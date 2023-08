Narodziny dziecka z pomocą kliniki leczenia niepłodności

Rozwój medycyny nie tylko poprawia jakość życia, ale także daje szansę na rodzicielstwo parom, które borykają się z problemem niepłodności. Jednym z najbardziej przełomowych osiągnięć w tej dziedzinie okazała się procedura in vitro, znana również jako zapłodnienie pozaustrojowe. Metoda ta daje nadzieję na spełnienie marzeń o narodzinach dzieci wielu parom, zwłaszcza tym, dla których naturalne uzyskanie ciąży jest wręcz niemożliwe z powodów zdrowotnych.

Czym jest in vitro?

Zapłodnienie pozaustrojowe in vitro (IVF), co w dosłownym tłumaczeniu znaczy „w szkle”, polega na połączeniu komórek jajowych i plemników poza organizmem kobiety, w warunkach laboratoryjnych. Tak powstały zarodek przez kilka dni rozwija się pod czujnym okiem embriologów, a następnie zostaje przeniesiony do jamy macicy, wówczas pozostaje nadzieja, że uda mu się dalej rozwijać i wkrótce para będzie mogła podzielić się dobrą nowiną z bliskimi. Aby móc skorzystać z tej formy leczenia należy spełnić pewne warunki i kryteria. Warto wiedzieć, że ostateczna decyzja o przeprowadzeniu zabiegu zależy od wielu czynników, w tym przyczyny niepłodności, stanu zdrowia pacjentów oraz innych aspektów medycznych.

Jakie są wskazania do in vitro?

Wskazania do in vitro są różnorodne i obejmują zarówno problemy zdrowotne kobiet, jak i mężczyzn. U pań są to m.in. niska rezerwa jajnikowa, zaawansowana endometrioza, niedrożność jajowodów, a także uszkodzenie jajowodów lub ich całkowity brak. Z kolei w przypadku mężczyzn kluczowe okazuje się nasienie, niektórzy panowie mają za mało plemników lub są one zbyt słabej jakości, by móc zapłodnić komórkę jajową bez pomocy. In vitro może być również proponowane parom, kiedy inne metody leczenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, czyli np. leczenie hormonalne lub inseminacja domaciczna (IUI), a także w przypadku niepłodności niewiadomego pochodzenia (idiopatycznej) lub chorób onkologicznych.

Jak przebiega in vitro?

Przebieg procedury in vitro zaczyna się od dokładnej diagnozy ze specjalistą ds. leczenia niepłodności, która pozwala ustalić przyczynę zaburzeń płodności oraz określić, czy in vitro jest odpowiednią metodą terapii. Po wykonaniu niezbędnych badań i pozytywnej kwalifikacji pary do zabiegu kobieta poddawana jest farmakologicznej stymulacji jajników, aby uzyskać większą liczbę dojrzałych komórek jajowych. Gdy pęcherzyki jajnikowe osiągną odpowiedni rozmiar, wykonywana jest procedura punkcji jajników, czyli pobrania komórek jajowych. Równocześnie mężczyzna oddaje próbkę nasienia, która zostanie przygotowana do zapłodnienia. W dalszym etapie pobrane komórki jajowe oraz nasienie są przekazywane do laboratorium embriologicznego, gdzie odbywa się proces zapłodnienia. Po zapłodnieniu zarodki pozostawiane są w laboratorium do rozwoju przez kilka dni, czekając na transfer lub zamrożenie.

Gdzie wykonać in vitro blisko województwa lubuskiego?

