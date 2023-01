Bardzo ważny jest wygląd i funkcjonalność sklepów internetowych. Estetyka wykonania, intuicyjny panel, zachęcająca kolorystyka – te elementy wpływają na liczbę klientów i wysokość sprzedaży online. Obecnie na rynku e-commerce istnieje kilka platform do budowy sklepów. Jedną z nich jest PrestaShop. Jest to popularna platforma, która służy do tworzenia sklepów internetowych. Sprawdźmy na czym polega oprogramowanie PrestaShop i jakie są jego zalety.

Sklep PrestaShop – podstawowe informacje

Obecnie na platformie PrestaShop funkcjonuje ponad 270 000 e-sklepów. Jest jedną z chętniej wybieranych platform. Posiada nowoczesne rozwiązania, funkcjonalności i jest regularnie rozwijana przez sztab profesjonalistów. Podąża za nowymi technologiami, a wciąż rosnąca liczba nowych klientów potwierdza fakt, że jest ważnym graczem e-commerce.

O funkcjonalności platformy PrestaShop możesz poczytać wchodząc na stronę: https://coolbrand.pl/sklepy-internetowe/prestashop/ .

Sklep internetowy PrestaShop – otwarte oprogramowanie

Jedną z podstawowych zalet jest otwarte oprogramowanie, które umożliwia dowolne modyfikowanie kodu źródłowego. Moduł PrestaShop pozwala na wprowadzanie zmian wynikających z indywidualnych potrzeb klientów. Przykładem może być personalizacja produktów, czy zwiększanie funkcjonalności sklepu internetowego poprzez dodawanie modułów.

Sklepy internetowe oparte na oprogramowaniu PrestaShop wpływają na rozwój sklepu internetowego. System PrestaShop daje możliwość rozbudowy systemu i dokonywania zmian w już wbudowanych funkcjach. Taka możliwość wprowadzania zmian jest zaletą dla nietypowych wdrożeń e-commerce charakterystycznych dla firm.

Sklepy PrestaShop – panel administracyjny

Platforma PrestaShop służy do sprzedaży produktów. Obsługa sklepu nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Sklep jest prosty w obsłudze. Sklep PrestaShop ma wbudowane dedykowane rozwiązania, które pozwalają na zarządzanie klientami i całym asortymentem. Panel sklepu internetowego jest intuicyjny. W sklepie można samodzielnie zamieszczać produkty i ich opisy.

W sklepie jest możliwość zarządzania produktami pod kątem SEO. Do dyspozycji jest: meta tytuł, meta opis i przyjazny URL. Podczas uzupełniania znaczników, należy mieć na uwadze fakt, że mają one wpływ na pozycję w wyszukiwarkach. Co za tym idzie, realnie wpływają na wzrost zakupów.

Sklep internetowy PrestaShop – jak zacząć?

Aby otworzyć sklep i w pełni cieszyć się jego funkcjami potrzebujesz domeny i hostingu. Następnie należy pobrać i uruchomić oprogramowanie. Kolejnym krokiem jest wybranie szablonu, dodanie asortymentu i integracja płatności. Ostatnim etapem jest uruchomienie domeny. Cały proces nie jest trudny.

Jeżeli pojawi się problem, skontaktuj się z pomocą techniczną, która oferuje wsparcie swoim klientom. Założenie i konfiguracja sklepu PrestaShop jest darmowa. Dostępne są dodatkowe, płatne lub darmowe moduły. Na koniec otrzymujesz profesjonalny sklep.

Silnik prestaShop – podsumowanie zalet

Sklep Presta jest dobrym rozwiązaniem dla firm i klientów indywidualnych. Nie można odmówić jej popularności. Tworząc witrynę sklepu możesz wybić się w Internecie i cieszyć rosnącymi zamówieniami. PrestaShop ma przewagę nad innymi sklepami. Każdy klient może liczyć na wsparcie i wysokie standardy współpracy.

Czy warto wybrać PrestaShop?

Jeżeli chcesz się wyróżnić na tle konkurencji i być w gronie sprzedawców, którym zaufali klienci. To czas na start sklepu internetowego. Rozpocznij swój biznes z PrestaShop. Zarządzaj sklepem w prosty sposób.