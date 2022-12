Rodzaje nici chirurgicznych stosowanych w medycynie

Wyrobem medycznym, który pełni bardzo ważną rolę w medycynie, są nici chirurgiczne. Rozwój medycyny pozwolił na wykształcenie się dwóch rodzajów szwów. Skutecznie utrzymują one brzegi przerwanych tkanek blisko siebie, tym samym wspierając gojenie się rany oraz jej prawidłowe zrastanie się. Czym charakteryzują poszczególne nici chirurgiczne?

Jakie wyróżniamy rodzaje nici chirurgicznych?

Kryterium, na podstawie którego różnicuje się nici chirurgiczne to wchłanialność. Możemy w ten sposób wyróżnić szwy wchłanialne, zwane również rozpuszczalnymi, oraz szwy niewchłanialne. Z uwagi na materiał, z jakich zostały wykonane, można zauważyć między nimi znaczące różnice.

Nici chirurgiczne wchłanialne

Nici chirurgiczne rozpuszczalne produkowane są z materiałów, które ludzki organizm może wraz z biegiem czasu naturalnie wchłonąć. Mogą być one tworzone zarówno z włókien wyściełających jelita zwierząt, jak i sztucznie wytworzonych polimerów, które łatwo ulegają rozpuszczeniu. Z tego powodu nie występuje tutaj konieczność planowania kolejnej wizyty u lekarza, aby ściągnąć szwy.

Nici chirurgiczne niewchłanialne

Szwy chirurgiczne niewchłanialne występują zarówno w postaci syntetycznej – stworzonej z poliamidu, polipropylenu lub poliestru – jak i naturalnej, wyprodukowanej z lnu czy jedwabiu. Z uwagi na fakt, że do ich stworzenia wykorzystano nierozpuszczalne materiały, konieczne jest późniejsze ich usunięcie – dokonuje się tego po zakończeniu leczenia. Niekiedy możliwe jest również pozostawienie ich w organizmie. Wśród zalet tego rodzaju nici chirurgicznych można wymienić ich wysoką odporność na obciążenia, co pozwala im trwale łączyć tkanki. Medycy decydują się na użycie tego rodzaju szwów, kiedy tkanki muszą się zrastać przez dłuższy okres.

Rodzaje nici chirurgicznych – zastosowanie

Z uwagi na odmienne właściwości, nici rozpuszczalne i nierozpuszczalne wykorzystywane są podczas różnych zabiegów i operacji. Z tego powodu obydwa wymienione rodzaje szwów powinny się znaleźć w wyposażeniu każdej placówki medycznej.

Niezawodne nici chirurgiczne, które sprawdzą się nawet podczas najbardziej wymagających warunków dostępne są tutaj: https://mercant.pl/nici-chirurgiczne,cp54,pl.html !

Zastosowanie nici rozpuszczalnych

W medycynie można wyróżnić szeroki zakres zabiegów, przy których można wykorzystywać nici chirurgiczne wchłanialne. Decyzję o ich zastosowaniu podejmuje się w oparciu o okres niezbędny do podtrzymywania tkanek – w przypadku nici rozpuszczalnych powinien być on stosunkowo niedługi. Co więcej, ten rodzaj szwów wykorzystywany jest w przypadku ran, do których trudno byłoby dotrzeć po zakończonej już operacji.

Jakie dziedziny medycyny wykorzystują nici rozpuszczalne? Są one stosowane przede wszystkim przy zabiegach urologicznych, laryngologicznych i okulistycznych, jak i podczas czynności położniczych – między innymi do szycia krocza po porodzie. Co więcej, medycy wybierają je w trakcie przeprowadzania zabiegów na narządach miąższowych.

Zastosowanie nici nierozpuszczalnych

Jak wspomnieliśmy wcześniej, nierozpuszczalne nici chirurgiczne służą zamykaniu tkanek, które wolno się goją. Z tego powodu wykorzystywane są one podczas zabiegów z dziedziny chirurgii sercowo-naczyniowej, plastycznej, okulistycznej, a także neurochirurgii. Ponadto, ten rodzaj nici stosowany jest do szycia skóry.

Różne kolory nici chirurgicznych – czy ich barwa ma znaczenie?

Analizując dostępną ofertę nici chirurgicznych, możemy zauważyć, że występują one w różnych kolorach – barwa ta zależy zarówno od materiału, z którego zostały one wyprodukowane, jak i ich przeznaczenia. Najciemniejsze są nici czarne – stosowane w neurochirurgii. Jako kolejne można wymienić szwy fioletowe do szycia wykonywanego wewnątrz organizmu, gdyż nie ma konieczności usuwania ich po zagojeniu się rany. Granatowe i niebieskie szwy używane są w chirurgii naczyniowe – są cenione z uwagi na fakt, że zapewniają dobrą widoczność. Niewchłanialne szwy chirurgiczne zielone są z kolei zalecane w kardiochirurgii, a beżowe i bezbarwne sprawdzają się w stomatologii i chirurgii plastycznej – zapewniają najbardziej estetyczny efekt.

Podsumowując, możemy wyróżnić szwy chirurgiczne wchłanialne i niewchłanialne. Z uwagi na ich właściwości, wykorzystywane są one podczas odmiennych procedur medycznych – właśnie dlatego każda placówka medyczna powinna być wyposażona zarówno szwy rozpuszczalne, jak i nierozpuszczalne.