Wiele osób próbuje samodzielnie przeprowadzić drobne prace remontowe. O ile nie jest się fachowcem lub amatorem majsterkowania, o tyle trudno mówić w takim przypadku o kapitalnej renowacji wnętrza. Jednak z odrobiną chęci można na własną rękę skutecznie odświeżyć mieszkanie. Jak to zrobić?

Z raportu “Jak remontują Polacy” serwisu Fixly.pl, dotyczącego zwyczajów remontowych Polaków, wynika że niemal 3 na 4 osoby w 2019 roku starały się łatwe prace wykończeniowe lub renowacyjne przeprowadzić na własną rękę, ewentualnie z pomocą kogoś znajomego. To z pewnością dobra droga, żeby nieco zmniejszyć ostateczny wydatek na remont. Podejmując się prac w swoim domu lub mieszkaniu warto odpowiednio się do tego przygotować. Trzeba pamiętać, że błędy mogą skutkować koniecznością zrobienia fachowych poprawek, a te skutkować będą dodatkowymi kosztami.

Na szczęście są dość proste sposoby na to, by szybki remont bądź odświeżenie wnętrza zrobić samodzielnie. Podpowiadamy, jakie 5 kroków warto podjąć.

Krok 1 – tapetowanie lub malowanie

Według wspomnianego wcześniej raportu, tapetowanie (67 proc.) i malowanie (59 proc.) to dwa rodzaje prac, które Polacy najchętniej wykonują na własną rękę. Jeśli tylko mamy ściany utrzymane w dobrej kondycji, bez większych ubytków, to odnowienie ich nie jest wcale trudne. Odrobinę łatwiejsze powinno być malowanie, zwłaszcza gdy nakładamy ciemniejszą farbę na jaśniejszą. Zanim przystąpimy do pracy, należy pamiętać o odpowiednim oczyszczeniu powierzchni i zagruntowaniu – w przypadku tapetowania najlepiej klejem, który użyjemy później do nakładania tapety.

Krok 2 – układanie paneli

42 proc. osób stara się samodzielnie wykończyć podłogę. W tej kwestii najłatwiejszym sposobem jest montaż paneli na tzw. klik . Oznacza to, że nie trzeba ich kleić do podłogi. Łączy się je za pomocą zatrzasków. Wystarczy pamiętać o kilku najważniejszych zasadach – aklimatyzacji paneli, pozostawieniu szczelin dylatacyjnych i położeniu folii paroizolacyjnej. Układanie paneli nie jest trudne, a w Internecie można znaleźć sporo poradników, jak to odpowiednio zrobić.

Krok 3 – regulacja drzwi

Regulacja drzwi ma raczej mały wpływ na estetykę wnętrza, ale duży na jego funkcjonalność. Zmiana położenia skrzydła względem ościeżnicy jest normalnym zjawiskiem podczas codziennej eksploatacji. W celu skorygowania tego defektu, należy odpowiednio podokręcać zawiasy, pamiętając o uprzednim wypoziomowaniu drzwi, najlepiej za pomocy poziomicy. Jeśli pojawia się uciążliwe skrzypienie, warto przy okazji przesmarować zawiasy.

Krok 4 – renowacja mebli

Na samodzielne odnowienie mebli jest wiele sposobów. My polecamy oklejanie lub malowanie. Są to najprostsze zabiegi, które nadadzą nowego oblicza szafkom czy stolikom. Zarówno przed oklejaniem, jak i malowaniem należy zeszlifować porządnie meble i je odtłuścić. Dzięki temu farba i okleina będą się lepiej trzymać powierzchni.

Krok 5 – nowe dodatki

Ostatnim krokiem, jaki warto podjąć przy samodzielnym remoncie jest zadbanie o nowe dodatki. Narzuty, koce, ramki ze zdjęciami, donice, czy obrusy z pewnością zrobią robotę. Ponadto, należy też porządnie wyczyścić to, co już mamy, a nie chcemy wymieniać, np. tapicerkę kanapy bądź dywan. W Internecie jest mnóstwo sklepów, gdzie można tanio kupić ciekawe dodatki do wnętrza. Z pewnością nie będą stanowić dużej części kosztów remontu, a na pewno wpłyną pozytywnie na ostateczny efekt.