, wydają się idealne na przejażdżki w mieście. Mimo podwyższonej odporności na ścieranie, obecność ochraniaczy na kolana czy biodra, jeans nigdy nie zastąpi w tej kwestii skóry. Niestety jeans nie nada się także podczas deszczu. Jeśli zatem chcesz czuć się naprawdę komfortowo i bezpiecznie – wybierz modele skórzane.

Skórzane spodnie motocyklowe – wybierz właściwy rozmiar

Kupując odpowiednie spodnie skórzane motocyklowe np. na stronie https://www.intermotors.pl/oferta/spodnie-skorzane-5010752~93528/ , pierwsze na co warto zwrócić uwagę to odpowiedni rozmiar.

Pamiętaj, aby sprawdzić go nie tylko na stojąco, ale także siedząc na motocyklu! Wówczas warto zwrócić uwagę nie tylko na swój komfort podczas jazdy, ale także właściwe rozmieszczenie protektorów.

Zanim zaczniesz zakupy zmierz m.in. obwód uda w połowie, obwód bioder na wysokości kolców biodrowych, obwód pasa na wysokości pępka oraz długość nogi od kroku do kostki.

Posiadając już powyższe wymiary, udaj się do sklepu i wybieraj spodnie skórzane motocyklowe najlepszej jakości. Dobre spodnie motocyklowe mają m.in. protektory CE kolan i bioder, otwory wentylacyjne, podwójne i potrójne szwy oraz elementy odblaskowe.

Spodnie skórzane motocyklowe – nie tylko rozmiary, ale także długość i inne parametry

Wielu użytkowników zastanawia się, jaką długość spodnie motocyklowych wybrać? Wielu producentów oferuje modele z dłuższą i krótszą nogawką. Sama długość powinna obejmować indywidualne preferencje. Możliwości doboru długości sprawiają, że niezależnie czy jesteś niski czy wysoki, protektory są na właściwych miejscach.

Co jednak prócz rozmiaru i długości spodni jest jeszcze istotne w wyborze?

Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Kupuj spodnie jedynie wysokiej jakości, dobierając odpowiedni materiał i producenta. Tylko wówczas możesz liczyć na niezawodność i wysoką odporność na urazy czy otarcia.

Zwracaj uwagę na umiejscowienie ochraniaczy. Jeśli masz pozycję wyprostowaną, powinny się one znajdować pod kolanem, a podczas jazdy na motocyklu – dokładnie przylegać do kolana.

Dobór odzieży motocyklowej zależy od stylu twojej jazdy, tego czy jeździsz w mieście czy na torze, czy wybierasz dłuższe wojaże. Inne spodnie nadadzą się latem czy zimą, a inne podczas zmiennej pogody. Zawsze jednak powinny ci zapewniać także wielką frajdę i ogromny komfort. Styl wybranych spodni motocyklowych zależy od tego, czy wybierasz spodnie turystyczne, sportowe czy miejskie. Powinni one także współgrać z Twoim charakterem i temperamentem, a także z resztą dobranego stroju np. z kurtką.

Niezależnie jednak od twoich potrzeb i intencji, warto zapamiętać, że nie bez powodu, najczęściej wybieraną opcją są skórzane spodnie motocyklowe.