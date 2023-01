Spacer z dzieckiem to dla każdej Mamy jedna z najprzyjemniejszych chwil w ciągu dnia. Komfort podczas spaceru może zależeć od 3 rzeczy – wózka dla dziecka, torby dla Mamy oraz oczywiście od pogody? W tym poście poruszymy temat bliski każdej Mamie – torby do wózka i tym jak pomagają one zachować komfort i nic nie zapomnieć, wychodząc na spacer.

Spacer z dzieckiem to dla każdej Mamy jedna z najprzyjemniejszych chwil w ciągu dnia. Komfort podczas spaceru może zależeć od 3 rzeczy – wózka dla dziecka, torby dla Mamy oraz oczywiście od pogody? W tym poście poruszymy temat bliski każdej Mamie – torby do wózka i tym jak pomagają one zachować komfort i nic nie zapomnieć, wychodząc na spacer.

Torby do wózka i plecaki do wózka są zaprojektowane tak, aby można ją było wygodnie i bezpiecznie przymocować do ramy wózka, co pozwala mamie na swobodne i nieobciążające ruchy. W razie potrzeby oczywiście można taką torbę szybko odpiąć i wejść do sklepu lub kawiarni.

Torba do wózka lub plecak pomogą uporządkować wszystkie niezbędne rzeczy dziecka oraz rzeczy osobiste mamy, takie jak telefon, klucze czy portfel. Będzie to praktyczne rozwiązanie, które sprawi, że spacery będą czystą przyjemnością.

Torba mamy powinna być praktyczna, dlatego najpopularniejsze są organizery do wózka, które można łatwo zawiesić na wózku dzięki uniwersalnym haczykom z karabińczykami. Pasują one do wszystkich wózków. Zapewniają pełną swobodę – sięgniesz do organizera, nie muszą zdejmować torby z wózka. Wykonane są z wysokiej jakości wodoodpornych i plamoodpornych tkanin, które w razie zabrudzenia można łatwo wyczyścić.

Zdjęcie: LA MILLOU TORBA DLA MAMY LARGE TIGER JERRY FEERIA PREMIUM ZIP

Najważniejsze jest wnętrze Torby tego typu posiadają mnóstwo funkcjonalnych kieszonek lub haczyków na butelki, pojemne kieszenie z zamkiem, wsuwki i komory. Dzięki temu możesz podzielić torbę i w jednej części trzymać kosmetyki, w drugiej jedzonko i art. higieniczne. Będziesz zorganizowana a Twoje dziecko będzie mieć wszystko, co potrzebuje podczas spaceru.

Wiadomo, że dla kobiety liczy się również wygląd torebki. Na szczęście torebki, które oferujemy są zarówno funkcjonalne jak i pięknie się prezentują. Klasyczna czerń pasuje do każdego koloru wózka. Wybierane są również bardziej ekstrawaganckie kolory. Będziesz zaskoczona różnymi modelami, rozmiarami i wzorami toreb – każdy znajdzie coś dla siebie.

Zdjęcie: BEABA TORBA DLA MAMY GENEVA II HEATHER GREY

Jak dobrze wybrać torbę do wózka?

Kluczowa jest funkcjonalność – powinnaś móc łatwo zaczepić na wózku, tym samym odciążając barki i kręgosłup. Ważna jest duża liczba przegródek w środki, co zapewni dobrą organizację i szybki dostęp do wszystkich niezbędnych podczas spacerów akcesoriów. Rozmiar ma znaczenie. Potrzebujesz dużej torby na dłuższe spacery, czy mniejszej by przejść się tylko kilkanaście minut?

Design torby dla Mamy jest również ważny tak jak i kolor. W tym przypadku decydują upodobania Mam

Zdjęcie: JOISSY PLECAK I TORBA DLA MAMY 2W1 MINI STONE GRAY

Wybierając torbę do wózka zwróć uwagę na jej jakość, pojemność i sposób organizacji kieszonek w środku. Design też jest ważny – najlepiej jeśli torba jest funkcjonalna i ładnie komponuje się z wózkiem dla dziecka.

Artykuł opracowany we współpracy ze sklepem z najwyższej jakości wyprawką dla noworodka i zabawkami dla dzieci 4kidspoint.pl® Salon dziecięcy