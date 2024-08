Nie zawsze uda się zaliczyć wszystko w pierwszym terminie – w takiej sytuacji z pomocą przychodzą egzaminy poprawkowe. Powtórne przygotowanie bywa ciężkie, ale warto zastosować kilka cennych rad, które poprawią efektywność nauki i zwiększą szanse na uzyskanie pozytywnej oceny.

Egzamin poprawkowy – jak go zdać?

Niezależnie od przedmiotu i charakteru egzaminu, nauka i odpowiednie przygotowanie mają kluczowe znaczenie. Może to być jednak żmudny, czasochłonny i niełatwy proces, który wymaga całkowitego skupienia i determinacji. Chęci do nauki spadają zwłaszcza w przypadku poprawek, które jednocześnie wiążą się ze zwiększonym stresem. Jak zadbać o skuteczną naukę w tych wymagających warunkach?

Dobra organizacja to podstawa

Odpowiedni plan i organizacja nauki mogą stanowić klucz do sukcesu podczas egzaminów poprawkowych. Zamiast „upychać” cały materiał na ostatnią chwilę, warto stworzyć harmonogram i podzielić naukę na kilka sesji. Dzięki temu można przyswoić wiedzę w odstępach czasowych i lepiej zapamiętać materiał. Przygotowując plan nauki, pamiętaj także, aby uwzględnić w nim przerwy, które pozwolą się zrelaksować i utrwalić zdobytą wiedzę. Ważne jest także ustalenie realnego, osiągalnego celu, który będzie stanowić dodatkową motywację.

Porządek w notatkach

Przed przystąpieniem do nauki należy przede wszystkim zebrać i uporządkować cały potrzebny materiał. Chaos w notatkach może skutecznie zabić motywację do nauki, przez co jest to niezwykle istotna kwestia. Odpowiednio ułożony materiał pozwoli łatwiej odnaleźć niezbędne informacje, a także ustalić skuteczny plan działania.

Notatki w formie fiszek

Jedną z najpopularniejszych i jednocześnie najskuteczniejszych metod nauki jest samodzielne przygotowywanie fiszek, czyli karteczek z najtrudniejszymi zagadnieniami lub pojęciami, które nie są dla nas do końca zrozumiałe. Ponadto odręczne spisywanie fiszek wspomaga zapamiętywanie informacji. Dodatkowym wsparciem może być użycie kolorów i zakreślenie najważniejszych słów w notatkach.

Kreatywne notatki

Skuteczną techniką uczenia się jest także sporządzanie notatek w formie kolorowych schematów, wykresów czy map myśli. W wielu przypadkach mózg zdecydowanie łatwiej przetwarza i przyswaja informacje w formie wizualnej. Warto więc tworzyć schematy, które przedstawiają powiązania między zagadnieniami, a także wyodrębniać kluczowe słowa. Przy takim sposobie działania można będzie zapamiętać znacznie więcej poprzez wykorzystanie skojarzeń i przejrzyste przedstawienie różnych związków między poszczególnymi informacjami.

Regularne powtórki materiału

Pamiętaj, że jeśli zostawisz powtórkę całego materiału na dzień lub noc przed egzaminem, istnieje duże ryzyko, że znowu nie uda Ci się go zaliczyć. Mózg potrzebuje tzw. potwierdzenia przyswojonych wiadomości, a to z kolei wymaga regularnych powtórek. Bez względu na to, czy będzie się to odbywać w formie przeglądania fiszek, czy może odpowiadania na samodzielnie zadawane sobie pytania, ważne, aby pobudzać mózg do myślenia i utrwalać w pamięci informacje.