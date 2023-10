Przedstawiamy Mazaki Posca – Markery Posca na co dzień

Markery Posca to produkty, które zdobyły sympatię zarówno dzieci, jak i dorosłych. Ich lista możliwości jest tak obszerna, że zasługuje na osobny artykuł. Zanim jednak zajmiemy się tym, warto zacząć od początku. Omówmy sobie po krótce dlaczego warto zainwestować w mazaki Posca, gdzie znajdą swoje zastosowanie. Warto też omówić to kto je wymyślił i gdzie konkretnie powstały. Zachęcamy do przeczytania całego artykułu, bo możliwe, że pozwoli Wam na wybranie niesamowitego produktu, którego nie znaliście.

Jak produkuje się marker Posca

Produkt UNI to marka istniejąca od ponad 130 lat, specjalizująca się w artykułach pisarskich i materiałach do rysowania o najwyższej jakości. Sama historia marki Posca rozpoczyna się w Shinjuku, Tokio, czyli stolicy Japonii. Tam rozpoczęła swoje działanie w 1887 roku firma Niroku Masakiego. Z początku zajmowali się produkcją eleganckich ołówków, ale ze względu na szybki rozwój, przekształcono firmę w Mitsubishi Pencil Company, a tym samym markę, która na stałe zapadła w pamięci wszystkich wielbicieli pisania i nie tylko.

Dlaczego praca z markerami Posca jest łatwiejsza?

Mazaki Posca to produkty, które mogą zastąpić niemal każdy rodzaj markera, a wszystko dzięki temu, że posiadają farbę plakatową zamiast standardowego tuszu. To właściwości farby to tylko jeden element, który przyczynił się do sukcesu markerów Posca. Producent, firma UNI, zadbał również o szeroki wybór kolorów oraz różnego rodzaju gumki i końcówki, co sprawia, że praca z nimi jest niezwykle wygodna.

Co warto wiedzieć o markerze Posca przed zakupem?

Marker UNI Posca PC-5M wyposażony jest w okrągłą końcówkę, która pozwala na tworzenie idealnych linii o rozmiarze od 1,8 do 2,5 milimetra. Górna część długopisu nie wyróżnia się nadmierną wielkością, jest raczej średnia, ma kształt stożka, a materiał, z którego jest wykonana to poliester. Tusz wykorzystany do produkcji jest na bazie wody, a to gwarantuje wysoki poziom pigmentacji i odporność na promienie UV i złe warunki atmosferyczne. Co warte wspomnienia – produkt Posca nie ma właściwości toksycznych, mogą go więc stosować również dzieci i ludzie rysujący po skórze.

Oczywiście to nie koniec ciekawych produktów, bo mamy również wysokiej jakości markery akrylowe takie jak PCF-350 z końcówką w kształcie pędzla. Wszystkie produkty marki Posca, są niezwykle popularne na całym świecie i mają wielu zwolenników.

Zastosowanie markerów Posca

Markery Posca, które standardowo napełniane są akrylową farbą, są znane jako markery o wielu zastosowaniach z ważnego powodu. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi sugestiami i odkrycia, w ilu przypadkach można wykorzystać markery Posca. Są one idealne do pracy na tkaninach, ceramice, drewnie, metalach, papierze, szkle, glinie, masach modelarskich, kamieniach i wielu innych materiałach.

Dostępne kolory

Możemy wyróżnić ogromną ilość kolorów, jeśli mowa o markery Posca, znajdziemy tutaj wszystkie najpopularniejsze kolory, a to pozwoli nam na swobodne wykorzystanie markerów Posca w codziennej pracy czy zabawie. Wyróżnić możemy takie kolory jak czarny, żółty czy niebieski.

Zestaw markerów Posca

Producent markerów UNI daje możliwość nabycia produktu zarówno jako kompletu, jak i pojedynczych sztuk. Nie musimy martwić się o to, że dostępne są np. tylko w postaci 1 sztuki, bo podzielone są na zestawy: np. 4 czy 8 lub 16 sztuk. Możemy kupować zarówno pojedyncze mazaki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by kupić zbilansowany zestaw na np. prezent.