Polska marka stylowej odzieży męskiej Recman, której garnitury nosi sam mistrz Wimbledonu, Łukasz Kubot, zaprasza 20 maja do swoich dwóch salonów (przy Batorego 128 i Energetyków 2A), które będą obchodzić kolejno czternaste i piętnaste urodziny! Tego dnia mieszkańcy Zielonej Góry i okolic będą mogli skorzystać z 20% rabatu przy zakupie dwóch nieprzecenionych produktów. Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody!

Recman to marka odzieżowa, która specjalizuje się w produkcji męskich garniturów oraz akcesoriów. Powstała w 1986 roku i od tego czasu posiada wiernych fanów wśród mężczyzn ceniących sobie wygodę i ponadczasową elegancję. Wszystkie kolekcje marki są projektowane oraz szyte w Polsce, co zapewnia jej sympatię bardziej świadomych i podchodzących odpowiedzialnie do mody konsumentów, dla których etykieta Made in Poland to gwarancja najwyższej jakości i dbałości o detale.

Sztandarowym wyrobem Recman są eleganckie garnitury oraz stylowe marynarki. Wśród bogatej oferty znajdują się również koszule, spodnie, swetry, płaszcze i kurtki, obuwie czy wyszukane akcesoria i dodatki.

Elegancki sport nie może obyć się bez doskonale skrojonych garniturów

W 2011 roku Recman stał się Oficjalnym Sponsorem Reprezentacji Polski Mężczyzn w tenisie ziemnym. Od tego czasu marka zaczęła być kojarzona z tym prestiżowym sportem. Perfekcyjnie skrojone garnitury z logo marki służą naszym tenisistom poza kortem, np. podczas konferencji prasowych i oficjalnych spotkań. Polski tenis ma potencjał, a dowodem na to jest oszałamiający sukces Łukasza Kubota, najwybitniejszego polskiego tenisisty, który od 2017 roku jest oficjalnym ambasadorem marki Recman oraz mistrzem deblowego turnieju Wimbledon.

Ponad 250 tysięcy złotych na realizację dziecięcych marzeń

Marka angażuje się także w akcje społeczne. Od 2014 r. Recman współpracuje z Fundacją Mam Marzenie, wraz z którą realizuje projekt Muszka Marzeń. Zasady akcji są proste: każde 5 zł ze sprzedaży muszki Mosca firma przeznacza na realizację dziecięcego marzenia. W ten sposób udało się sfinansować zakup komputera, wycieczkę do Legolandu czy wyjazd na mecz Barcelony. Dzięki zaangażowaniu klientów i pracowników firmy Recman przekazał na konto Fundacji ponad 250 000 zł, co przełożyło się na realizację aż kilkudziesięciu marzeń.

Szyjemy na miarę!

Na szyciu garniturów marka zna się jak mało kto! Nie każdy garnitur z regularnych kolekcji będzie idealny na każdego mężczyznę. A przecież chodzi o to, by każdy pan wyglądał zjawiskowo! Dlatego Recman wprowadził nową usługę, jaką jest szycie garniturów na miarę. Wystarczy umówić się na spotkanie ze stylistą i pozwolić działać mistrzom krawiectwa, którzy uszyją garnitur z materiałów, które można wybrać osobiście.

Salon Recman w swoje urodziny rozdaje nagrody

Każdy, kto 20 maja odwiedzi jeden z salonów Recman (Batorego 128, Auchan lub Energetyków 2A), będzie mógł skorzystać z 20% przy zakupie dwóch nieprzecenionych produktów. To świetna okazja na uzupełnienie swojej eleganckiej garderoby!

To jednak nie koniec niespodzianek! Specjalnie dla naszych czytelników wspólnie z marką Recman przygotowaliśmy trzy mini konkursy, w których do wygrania są perfumy ’86 marki Recman. Słuchaj Radio Index na 96FM oraz oglądaj Index TV i włącz się do zabawy!

Zwycięzcy będą mogli odebrać nagrody w salonie Recman zlokalizowanym przy ul. Energetyków 2A w Zielonej Górze do 17 czerwca br.

