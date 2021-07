Ciekawą koncepcją dekoratorską, która od lat wzbudza ogromne zainteresowanie, jest styl retro. Wnętrza urządzone w ten sposób charakteryzują się designem z lat 50.,60. i 70. ubiegłego wieku. Nie brakuje tu żywych kolorów, geometrii i drewna. Poszczególne elementy zdają się do siebie nie pasować, a jednak tworzą spójną całość. Charakterystyczne akcenty uzupełniają podstawy, jakie tworzą meble, w tym sofy retro. Zobacz, w jaki sposób urządzić mieszkanie, by było żywe i przytulne, a klimatem nawiązywało do minionej epoki.

Moda na vintage w każdej dziedzinie życia

To, co stare, znane i lubiane wraca do łask. Widać to szczególnie w modzie i dekoratorstwie. Noszenie ubrań inspirowanych latami pięćdziesiątymi to styl wielu młodych osób. Najlepiej, gdy rzeczy te pochodzą wprost z babcinych szaf. Nie inaczej jest z wyposażeniem wnętrz. Meble z epoki PRL-u są bardzo poszukiwane i cenione. Choć wiele osób decyduje się na ich renowacje i zmianę koncepcji, nie brakuje tych, którzy trzymają się tradycji. Jednak retro to także abstrakcja, kolor i pozornie niepasujące do siebie elementy. Celnie ze sobą zestawione mogą stworzyć naprawdę przytulne wnętrze.

Z dawnych czasów czerpie się to, co najlepsze. Tak modny minimalistyczny styl nie koncentruje się na wzorzystych tapetach czy zasłonach. Za to doskonale łączy z gładkimi ścianami takie elementy wystroju jak dekoracje, drewniane krzesła czy sofy retro. Pozyskiwanie poszczególnych przedmiotów może być sposobem na życie, jednak warto sobie trochę pomóc.

Jakie meble kupować, by stworzyć wewnątrz styl retro?

Nie każdy ma dostęp do mebli z epoki. Nie każdy też musi lubić rzeczy z historią. Zresztą, nie wszystko przetrwało tyle czasu i nadaje się do użytku. O ile drewniane szafy czy stoły łatwo odświeżyć, o tyle sofy retro czy fotele potrzebują renowacji. Stąd tak wiele osób decyduje się na wymianę tapicerki i tworzy zaskakujące kompozycje na klasycznych podstawach. Współcześnie możesz bowiem wybrać każdą tkaninę, kolor i wzór, co zachęca do eksperymentowania. Widać to po zdjęciach tych osób, które przerobiły „chierki” i „liski” w nieoczywisty sposób. Te peerelowskie fotele wpisują się idealnie w koncepcję retro.

Możesz też jednak wybrać całkowicie nowe meble. Sofy retro, dostępne w ofercie sklepu Kler, charakteryzują się specyficznymi chromowanymi nóżkami i welurową tapicerką. A ta dostępna jest z mocnych kolorach, by nadać całości odrobiny ekskluzywności. Na takim siedzisku z pewnością będziesz przyjemnie odpoczywać.

Co wyróżnia współczesne sofy retro?

Stare meble bez wątpienia mają swój urok, jednak takie rzeczy jak kanapy, łóżka i fotele lepiej wybrać nowe. Znacznie podniesie to Twój komfort, gdy będziesz wiedział, że jesteś ich pierwszym użytkownikiem. Nie jest to jednak jedyna zaleta nowoczesnej sofy retro. Zmieniła się bowiem technika produkcji mebli i poszczególnych elementów. Wiele rzeczy zostało unowocześnionych i wzmocnionych. Nie ma mowy o bylejakości. Dzięki temu masz szansę kupić solidny mebel, który posłuży Ci przez wiele kolejnych lat. Producenci zwracają uwagę na detale, co pozwala bez obaw rozsiadać się wygodnie. A do tego współczesne meble są solidniejsze, sprawniej się je otwiera i zdecydowanie łatwiej czyści ewentualne zabrudzenia.

Kolory sof w stylu retro, jakie najczęściej trafiają do salonów

Klasyczne meble ze skóry są najczęściej w kolorach czarnym, brązowym lub beżowym. To oczywiście sprawia, że świetnie się prezentują. Jednak to sofy retro pozwalają na odrobinę szaleństwa w Twoich wnętrzach. Welurowe obicia, które najczęściej trafiają pod strzechy, to butelkowa zieleń i ciemny granat. Są to mocne barwy, które doskonale komponują się z innymi: musztardowym, pudrowym różem, burgundem czy złotym. Nie zapominajmy o klasycznej i bardzo modnej bieli, która zasługuje na charakterystyczny, mocny akcent. Właśnie dlatego minimaliści wybierają sofy w stylu retro, by ożywić stonowane, bezpiecznie wnętrze. Także naturalne drewno, którego coraz więcej pojawia się w domach, będzie pasowało do welurowej sofy.

Dodatki do pokoju i na sofę w stylu retro

Niewielkie elementy mogą całkowicie odmienić charakter pomieszczenia. Dlatego, gdy nie zdecydujesz się na zakup starych mebli, sięgnij po dodatki. Poszewki na poduszki z pewnością przydadzą się na każdej sofie i nawet tę współczesną przemienią na retro. Tak samo, jak dywan czy obrazki z roślinnymi motywami, czy w mocnych kolorach. Pamiętaj jednak, by w tym wszystkim zachować umiar. Zbyt wiele dodatków sprawi, że to, co naprawdę istotne przestanie być zauważalne.