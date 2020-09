Usługa „door 2 door”, inaczej zwana także gwarancją D2D, lub gwarancją „od drzwi do drzwi”, to wyjątkowy rodzaj gwarancji, który jest oferowany przez producentów. Każde większe urządzenie elektroniczne objęte gwarancją, w tym również ekspres, może wchodzić w skład tej usługi. Podobnie jak gwarancja producenta, D2D jest wydawane dobrowolnie. Czy wiesz, na czym będzie polegał serwis ekspresu door 2 door i czy warto się na niego zdecydować?

Naprawa ekspresu

Jeżeli Twój ekspres właśnie uległ awarii i nie jest w stanie przygotować dla Ciebie ulubionej kawy, z pewnością rozważasz skorzystanie z dobrego serwisu ekspresów. Najlepiej pozostawić fachowcom zdiagnozowanie usterki, czy odnalezienie powodów nieprawidłowego działania Twojego urządzenia. Zwłaszcza jeżeli nie jesteś majsterkowiczem.

W zależności od tego czy posiadasz ekspres marki Delonghi, Jura czy Saeco, musisz poszukać odpowiedniego serwisu, który będzie posiadał oryginalne części zamienne. W takim serwisie pracownicy będą doskonale znali oprogramowanie oraz elementy elektroniki w danym ekspresie, dlatego lepiej poradzą sobie z naprawą.

Polecamy: Klinika Ekspresów w Zielonej Górze

Dlaczego nie warto naprawiać ekspresu na własną rękę?

Niektórzy twierdzą, że w przypadku drobnej usterki, będą w stanie sami poradzić sobie z naprawą ekspresu. Szukając oszczędności, ingerują w elektronikę sprzętu czy próbują zdemontować części bez użycia odpowiednich narzędzi. Niestety, w większości przypadków prowadzi to do pogorszenia stanu rzeczy. Naprawa ekspresu powinna być przeprowadzona przez fachowca, który posiada stosowną wiedzę i odpowiednie narzędzia.

Usługa door-to-door

Usługa door-to-door jest ostatnio dość popularnym „atrakcyjnym dodatkiem” od producenta, która wchodzi w skład umowy gwarancyjnej. Dzięki niej właściciel ekspresu nie musi już na własną rękę organizować transportu urządzenia, które chce naprawić. Posiadając wykupioną usługę door 2 door, kurier przyjeżdża dosłownie „pod drzwi”, pakuje sprzęt i zawozi go do danego serwisu. Następnie urządzenie jest diagnozowane, a naprawa wyceniana. Po zgodzie użytkownika ekspresu na naprawę fachowcy dokonują eliminacji usterki i pakują urządzenie w odpowiednie pudełko. Po wykonanej usłudze, kurier dostarcza ekspres we wskazane przez użytkownika miejsce. W większości przypadków – prosto do domu.

Sprzęt powinien być odpowiednio zabezpieczony za pomocą specjalnego opakowania, wewnątrz powinna znajdować się pianka lub pasy, które zapobiegają uszkodzeniu podczas transportu. Dobra usługa D2D powinna mieć również ubezpieczenie na transport, aby użytkownik odzyskał pieniądze za ekspres w przypadku niefortunnej sytuacji na drodze.

Usługa door 2 door – czy warto z niej korzystać?

Zastanawiasz się, czy powyżej opisana usługa jest warta uwagi? W większości przypadków to atrakcyjny i darmowy bonus, oferowany przez producenta do zakupu danego sprzętu. Jednakże zdarza się również, że trzeba za nią dodatkowo zapłacić.

Naszym zdaniem usługa door to door jest jak najbardziej warta uwagi. Zwłaszcza, jeżeli zakupiony przez Ciebie ekspres jest pokaźnych rozmiarów. Bezpieczny transport takiego urządzenia jest niezwykle trudny do zrealizowania. Trzeba posiadać samochód z dużym bagażnikiem. Zamówienie kuriera na własną rękę jest także dodatkowo płatne. Mało tego, będziesz musiał zakupić odpowiednie elementy zabezpieczające, a bez fachowej wiedzy możesz nie wiedzieć, jak prawidłowo zapakować ekspres. Ryzykujesz również, że w razie niefortunnej sytuacji na drodze, stracisz swoje urządzenie do zaparzania kawy bezpowrotnie.

Poniżej wypiszemy korzyści usługi door-to-door:

bezpieczny transport ekspresu do serwisu i z powrotem,

nie musisz wychodzić z domu, aby dostarczyć ekspres do serwisu,

ubezpieczenie transportu ekspresu,

możliwość skorzystania z usług każdego serwisu, nawet jeżeli znajduje się daleko od Twojej lokalizacji,

krótki czas realizacji naprawy.

Jak widzisz, zalet tego typu serwisu jest wiele, ciężko tak naprawdę znaleźć jakiś negatywny aspekt.

Ekspresy do kawy to często bardzo delikatne urządzenia. Wykupując dodatkową gwarancję door 2 door nie musisz obawiać się o kwestie dostarczenia ekspresu do wybranego serwisu. Nawet jeżeli znajduje się on w innym mieście, możesz bez problemu skorzystać z jego usług.

źródło zdjęcia: freepik.com