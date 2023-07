Słoneczny Zadar to jeden z wakacyjnych kierunków z Lotniska Zielona Góra-Babimost. Jeżeli planujecie odwiedzić Chorwację w okresie letnim to zachęcamy do sprawdzenia oferty Polskich Linii Lotniczych LOT. Podróże do Chorwacji zawsze kojarzą nam się z daleką trasą i długim pobytem w samochodzie. W tym roku ponownie możecie wybrać podróż samolotem nietrwającą nawet dwóch godzin. Tylko tyle czasu dzieli nas od słonecznych plaż, widoku gór z poziomu błękitnego morza czy zwiedzania zakątków Zadaru i przybliżania sobie historii Chorwacji.

Więcej informacji na stronie: airport.lubuskie.pl

Bilety na lot dostępne na stronie: lot.com

DO CHORWACJI LATAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ DO 17 WRZEŚNIA 2023 r.

IEG – ZAD 15:35 – 17:30; ZAD – IEG 18:00 – 19:50

Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia oferty i korzystania z Lotniska Zielona Góra – Babimost.