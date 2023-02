Soczewki kontaktowe nie są rozwiązaniem nowym – w zasadzie opracowano je teoretycznie już kilka wieków temu, a od paru dekad stosowane są coraz powszechniej. Jednak ich producenci nie stoją w miejscu i rozwijają swoje produkty, by jak najlepiej spełniamy wymagania konsumentów i aby ich stosowanie było możliwie szerokie. Stąd też widać wyraźną poprawę w materiałach, z których wykonane są soczewki, są ono bowiem znacznie bardziej miękkie, niż jeszcze 10 czy 20 lat temu. Dają również większą możliwość korygowania wad wzroku i obecnie może korzystać z nich niemal każdy. Dlaczego „niemal” i co jeszcze oferują?

​ Czy możesz nosić soczewki kontaktowe?

Osoby z wadami wzroku decydują się zwykle na okulary korekcyjne, jednak soczewki ciągle zyskują nowych fanów. Jest to bowiem rozwiązanie bardzo funkcjonalne, zarówno na co dzień, jak i dla osób uprawiających sporty czy przeróżne aktywności fizyczne (włącznie z pływaniem). Aby się jednak dowiedzieć, czy faktycznie noszenie soczewek jest przez nas możliwe, konieczne jest skonsultowanie się ze specjalistą w zakresie pomocy optycznych – lekarzem okulistą albo optometrystą. Może to nie być wskazane w różnych przypadkach – głównie alergiach czy chorobach oczu. U niektórych osób soczewki wcale nie powinny być stosowane, u innych okresowo (np. podczas pylenia traw), a jeszcze innym specjalista poleci określone modele i rozwiązania, odradzi zaś korzystanie z innych.

​ I jakie one będą?

Dostępne na rynku soczewki możemy podzielić według różnych parametrów. Najważniejszy z nich dotyczy oczywiście rodzaju wady, do jakiej są przeznaczone oraz ich wartości korekcyjnej – ewentualnie innych parametrów jak cylinder. Tutaj dodajmy, że zdecydowanie nie powinno się kupować soczewek kontaktowych na podstawie parametrów soczewek okularowych. Mogą one być po prostu inne, a przez to źle wpływać na jakość widzenia.

Tym, na co z dużą uwagą patrzy kupujący, jest to, jak długo dane soczewki będzie można nosić. Jest to zresztą ściśle powiązane z tym, jak dużo trzeba będzie za nie zapłacić. Najpopularniejsze są soczewki miesięczne (https://www.bezokularow.pl/soczewki-miesieczne), które można używać przez 30 dni. Ponieważ jedna para starcza na tak długo, to są one również najtańsze w używaniu. Na rynku są co prawda soczewki o jeszcze dłuższym okresie noszenia, kwartalne, jednak wielu specjalistów odradza ich stosowanie. Soczewki miesięczne dostępne są w dwóch tak zwanych trybach. Można je zatem nosić albo w ciągu dnia (od rana do wieczora) albo również w nocy – kilka dni z rzędu, również w czasie snu. Soczewki jednodniowe to z kolei modele przeznaczone do noszenia wyłącznie przez jeden dzień, a nawet jeśli zostaną zdjęte wcześniej, to nie powinno się ich zakładać ponownie. Są droższe niż soczewki miesięczne, jednak wykonane z bardziej przyjaznych dla oczu materiałów. Nie każdy bowiem narząd wzroku reaguje tak samo na noszenie soczewek. Ktoś może wymagać większej gazo-przepuszczalności (oddychania), ktoś większego uwodnienia. Co prawda do wytwarzania soczewek wykorzystuje się tylko dwa materiały, czyli silikon hydrożelowy oraz hydrożel, jednak formuły, w zależności od producenta, różnią się między sobą. Nieraz trzeba więc wypróbować kilka modeli soczewek testowych, by znaleźć te optymalne.

​ Opcje dodatkowe w soczewkach

Ponieważ wymagania konsumentów różnią się między sobą, to producenci wyposażają soczewki w różne rozwiązania, podnoszące ich użyteczność i mające odróżnić od konkurencji. Wymieńmy kilka z nich:

Większe nawilżenie – rozwiązania typu HYDRACLEAR czy HydraGlyde polecane są zwłaszcza osobom mającym tendencje do przesuszania się oczu. To częsta przypadłość wynikająca z pracy w pomieszczeniach klimatyzowanych.

Ochrona przed światłem niebieskim – praca w biurze to także praca przed komputerem. Z ekranów korzystają zresztą niemal wszyscy i to nieraz cały dzień. Takie rozwiązania jak Blue Blocker pozwalają ograniczyć niekorzystny wpływ światła niebieskiego na oczy – i nie tylko na nie zresztą. Nadużywanie ekranów często wywołuje zmęczenie czy ból głowy.

Filtr UV – gdy wychodzimy na zewnątrz, czeka na nas z kolei promieniowanie UV. Nadmierna ekspozycja na nie może powodować czy przyspieszać choroby oczu, w tym nowotworowe. Część producentów, np. Acuvue, proponuje więc soczewki kontaktowe z filtrem UV. Nie jest on może tak skuteczny, jak w przypadku okularów przeciwsłonecznych, ale na pewno pomocny w profilaktyce zdrowych oczu.