Sklepy odzieżowe kuszą nas ogromnymi promocjami – poszukiwacze okazji ulegają pokusie i kupują ubrania po obniżonej cenie. Niestety, bardzo szybko możemy pożałować pochopnej decyzji, ponieważ odzież zakupiona pod wpływem impulsu często w żaden sposób nie współgra z naszym stylem, a jej jakość pozostawia wiele do życzenia. Czy wiesz, jakimi zasadami powinniśmy się kierować podczas zakupów?

Ubrania dobrej jakości – co kupować, by nie żałować?

Praktyczna i uniwersalna szafa nie może być przeładowana ubraniami, które do siebie nie pasują – lepiej kupować mniej, a każdą decyzję dokładnie przemyśleć. Nie powinniśmy wkładać ubrań do koszyka tylko dlatego, że zostały przecenione o kilkadziesiąt procent. Zakup koszulki, którą założymy zaledwie kilka razy w życiu, to nie oszczędność, lecz marnowanie pieniędzy! Wchodząc do sklepu, powinniśmy myśleć długoterminowo – zastanówmy się, jakich ubrań naprawdę potrzebujemy i pomyślmy, który wzór, fason lub kolor będzie nam służył przez kilka sezonów. Warto wczytywać się w metki, na których znajdziemy skład odzieży oraz rekomendacje dotyczące użytkowania konkretnego elementu garderoby.

Zawsze sprawdzaj materiał, z którego wykonano ubranie!

Jednym z najważniejszych czynników, które powinniśmy wziąć pod uwagę podczas zakupów, jest materiał, z którego uszyto odzież. Nawet jeśli ubranie bardzo ładnie wygląda na wieszaku, to nie oznacza, że będzie się dobrze sprawdzać podczas codziennego użytkowania. Najlepiej stawiać na naturalne tkaniny – wśród nich prym wiedzie bawełna, która zapewnia dobrą wentylację, jest przyjemna w dotyku i doskonale odprowadza wilgoć. Jednym z najprostszych sposobów na sprawdzenie trwałości tkaniny jest jej lekkie rozciągnięcie – jeśli materiał nie wróci do swojego pierwotnego kształtu, to prawdopodobnie mamy do czynienia z ubraniem niskiej jakości. Basicowe koszulki, spodnie i bluzy, które będą ci służyć przez wiele sezonów oferuje Fruties.pl – sklep Fruit of the Loom.

Zadbaj o spójność swojej garderoby

Dlaczego nie warto kupować odzieży pod wpływem impulsu? Jeśli zbyt mocno skupimy się na polowaniu na okazje, to być może zostaniemy właścicielami ładnych ubrań w niskiej cenie, jednak w naszej szafie zapanuje chaos. Posiadacze koszulek i spodni w każdym możliwym kolorze, wzorze, czy kroju zdecydowanie częściej frustrują się podczas dobierania odpowiedniej stylizacji. Trudno stworzyć spójny outfit, jeśli w garderobie brakuje basicowych ubrań w uniwersalnych kolorach. Właśnie dlatego powinniśmy zadbać, aby w naszej kolekcji znalazły się na przykład t-shirty w odcieniach:

czerni,

bieli,

szarości,

beżu,

błękitu.

Stonowana paleta barw pasuje praktycznie każdemu z nas. Neutralna baza pozwoli na zbudowanie oryginalnego i ciekawego outfitu.

Potrzebujesz gwarancji jakości? Postaw na sprawdzonego producenta!

Lepiej nie kupować ubrań niewiadomego pochodzenia. Co prawda cena takiej odzieży bywa bardzo niska, jednak podczas jej produkcji mogą cierpieć ludzie oraz środowisko, co dla większości z nas jest nieakceptowalne. Wybierajmy wyłącznie ubrania pochodzące od znanych i sprawdzonych producentów – w ten sposób zachowamy czyste sumienie i zyskamy spore szanse, że nowe koszulki, spodnie lub inne elementy garderoby pozostaną z nami przynajmniej na kilka sezonów.