Biodegradacja, czyli rozkład zwłok polega na procesach gnilnych obejmujących m.in. autolizę, fermentację czy hydrolizę. Ten złożony z blisko 7 faz rozkład nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Dlatego niezwykle istotną kwestią pozostaje dokładne wysprzątanie miejsca zgonu i wyeliminowanie wszelkich śladów biologicznych.

Okazuje się, że nie tylko wybór formy pochówku zmarłego może wpływać na środowisko naturalne. Znaczenie dla otoczenia ma już sam proces rozkładu ciała, w czasie którego dochodzi do gnicia, przemian chemicznych w naczyniach krwionośnych, a także degradacji tkanek organicznych. Im dłuższy czas ciało ulega rozkładowi, tym więcej toksycznych związków powstaje. Organizm powoli wydziela z siebie toksyczne związki chemiczne określane mianem trupich jadów. Kontakt z tymi substancjami może być niebezpieczny dla zdrowia, ale czy również dla środowiska?

Rozpad gnilny zwłok rozpoczyna się już po ustaniu funkcji życiowych i jest wynikiem szeregu reakcji chemicznych. Rozpoczyna się wówczas rozpad komórek prowadzący do stopniowej degradacji tkanek. Na początek dochodzi do autolizy, czyli rozkładu wewnętrznego, wywołanego przez enzymy obecne w komórkach, które przestają być kontrolowane przez organizm.

Enzymy te zaczynają niszczyć białka, lipidy oraz kwasy nukleinowe, co prowadzi do rozpadu struktury komórek. W międzyczasie bakterie z przewodu pokarmowego przejmują funkcję rozkładu, fermentując cukry i wytwarzając alkohole oraz kwasy, co przyczynia się do dalszej degradacji tkanek – informuje Mieszko Kastelnik, szef firmy sprzątającej po osobach zmarłych.