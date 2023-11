Wiele osób marzy o zakupie nowego auta. Jednak często środki zgromadzone na koncie nie pozwalają na to, wtedy dobrym pomysłem jest samochód na raty. Przed takim zakupem trzeba wiedzieć o paru rzeczach. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Kredyt samochodowy – na czym polega?

Tego typu kredyt jest jednym z rodzajów kredytów. Jest udzielany przez bank lub inną instytucję, która jest do tego upoważniona. Kredyt na zakup samochodu najczęściej dotyczy zakupu auta nowego lub używanego. Taki pojazd musi posiadać ważny dowód rejestracyjny, gdyż jest to zabezpieczenie dla kredytu. Dodatkowo ważne jest posiadanie polisy autocasco na zakup auta z pożyczonych środków.

Zakup nowego samochodu – co trzeba wiedzieć?

Decydując się na zakup samochodu, który jest nowy, trzeba udać się do salonu. Zwykle to tam dokonuje się wszelkich formalności, które są związane z kredytem. Dlatego nie trzeba samemu fatygować się do banku. Jest kilka rodzajów kredytu, dzięki któremu można zakupić samochód.

Kredyt standardowy spłacany jest w postaci miesięcznych rat, zawierany jest na dowolny czas. Nie wymaga on wkładu własnego. Kredyt balonowy jest nieco inną opcją, dlatego, że miesięczna rata jest niska. Jednak pod koniec spłaty może się okazać, że ostatnia wpłata będzie wynosić 20% wartości samochodu. Wkład własny nie jest wymagany w dniu zakupu.

Kredyt jednoratowy jest to opcja, która jest oferowana przez banki samochodowe, które powiązane są z dystrybutorami. Kredyt nie jest oprocentowany, lecz trzeba pamiętać o 50% wysokości wkładu własnego. Warto pamiętać o tym w dniu zakończeniu umowy. Zwykły kredyt na samochód jest zwykłą formą kredytu, lecz nie jest tak korzystny jak kredyt samochodowy.

Kredyt na samochód używany

Kredyt samochodowy może zostać udzielony również na pojazdy używane. Przez bank zostanie on udzielony, jeśli samochód nie będzie miał więcej niż 5 lat. Wtedy zasady przyznawania kredytów są takie same jak w przypadku całkiem nowych pojazdów. Jeśli myślimy o zakupie samochodu, który ma powyżej 5 lat konieczne będzie wzięcie kredytu na dowolny cel. W przypadku samochodów używanych jest to często praktykowane. Warto też wziąć pod uwagę przewidywaną utratę wartości samochodu w czasie trwania umowy. Auto używane czasem jest lepszym rozwiązaniem niż całkiem nowe.

Samochód na raty – o czym należy pamiętać?

Możliwy jest także zakup samochodu bez banku. Można także zakupić auto na raty bez pośrednictwa innej instytucji. W tym przypadku takie opcje są możliwe od osób prywatnych, komisów oraz pozabankowych instytucji. W przypadku zakupu samochodu, kiedy nie mamy szansy na kredyt w banku, warto pomyśleć o innych miejscach, gdzie takie pożyczki są udzielane. Czasami oprocentowanie kredytu może być korzystniejsze niż w bankach. Warto sprawdzić, jaka jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania przed podpisaniem umowy.

Gdzie szukać oferty kredytowej?

Kredyt klasyczny też jest dla ludzi i pozwala na spełnienie ich marzeń. Przed wybraniem konkretnego banku warto przejrzeć wszystkie możliwe oferty i wybrać tą, która najbardziej nam odpowiada. Warto wybrać też ubezpieczenie spłaty kredytu, które może okazać się koniecznością. Warto pomyśleć również o zakupieniu dodatkowych zabezpieczeń. Dobrze też dowiedzieć się, jaka będzie całkowita kwota kredytu oraz przewidzieć koniec trwania umowy. Po więcej informacji warto zajrzeć na http://kredytna4kolka.pl/samochod-na-raty/.

Samochód na raty – potrzebne dokumenty

W ramach nowej umowy o zakupie samochodu często nie trzeba nigdzie się wybierać, gdyż procedura może zostać dopełniona online. Potrzebne będą jednak takie dokumenty jak: dokument tożsamości, czyli dowód osobisty, potwierdzenie informacji o możliwości finansowych danej osoby, wniosek kredytowy. To z reguły wystarczy, by uzyskać kredyt.