Sezon wakacyjno-urlopowy trwa w najlepsze. W tym okresie z Lotniska Zielona Góra – Babimost można skorzystać z nowych kierunków lotów przygotowanych pod wakacyjne wyjazdy. W ofercie PLL LOT znajdują się połączenia z Krakowem do 2 października oraz z Gdańskiem do 20 października. Dla wczasowiczów wybierających kierunki zagraniczne uruchomione zostało połączenie z Chorwackim Zadarem, do którego loty odbywają się w każdą niedzielę do 17 września. Z Lotniska Zielona Góra – Babimost odlatują również loty czarterowe do Turcji. W ofercie biura podróży Coral Travel możemy znaleźć wycieczki na riwierę turecką i wylądować w słonecznej Antaly. Wybierając połączenie z naszego lotniska możemy udać m.in. do Alany, Side czy Kemer. To połączenie będzie aktywne, aż do 13 października.

Wakacje zimą? Już od grudnia korzystając z oferty Touroperatora Coral Travel lubuszanie będą mogli wybrać się w podróż do Egiptu. W tym roku nową destynacją będzie Marsa Alam. Jest to świetna propozycja dla wczasowiczów, którzy mogą odciąć się od zimowej pogody w słonecznym i gorącym Egipcie.

BILETY DOSTĘPNE NA NA STRONIE https://www.lot.com/pl/pl \

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Coral Travel. Wszystkie wycieczki dostępne są na stronie: https://www.coraltravel.pl/ 🏝

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE https://airport.lubuskie.pl/

Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia oferty i korzystania z połączeń z Lotniska Zielona Góra – Babimost.