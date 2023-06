Dom każdego z nas powinien być wyposażony w skompletowaną apteczkę pierwszej pomocy – jej zawartość powinna obejmować materiały opatrunkowe. Dzięki temu będziemy mogli udzielić skutecznej pomocy poszkodowanej osobie, unikając przy tym dodatkowego stresu spowodowanego brakiem potrzebnych produktów. W tym artykule prezentujemy, co warto mieć w domu – sprawdźcie nasz przegląd materiałów opatrunkowych.

Kompletne wyposażenie domowej apteczki – o czym pamiętać?

Powinniśmy pamiętać o regularnym kontrolowaniu zawartości naszej domowej apteczki pierwszej pomocy – konieczne jest sprawdzenie daty ważności produktów, a także bieżące uzupełnianie wszelkich braków. Jest to ważne, ponieważ wypadki mogą zdarzyć się nawet w godzinach nocnych, kiedy pobliskie apteki będą zamknięte. Co więcej, niekiedy nasze samopoczucie może uniemożliwić nam wyjście do sklepu, a będziemy jedynymi osobami w mieszkaniu. Odpowiednio wyposażona apteczka w takiej sytuacji może okazać się wręcz niezastąpiona.

Materiały opatrunkowe – które warto mieć w domowej apteczce?

Każda domowa apteczka pierwszej pomocy odrobinę się od siebie różni – wynika to z faktu, że jej zawartość powinna być dopasowana do potrzeb domowników. Wśród podstawowych jej elementów wymienia się jednak m.in. środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne czy przeciwbiegunkowe, a także preparaty na urazy, stłuczenia i oparzenia. Domowa apteczka powinna również zawierać sprzęt medyczny – ciśnieniomierz oraz termometr – i sól fizjologiczną, nożyczki, jak i regularnie przyjmowane leki.

Oprócz powyższych elementów, nie można zapomnieć o materiałach opatrunkowych. Sprawdź ofertę środków opatrunkowych w hurtowni medycznej Eplaster: https://eplaster.pl/pl/c/MATERIALY-OPATRUNKOWE/195.

Plastry z opatrunkiem

Chociaż niewielkie zacięcia czy drobne rany nie wymagają lekarskiej konsultacji, powinniśmy je oczyścić i opatrzyć – przydatne w tym są plastry z opatrunkiem. Zapewniają one przerwanej tkance ochronę przed szkodliwymi patogenami, zabrudzeniem oraz szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Dzięki temu rana szybciej się zagoi. Jeśli posiadamy dzieci, warto zaopatrzyć się w plastry z motywem zwierząt czy postaciami z bajek.

Gazy opatrunkowe

Jałowe gazy opatrunkowe charakteryzują się sterylnością – z tego względu mogą służyć bezpośredniemu opatrywaniu ran. Co więcej, można je również wykorzystać jako tampony do tamowania krwotoków z ran zewnętrznych. Cechują się one wysokim poziomem chłonności, a przy tym są miękkie i zapewniają optymalną przepuszczalność powietrza.

Niejałowe gazy opatrunkowe mogą natomiast być wykorzystane jako warstwa usztywniająca i zabezpieczająca opatrunek pierwotny. Wystarczy najpierw nanieść na ranę gazę jałową, a następnie na całość położyć niejałową gazę.

Przylepce

Aby zamocować opatrunek pierwotny przydatne są również przylepce. Co ważne, zapewniają one ranie odpowiednie warunki do prawidłowego gojenia. Wyróżniamy przy tym przylepce włókninowe, tkaninowe oraz foliowe.

Bandaże

Zaopatrując domową apteczkę pierwszej pomocy, nie powinniśmy zapomnieć o bandażach. Dzielimy je na wyroby elastyczne – odpowiednie do unieruchamiania i usztywniania kończyn, a także wykonywania opatrunku uciskowego – oraz półelastyczne do podtrzymywania opatrunków w miejscach ruchowym, jak również kohezyjne. Te ostatnie przydadzą się w szczególności u osób posiadających skórę wrażliwą, skłonną do alergii. Takie bandaże są niezawodne podczas opatrywania silnie krwawiących ran i miejsc trudno dostępnych.

Opatrunki specjalistyczne

Warto również zaopatrzyć apteczkę w opatrunki specjalistyczne. Wśród nich wymienia się opatrunek hydrożelowy – doskonały do leczenia obrzęków, oparzeń, a także odleżyn czy owrzodzeń. Charakteryzuje się on właściwościami nawilżającymi i absorpcyjnymi, zapewniając uszkodzonej tkance warunki odpowiednie do gojenia. Przydatne mogą okazać się również paski do zamykania ran, które chronią ranę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i eliminują ryzyko zakażenia. Takie paski pomagają przy tym zmniejszyć bliznę, dlatego warto je wybierać, jeśli rana znajduje się w widocznym miejscu.

Przegląd materiałów opatrunkowych – podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że odpowiednio wyposażona domowa apteczka pierwszej pomocy to podstawa, aby udzielić skutecznej pomocy poszkodowanej osobie. Wśród jej wyposażenia powinny znaleźć się materiały opatrunkowe, takie jak plastry z opatrunkiem, gazy, przylepce oraz bandaże. Przydatne mogą okazać się również specjalistyczne opatrunki.