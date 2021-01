Serwis wózków widłowych jest niezbędny do prawidłowej i bezpiecznej pracy. Polega na naprawie różnego typu usterek i konserwacji elementów. Usługi tego typu powinny być świadczone przez zespół wykwalifikowanych mechaników i fachowców z wieloletnim doświadczeniem. Jakie części wózka widłowego należy serwisować i kiedy jest na to najlepszy moment? Tych i innych rzeczy dowiesz się z tego artykułu.

Jakie elementy widlaka podlegają badaniom kontrolnym?

Podczas serwisu wózka widłowego kontroli podlega m.in.:

stan techniczny wideł oraz łańcuchów,

sprawność i szczelność układu napędowego, hydraulicznego, hamulcowego i kierowniczego,

kondycja i jakość opon,

działanie oświetlenia,

działanie sygnalizacji dźwiękowej,

odpowiednie oznakowanie pojazdu.

Badania kontrolne wózków widłowych są obowiązkowe. Wykonuje się je nie tylko po to, by sprawdzić, czy sprzęt jest sprawny i wszystkie podzespoły działają prawidłowo, ale także aby przekonać się, czy wcześniej był odpowiednio serwisowany. Jest to szczególnie ważne w przypadku zakupu wózków używanych czy wynajmu.

Każda awaria, naprawa i przegląd muszą być odnotowane w dzienniku konserwacji wózka widłowego. Pozytywna ocena osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli oznacza, że wózek może być używany do pracy. Po zakończonym badaniu UDT inspektor umieszcza na wózku naklejkę z datą kolejnej kontroli. To ważna informacja zwłaszcza dla osób, które wynajmują wózki widłowe. Dzięki takiej naklejce możesz sprawdzić, kiedy sprzęt wymaga kolejnej kontroli i zgłosić się do najemcy, jeśli wynajmujesz wózek widłowy długoterminowo.

Uprawnienia do naprawy i konserwacji wózków widłowych

Osoby konserwujące urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych. Dotyczy to czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej w toku wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz tworzenia elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń.

Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje osób zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Firmy oferujące serwis wózków widłowych powinny posiadać uprawnienia UDT w zakresie modernizacji i konserwacji wózków jezdniowych. Zestawienie wykazów krajowych wytwórców uprawnionych przez UDT znajdziesz pod linkiem: https://www.udt.gov.pl/wykazy-uprawnionych-zakladow/wykazy-uprawnionych-zakladow-krajowych

Zakres usług serwisów wózków widłowych

W ofercie większości serwisów wózków widłowych znajduje się m. in.:

kompleksowa renowacja wózków widłowych wszystkich marek,

dokonywanie przeglądów technicznych,

przygotowanie wózka widłowego do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego,

regeneracja masztów i zawieszeń,

naprawa i regeneracja elementów hydrauliki siłowej,

montaż instalacji gazowych,

remonty silników i skrzyń biegów,

montaż opon.

montaż dodatkowego oprzyrządowania,

sprzedaż części nowych i sprawnych części używanych.

Pamiętaj, że na każdą wykonaną naprawę obowiązuje gwarancja. Jeśli masz taką potrzebę, możesz poprosić o możliwość udostępnienia wózków zastępczych na czas naprawy Twojego modelu.

Zarówno wózki widłowe elektryczne, jak i spalinowe ulegają awariom. Ze względów bezpieczeństwa oraz według prawa niedopuszczalne jest poprawianie ich na własną rękę. Jednak wykonanie rutynowych czynności związanych z dbaniem o wózek, jak wymiana butli gazowej w wózkach LPG czy uzupełnienie poziomu oleju, są dozwolone.

Kiedy konieczny jest serwis wózka widłowego?

Warto pamiętać o tym, że konserwacja wózków widłowych wskazana jest nie tylko wtedy, gdy wózek widłowy przestaje działać prawidłowo, ale ma on duże znaczenie w celu zapobiegania usterkom. Właśnie dlatego każdy wózek widłowy powinien być kontrolowany przynajmniej raz w roku.

Symptomy, które jednoznacznie wskazują, że Twój wózek widłowy wymaga natychmiastowej pomocy serwisu, to m.in.:

brak możliwości uruchomienia urządzenia lub samoczynne wyłączanie się silnika,

pogorszona stabilność urządzenia,

mniejsza moc hamowania,

trudności z obsługą biegów,

zmniejszona moc urządzenia, zwłaszcza przy podnoszeniu.

Coraz większą popularność zdobywają systemy wspomagające operatora, które są nie tylko udogodnieniem, ale stały się koniecznością. Systemy te wdrażane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz podniesienia poziomu wydajności pracy kierowcy oraz jego komfortu, dlatego zwróć szczególną uwagę na ich serwis.

Serwis wózków widłowych – podsumowanie

Obecnie wózki widłowe są podstawowym narzędziem pracy w różnych branżach. To popularny sprzęt stosowany w transporcie bliskim na terenie wielu zakładów, między innymi w sklepach, magazynach czy na halach produkcyjnych. Systematycznie używane wózki widłowe są narażone na różne usterki. Niekiedy są one niewielkie, czasem mogą przekształcić się w poważny problem i spowodować całkowite wyłączenie sprzętu z użytkowania. Wtedy potrzebny jest dobry serwis wózków widłowych. Dzięki niemu nie tylko naprawisz sprzęt, ale sprawdzisz, czy wszystko działa tak, jak należy. Serwisy oferują także przygotowanie wózka widłowego do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.