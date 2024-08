MD: Przejście na pracę zdalną to duża zmiana w życiu każdego człowieka. Aby odnieść sukces, warto zastosować się do kilku wskazówek Jooble.

Wcześniej praca z domu była bardziej przywilejem freelancerów niż ogólnie przyjętą formą zatrudnienia. Ale od tego czasu wiele się wydarzyło i teraz coraz więcej osób przechodzi na pracę zdalną. Zalety są oczywiste: możesz zarabiać bez przywiązania do konkretnej lokalizacji, w której nie wiesz, co się wydarzy, samodzielnie zarządzać swoim czasem, a także oszczędzać pieniądze na lunchach i dojazdach do biura.

Zdolność do pracy zdalnej często uzupełniana jest kompetencjami niezbędnymi do pracy z domu. W związku z tym na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy zdalnej, w których warunkiem koniecznym dla kandydata jest posiadanie różnego rodzaju umiejętności. Coraz częściej wymaganą kompetencją jest znajomość języka angielskiego, ponieważ jest to niezbędny warunek do porozumiewania się we współczesnym świecie, tym bardziej w firmach międzynarodowych. Jeśli znajomość języka angielskiego jest Twoim atutem, to warto przejrzeć praca zdalna angielski na Jooble.

Aby ułatwić Twój proces rozpoczęcia kariery w pracy zdalnej, wspólnie z Jooble przygotowaliśmy dla Ciebie kilka wskazówek, które pomogą Ci rozwinąć karierę.

Zorganizuj swoje miejsce pracy

Wcześniej dom był przede wszystkim miejscem, w którym człowiek odpoczywa, a nie pracuje. Tak było w przypadku każdego z nas przez większość naszego życia. Trzeba było chodzić do szkoły, na studia, na zajęcia i do pracy, a dopiero od niedawna te zajęcia zaczęto przenosić do domu.

Nie jest zaskakujące, jeśli Twoje zwykłe postrzeganie przestrzeni domowej radykalnie się zmienia. Ten proces może się przeciągnąć, a nawet zawiesić, jeśli nie popracujesz nad organizacją przestrzeni.

Postaraj się zorganizować specjalne miejsce, czy to kawiarnię, czy nawet osobne pomieszczenie. W ten sposób można przyzwyczaić się do tego, że to jest miejsce do pracy, tu trzeba się na nim skoncentrować i w ten sposób można psychicznie odizolować się od codziennych problemów.

Zatrudniając do pracy biurowej, pracodawca zwykle mówi: „Pracujemy od 10:00 do 18:00”. I wtedy rozumiesz strefę czasową swojego zatrudnienia, co oznacza, że ​​możesz zaplanować ilość zadań, lunch i czas wolny po dniu pracy.

To samo powinieneś zrobić dla siebie i w domu. Staraj się kłaść i wstawać o tej samej porze i nie spóźniać się do pracy. W ten sposób będziesz w stanie wykształcić w sobie dyscyplinę, która pozwoli Ci prawidłowo alokować czas i zasoby, a także znacząco zwiększy Twoją produktywność, gdyż ścisłe trzymanie się harmonogramu pracy wymusi na Tobie ostrożne i przemyślane podejście do procesu pracy.

Wybierz odpowiedni zawód

Może się to wydawać banalną radą, ale doprowadzi to do większego sukcesu w Twojej karierze. Na Jooble coraz częściej można znaleźć oferty praca zdalna bez doświadczenia , co oznacza, że ​​prawie każdy ma możliwość wyboru. Wybierając zawód, który spełnia wszystkie Twoje wymagania, ma dla Ciebie znaczenie, a nawet inspiruje, otrzymasz idealną kombinację, która będzie Cię motywować do codziennego wstawania i pracy. Taka praca nie będzie Cię obciążać, a wręcz przeciwnie, sprawi Ci przyjemność, a nawet minimalny sukces dostarczy Ci wielu emocji.

Jooble to miejsce, w którym naprawdę możesz wybierać i ostatecznie znajdziesz pracę, która Ci odpowiada w 100%. Obecnie rynek zawodów internetowych jest tak szeroki, że każdy może znaleźć zawód zgodny ze swoimi talentami i umiejętnościami:

Copywriter;

Fotograf;

Marketing treści;

Menedżer SMM;

Projektant stron internetowych;

Projektant układu;

Specjalista SEO;

Programista.

To nie jest pełna lista możliwych zawodów. Ale jest prawdopodobne, że na myśl o tym, jak zarabiać zdalnie i w jakiej dziedzinie budować karierę, w głowie pojawia się biały szum.

Przygotuj się na życie jako pracownik zdalny.

Największą na świecie obawą nowych pracowników zdalnych jest to, że nie znajdą pracy z godną płacą, że nie będzie wystarczającej liczby pracodawców dla wszystkich. Nie ma jednak powodu do paniki. Praca zdalna jest dostępna w dużych ilościach na rynku pracy. A żeby od razu odrzucić myśli o powrocie do zmęczonego, ale „stabilnego” biura, trzeba przygotować się na życie pracownika zdalnego.

Oszczędzaj wystarczająco dużo, aby opłacić mieszkanie, kupić żywność, ubrania itp. Na 3-6 miesięcy. Jooble radzi zaoszczędzić pewną sumę pieniędzy, która będzie Cię nakarmić podczas rozpoczynania nowego zawodu, zdobywania reputacji oraz budowania umiejętności i bazy klientów.

Jeśli nie masz jeszcze oszczędności, możesz zacząć od zdalnego zarabiania pieniędzy, równolegle z główną pracą.

Podsumowanie

Posłuchaj naszych rad, a wtedy start Twojej kariery będzie znacznie łatwiejszy, a prawdopodobieństwo sukcesu wzrośnie.