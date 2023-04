Pomidory to chyba drugie po ziemniakach najpopularniejsze rośliny w naszym kraju. Lądują wszędzie – na kanapkach, w sosach, ciepłych jesiennych zupach, letnich chłodnikach, na pizzy i w zapiekankach. Zobacz, jak dbać o sadzonki pomidorów, żeby wyrosły z nich silne i duże krzaczki.

Sadzonki pomidorów w ogrodzie – jakie stanowisko wybrać do uprawy w gruncie?

Krzaczki potrzebują ciepła i spokoju. Wybierz dla nich miejsce słoneczne, a jednocześnie osłonięte od wiatru. Wcześniej przygotuj glebę, która musi mieć zasadowy odczyn i być lekka – najlepiej próchnicza. Sadzonki pomidorów w gruncie umieść w drugiej połowie maja, kiedy skończą się przymrozki. A zanim to zrobisz – przez tydzień-dwa hartuj je, tak aby bez problemu przyjęły się na nowym miejscu.

Rozsady pomidorów w szklarni – uprawa pod osłoną

Chronią krzaczki przed deszczem i zimnem, dlatego jeśli chcesz mieć pomidory pod osłonami, zacznij sadzić je już kwietniu. W ten sposób zapewnisz sobie szybsze zbiory niż w przypadku pomidorów sadzonych w gruncie. Pamiętaj tylko o odpowiedniej cyrkulacji powietrza – w szklarni łatwo o zaduch. Wzrost wilgotności powietrza niestety sprzyja chorobom grzybowym, które szkodzą pomidorom.

Wraz ze świeżym powietrzem do środka przedostaną się również pożyteczne owady, które pomogą zapylać rośliny. Jeśli jednak nie będzie ich wystarczająco, zdecyduj się na towarzystwo trzmieli – wystarczy, że domki z rojami ustawisz w odpowiednich miejscach szklarni, a Twoi brzęczący pomocnicy migiem załatwią sprawę zapylania.

Pomidory w domu – na balkonie lub tarasie

Pyszne owoce uprawiać możesz także w pojemnikach, np. skrzyniach czy donicach. Na balkon nadaje się większość odmian pomidorów – tradycyjnych, koktajlowych i malinowych. Potrzebują takich samych warunków, jak w przypadku uprawy ogrodowej, z tą różnicą, że wymagają większych ilości wody. Ziemia w doniczkach szybciej wysycha, więc trzeba pilnować, żeby korzenie nie przesuszyły się. Liczba pojemników zależy od powierzchni Twojego balkonu lub tarasu i tego, czy uprawiasz na nim jeszcze jakieś warzywa i owoce. Dobrze, jeśli rośliny wzajemnie się nie zasłaniają. Weź również pod uwagę, że część krzaczków rośnie wysoko i wymaga palikowania.

Najsmaczniejsze odmiany – czy takie istnieją?

Większość z nas pewnie wymieni cherry, malinowe, bawole serce i parę innych. Jeśli Twoja znajomość ogranicza się tylko do kilku odmian, weź sprawy w swoje ręce i próbuj kolejnych, o których do tej pory nawet nie wiedziałeś, że istnieją. Rodzajów pomidorów jest aż 7 000 i choć uprawia się tylko 2% z nich, to być może wśród miliardów ludzi żyjacych na świecie istnieje ktoś, kto spróbował wszystkich i byłby w stanie określić, które są najpyszniejsze. Korzystaj z okazji, żeby poznać nowe smaki i kupuj sadzonki pomidorów, które dadzą Ci różnokolorowe pomidory – od kwaskowatych po słodkie.

Co pasuje do pomidorów? Zioła, papryka – sprawdź, jak sadzić te rośliny

Rozkręć swoją kuchnię i używaj własnoręcznie wyhodowanych roślin. Zioła podkręcają smak potraw i bardzo lubią się z pomidorami. Dlatego w ogrodzie znajdź miejsce tuż obok krzaczków i posadź tam bazylię i oregano. Kiedy najdzie Cię ochota na sałatkę czy pizzę, składniki na sos będziesz miał w jednym miejscu. A do tego oba zioła pomagają odpędzać szkodniki, dzięki czemu Twoje pomidory rosną zdrowo.

Inaczej jest w przypadku papryki – ona, podobnie jak pomidory, należy do rodziny psiankowatych. To oznacza, że obie rośliny zapadają na takie same choroby. Żeby zminimalizować ryzyko szkód, lepiej sadzić je z daleka od siebie. Poza tym zarówno papryka, jak i pomidory, mają podobne wymagania glebowe i pokarmowe, przez co mogą sobie podbierać składniki odżywcze. Jeśli jednak jesteś pewny, że zagwarantujesz im odpowiednie warunki i ochronisz w razie potrzeby, możesz sadzić je obok siebie.

