Pomimo że sezon urlopowy powoli dobiega końcu, nie oznacza to, że nie możesz już oderwać się od codziennych obowiązków. Obraz typowej jesiennej natury poza miastem sprawi, że bez wątpienia odetchniesz od tego, co Cię otacza, oddając się chwili. Idealnym miejscem, które pozwoli Ci to poczuć jest Lake-Park w Łagowie. Co jednak skrywa ta okolica?

Spędzaj czas po swojemu w malowniczym Łagowie

Bez wątpienia Łagów to wyjątkowe miejsce. Stale przyciąga ono turystów z całej Polski. Jest ono perfekcyjne dla wszystkich osób, które chcą być blisko natury. Dostępne tutaj liczne możliwości spędzania czasu pozwalają na zorganizowanie takiego wypoczynku, jakiego tylko pragniesz. Wolisz aktywny czy spokojny urlop? Lake-Park Łagów pozwoli Ci na obie opcje!

Ogrom aktywności blisko natury

Malowniczy krajobraz lasu rozciągający się nad Jeziorem Łagowskim bez dwóch zdań zachęca do zatrzymania się w miejscu i podziwiania pięknych widoków. Pomimo tego bardzo duża część gości przyjeżdża tu z zamiarem spędzania czasu aktywnie. Szczególną popularnością cieszy się tutaj szlak, który służy nie tylko do spokojnych spacerów, ale także jest chętnie uczęszczany przez licznych fanów kolarstwa czy biegania. Około 9 – cio kilometrowa trasa, która biegnie wzdłuż jeziora, jesienią staje się pięknym miejscem wypełnionym przez ciepłe – typowo jesienne kolory pozwalające się wyciszyć.

Jeżeli jesteś osobą, która nie tylko przepada za aktywnym spędzaniem czasu, ale także lubi adrenalinę, idealnym miejscem dla Ciebie będzie pobliski park linowy. Pomimo że jest on w pełni bezpieczny, stanięcie kilka metrów nad ziemią zdołało już sprawić, że u nie jednej osoby w oczach pojawił się strach.

Skuteczny reset nad Jeziorem Łagowskim

Dwa jeziora, które rozlewają się w Łagowie i otoczenie w postaci pięknych lasów daje nam w efekcie malowniczy krajobraz tworzący idealne środowisko do relaksu zdala od miejskiego zgiełku. Zatrzymanie się na chwilę przy takim widoku to perfekcyjny sposób, żeby zaznać prawdziwy spokój i trochę się wyciszyć.

Wypoczynek w lubuskim Łagowie z najbliższymi albo samemu

Kompleks domków Lake-Park to miejsce idealnie przystosowane zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla tych, którzy lubią podróżować samemu. Z racji, że Łagów to świetny kierunek podróży przez cały rok, odpoczynek w tym miejscu po sezonie jest sprawdzonym pomysłem. Dodatkową zaletą, która przekonuje wielu turystów, którzy wolą brać urlop później niż wszyscy, jest fakt, że jesienią na miejscu można spodziewać się znacznie mniejszej ilości innych gości. Wówczas dostęp do wszystkich atrakcji jest ułatwiony.