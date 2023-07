W czasie lotu samolotem czujesz radosne motylki w brzuchu, które związane są z ekscytacją? Lubisz podziwiać świat szybując w przestworzach? Poznaj go z innej perspektywy. Bądź tak blisko chmur, że będziesz w stanie ich dosłownie dotknąć. Jeśli chcesz poczuć się jak wolny ptak, który lata – wypróbuj skoku spadochronowego w tandemie. Jeśli od dawna marzysz o czymś szalonym – to jest ten moment. Skocz ze spadochronem i nie czekaj, aż marzenia zrealizują się same.

Co to w ogóle jest skok w tandemie i co musisz o nim wiedzieć?



Wiele osób, które skaczą po raz pierwszy zastanawiają się jak wygląda w ogóle taki skok. Jeśli skaczesz po raz pierwszy lub masz na koncie niewiele oddanych skoków, musisz skakać w towarzystwie doświadczonego i uprawnionego instruktora, który jest twoją gwarancją bezpieczeństwa. Pisząc “w towarzystwie” mamy na myśli w zasadzie bardzo bliskie towarzystwo – w trakcie takiego tandemowego skoku jesteś z instruktorem dosłownie spięty specjalną uprzężą. Ma ona za zadanie zabezpieczyć Was przed rozłączeniem. W specjalnym plecaku, który jest integralną częścią uprzęży znajduje się spadochron w wersji podstawowej oraz wersja zapasowa, na tzw. czarną godzinę. Dzięki obecności instruktora, cała procedura jest bezpieczna i umożliwia swobodne opadanie oraz przyjemny lot na otwartej czaszy.

Jak wygląda skok tandemowy?

Choć sam skok jest krótki i trwa kilkanaście minut, to cała procedura razem z przygotowaniem może zająć nawet około 40 minut-godziny, a w przypadku pasjonatów skakania nawet więcej. Pierwszy etap to krótkie szkolenie przed skokiem – skoczkowie zapoznają się z tym jak będzie wyglądał skok, jak mają zachowywać się w trakcie skoku, co robić i czego nie robić, by było przyjemnie, ekscytująco, ale i bezpiecznie. Następnie ubierane są specjalne uprzęże. Gdy wszyscy uczestnicy są gotowi, ekipa pakuje się do samolotu i wznosi na wskazaną wysokość. Gdy samolot znajdzie się powyżej 3000 metrów, następuje przygotowanie do skoku, a następnie wyskok. Samo opadanie z prędkością około 200 km/h trwa mniej więcej 60 sekund. Później spadochron otwiera się i w zależności od warunków, lot na otwartej czaszy może potrwać kilkanaście do 30 minut. Na końcu miękkie i bezpieczne lądowanie.

Skacz z doświadczonymi pasjonatami skoków – StrefaSkokow.pl zaprasza!

Chcesz czuć niesamowite emocje? Chcesz bezpiecznie skoczyć z instruktorem, który przejmie pałeczkę nad sterowaniem spadochronu, byś ty mógł cieszyć się pięknymi widokami i niesamowitymi emocjami? Wybierz doświadczonego instruktora, który kocha skakanie i pokaże Ci co najlepsze w skokach ze spadochronem. Ze StrefaSkokow.pl możesz cieszyć się skokiem tandemowym w niemal całym kraju! Już teraz zamów na naszej stronie voucher na skok w tandemie w Zielonej Górze , skok ze spadochronem na Helu czy skok spadochronowy w Elblągu. Oprócz tego skaczemy również we Wrocławiu, w Warszawie, Poznaniu, Piotrkowie Trybunalskim, Ostrowie Wielkopolskim, Gliwicach, Gdańsku, Lesznie, Krakowie czy Łososinie.

Ile kosztuje skok spadochronowy w tandemie?

Cena skoku spadochronowego może się różnić w zależności od wielu czynników. Nie jest to stała wartość i zależy od wybranych opcji skoku, lokalizacji, w której odbywa się skok, oraz indywidualnych preferencji danego miejsca. Przeciętna cena za skok w tandemie mieści się w przedziale od 800 do 1300 złotych. Czasami cena może być bliższa 800 złotym, a innym razem może przekroczyć nawet 1300 złotych za sam skok. Jeśli zdecydujemy się na dodatkowe usługi, takie jak fotografowanie lub filmowanie skoku, to cena może być wyższa, ale warto wziąć to pod uwagę. Zdjęcia lub filmy ze skoku stanowią wspaniałą pamiątkę, która pozostanie z nami na zawsze i umożliwi nam powrót do tych niezwykłych doświadczeń w każdym momencie.

Zapraszamy do skoku z nami!